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Сбавить обороты: Москва может наказать Запад в нефтяной игре, - О.Белкина
12:10 06.07.2022

Сбавить обороты: Москва может наказать Запад в нефтяной игре
Амбициозные планы "большой семерки" могут разбиться из-за разницы интересов

Оксана Белкина

Нефть торгуется выше $100 за баррель. Рост котировок - следствие западных санкций, ограничений на поставку российского сырья и дефицита на мировом энергетическом рынке. На Западе ломают голову - готовят механизм, чтобы сбить цену российской нефти вдвое. Однако Москве есть чем ответить: она может резко ограничить добычу. А это, как предсказывают в JPMorgan Chase, обернется более чем трехкратным ростом нефтяных цен. Готов ли Запад к такому повороту событий и просчитал ли последствия, выясняли "Известия".

Движение вверх

На фоне ограничений и высоких котировок доходы России от экспорта энергоресурсов выросли в полтора раза. За январь-апрель российский федеральный бюджет получил уже половину от запланированного дохода в 2022-м (9,5 трлн рублей). После шестого пакета санкций дефицит на рынке усиливается, нефть не опускается ниже $100 за баррель. На максимумах и привязанная к эталону российская Urals - выше $75 за баррель.

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Такое положение дел не всех устраивает. Как заявил премьер Японии Фумио Кисида, на июньском саммите G7 страны-участники обсуждали механизм, который позволит снизить цену российской нефти вдвое. Он уточнил, что будет установлен "верхний порог на уровне примерно половины нынешней цены и создан механизм, благодаря которому покупать дороже не получится". А по данным Bloomberg, "семерка" обсуждает ограничение цен за счет потолка на страхование и перевозку нефти.

Возможность введения потолка нефтяных цен прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше, причем выше прогнозной астрономической цены в $300–400. Сравните с динамикой цен на газ. […] А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2", - написал политик в Telegram.

Отказ в страховании

Аналитики указывают, что страны G7 рассматривают единственный доступный для них способ введения предельных цен на российскую нефть - отказ в страховании морских перевозок нефти из России, в случае если ее заявленная цена превышает установленный уровень. Сам механизм достаточно прост с точки зрения реализации.

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- Речь идет о том, что любому танкеру, который согласится принять российскую нефть по цене, выше установленной странами G7 ставки за баррель, будет отказано в оформлении страховки, необходимой для совершения такой сделки. Дело в том, что международная группа клубов защиты и возмещения убытков в Лондоне охватывает около 95% мирового флота нефтеналивных судов. По сути, это прямое инфраструктурное ограничение. Потенциально в перспективе может быть создан картель потребителей нефти, который сможет воздействовать на уровень цен, - объясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

- Как и все предыдущие санкции западных стран в отношении нефтегазовых поставок из России, установка предельных цен "на бумаге" выглядит вполне логично. Учитывая, что Великобритания и европейские страны страхуют большую часть морских перевозок, они имеют как доступ к информации о ценах продаваемой нефти, так и имеют возможность сорвать рейс нефтевоза, отказав в страховке, если их что-то не устроит, - добавляет Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

"Жесткий размен"

Однако, как считают экономисты, амбициозные планы "семерки" могут разбиться о реальность: интересы стран слишком различны. В силу того что одними из крупнейших потребителей российской нефти на текущий момент являются Китай и Индия, то картелю придется смириться с их влиянием на цену. По факту, если эти страны будут иметь иную позицию по этому вопросу, такого рода "регулирование" едва ли достигнет поставленной цели, замечает Шатов.

- Финал у такой партии только один - это жесткий размен "тяжелыми фигурами", который закончится взлетом цен на нефть к новым историческим максимумам, в район $160–180 за баррель Brent. Большего, наверное, ждать не стоит, во-первых, потому что другие страны не будут сидеть сложа руки. Для нивелирования негативных последствий они будут вынуждены создавать свои страховые компании (индийские, китайские, российские). А во-вторых, потому что действия G7 ускорят процесс перераспределения нефтяных поставок, - указывает Алексей Федоров из ТеleTrade.

Налицо и противоречивость принимаемых в спешке решений: так, например, для введения предельных цен на российскую нефть странам ЕС придется отменить принятые всего месяц назад антироссийские нефтяные ограничения.

Просчитать последствия

О том, что эффект от далекоидущих планов "семерки" может оказаться обратным ожидаемому, уже предупредили аналитики одного из крупнейших инвестбанков JPMorgan Сhase. Все дело в том, что Россия в ответ на введение ценового потолка может резко сократить добычу. По расчетам JPMorgan, если Москва будет добывать на 3 млн баррелей нефти в сутки меньше, нефть подорожает до $190 за баррель. Если же добыча сократится на 5 млн баррелей, Brent взлетит до $380.

Сокращение добычи в объеме до 5 млн баррелей в сутки можно будет провести сравнительно безболезненно за счет консервации наименее эффективных скважин или скважин с минимальными ресурсами, пояснил "Известиям" Евгений Шатов из Сapital Lab.

Российская экономика при таком сценарии особенно не пострадает: в условиях жестких ограничений уже запущен процесс переориентации на новые рынки сбыта.

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Уже в апреле Азия впервые обогнала Европу по закупкам нефти из России, став крупнейшим импортером. В лидерах оказались Индия и Китай, и позиция крупнейших потребителей усилится: они смогут и далее получать российскую нефть с дисконтом относительно европейских цен. Кроме того, избыток нефти можно будет попробовать перенаправить в страны БРИКС или в другие дружественные государства.

Кроме того, российская нефть, которую азиаты покупают с дисконтом, все равно попадает в Европу. С начала весны поставки нефтепродуктов из Индии в Европу выросли на 30%, в США - на 43%. Европейские предприятия получают так называемую "латвийскую смесь" из разных сортов нефти, где российской менее 50%. Нарушением санкций это не считается. А в США, невзирая не введенное еще в марте эмбарго на российское сырье, поступает топливо, частично из него и изготовленное. Через Суэцкий канал и Атлантику с индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Переработчики не скрывают, что получают большую прибыль за счет сокращения внутренних продаж и агрессивного увеличения экспорта топлива, в том числе в Европу. Рентабельность составляет более $30 с барреля. Есть разговоры, что западные государства начнут требовать от индийских экспортеров подробного отчета о происхождении сырья. Но, как уверяют эксперты, отыскать "российский след" очень непросто. Определенное соотношение и правильно составленные документы - и вот уже европейцы опять в обход покупают российскую нефть, существенно переплачивая за нее.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657098600


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