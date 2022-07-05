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В России призвали "по-английски" ответить на конфискацию своих активов в Англии
12:18 06.07.2022

Сатановский призвал "по-английски" ответить на конфискацию активов России
Британцы перестали притворяться леди и джентльменами

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что британское правительство рассматривает вариант передачи замороженных российских активов Украине. Предположительно, изъятые средства могут пойти на возмещение ущерба частным лицам, либо они окажутся переданы Киеву в качестве "поддержки на восстановление Украины". Политолог Евгений Сатановский считает, что британцы наконец-то перестали притворяться и показали себя "бандитами и пиратами" и ответить им нужно соответствующе.

У себя в телеграм-канале эксперт отметил, что действия британских властей блестяще иллюстрируют "правдивость" легенды о британских законах, которые охраняют "священную" частную собственность, свободу торговли и другие европейские ценности. По его словам, эти "сказки" уже несколько столетий помогали под "масками леди и джентльменов" прикрывать их реальную сущность, а именно "бандитов и пиратов". Сатановский выразил благодарность, что британцы перестали притворяться.

Политолог предлагает в ответ на шаги Лондона начать в массовом порядке выписывать "каперские свидетельства", то есть документы, которые разрешают частным судам атаковать суда, принадлежащие вражескому государству. По мнению Сатановского, любые активы Великобритании и ее граждан, начиная от товаров и ценных бумаг в банковских сейфах и заканчивая сокровищами британской короны, должны стать "законной добычей" всех, кто сможет "наложить на них руку". Эксперт полагает, что это можно сделать либо после передачи активов России Украине, либо осуществить это "в превентивном порядке" уже сейчас.

По словам Сатановского, полученную выручку можно было бы направить на восстановление Донбасса и других регионов, освобожденных Россией. Политолог прогнозирует, что те, кто вывозил российские активы в Великобританию, могут выступить против подобных мер, но эта идея может "запасть кому-нибудь в душу". Эксперт пояснил, что частная инициатива всегда лежала в основе успешных предприятий и государство зачастую получает от этого выгоду. Сатановский заключил, что это "чисто английская традиция", которую России стоит перенять.

Александр Лучкин

Источник - МК
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