Вернется ли Россия в Ливию? - Антон Веселов

21:22 06.07.2022 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 06.07.2022 |



В Ливии никак не могут определить, кто там власть и кого ливийские послы в иностранных столицах могут представлять



4 июня спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил, что посольство России в Ливии начнет работу в ближайшее время: "Думаю, это произойдет очень скоро". Такое же заявление М. Богданов делал в прошлом сентябре, причем с указанием срока – до конца 2021 года. Не сложилось; причиной был назван срыв ливийских президентских выборов.



В минувшем мае в Триполи как минимум трижды побывали российские дипломаты, чтобы обсудить с местным МИД условия, необходимые для открытия посольства. Делегация МИД РФ провела также переговоры с представителями ливийских силовиков в штаб-квартире Главного управления охраны дипломатических миссий. Особое внимание уделялось гарантиям безопасности, и это неслучайно: российское посольство было экстренно эвакуировано в Тунис после того, как 2 октября 2013 года была предпринята попытка захватить его штурмом. Нападавшие прорвались на территорию дипмиссии, создав угрозу жизни дипломатов и членов их семей. Сотрудники спецподразделения "Заслон" МИД РФ были вынуждены применить оружие на поражение – редчайший случай, который лишь подчеркивает, насколько критичной была ситуация.



Кстати, тогда, в октябре 2013 года, власти Ливии признали, что не могут гарантировать безопасность дипломатов.



На чем основано решение активизировать усилия по возвращению посольства РФ в Триполи? Перечислю главные события за полгода, которые дают некоторое представление о происходящем в Ливии – стране, где даже не удалось провести всеобщие выборы и принять конституцию, а постоянно звучащие призывы к национальному объединению проваливаются раз за разом.



В феврале Палата представителей (заседающий в Тобруке орган, который заменяет парламент) утвердила состав нового Кабинета министров во главе с Фатхи Башагой. Однако Абдель Хамид Дбейба отказался уступать пост, затем заручился поддержкой Высшего госсовета (председатель – ярый русофоб Халед аль-Мишри), подкупив нескольких депутатов. Дальше все проходило по привычному для нынешней Ливии сценарию. Башага потребовал от всех министерств и ведомств не исполнять приказов Дбейбы, а тот запретил любые передвижения по стране членов нового Кабинета министров. Силы безопасности, обеспечивающие охрану Дбейбы, потребовали немедленного роспуска парламента в Тобруке. Обе стороны доказали свою решительность – охрана Дбейбы вступила в перестрелку с охраной министра иностранных дел в правительстве Башаги, в результате чего глава МИД был задержан и провел сутки в СИЗО. Потом министра отпустили, обвинив в том, что он сам спровоцировал инцидент, а Башага обьявил, что раз так – его правительство начнет работать в городе Сирт. Туда его, впрочем, тоже не пустили.



1 июля в Ливии вспыхнули массовые акции протеста, которые сначала охватили Триполи и Тобрук, а затем распространились на другие города – Мисурату, Бенгази, Сирт и Себху. Сначала главные требования демонстрантов были экономическими: ливийцы, многие из которых обеднели после десятилетия беспорядков, сейчас еще страдают от изнуряющей летней жары, сталкиваются с нехваткой горючего и ежедневным отключением электроэнергии. Наряду с экономическими быстро появились требования роспуска нынешних органов власти и срочного проведения президентских и парламентских выборов. В Тобруке демонстранты ворвались в здание Палаты представителей и разгромили его, после чего подожгли. Абдель Хамид Дбейба заявил, что солидарен с ними: "Я присоединяюсь к протестующим по всей стране. Все институты должны уйти, включая правительство, это может быть сделано только через выборы".



2 июля командование "Ливийских арабских вооруженных сил" – так теперь называется "ливийская национальная армия" (группировка под командованием фельдмаршала Хафтара) – также заявило, что "поддерживает требования граждан", но призвало "сохранить общественную собственность".



По мнению Дбейбы, в ухудшении ситуации виновны "те, кто препятствовал утверждению бюджета и закрывал нефть, что способствовало усугублению кризиса, связанного с условиями жизни". Ливийская национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) действительно ввела режим форс-мажора в нефтеналивных портах Эс-Сидра и Рас-Лануф в связи с невозможностью выполнять свои обязательства. Глава корпорации Мустафа Саналла предупредил, что в результате резкого сокращения производства нефти и газа в последние месяцы страну ожидает усугубление топливного кризиса; уже сейчас три электростанции в Зувейтине и Бенгази остались без поставок природного газа. В апреле NOC объявила о приостановке работ на крупных месторождениях Шарара и Эль-Филь. Форс-мажор объявлен в нефтеналивном порту Зувейтина, а также на всех месторождениях и производственных объектах, связанных с этим портом. Убытки уже превысили сумму 16 миллиардов динаров (3,34 млрд долл.), среднесуточный уровень добычи нефти снизился на 865 тысяч баррелей, перспективы восстановления экспорта крайне туманны. Это значит, что протесты будут нарастать и возобновление столкновений между вооруженными группировками не исключено.



Как формулируется и реализуется в последние годы политика РФ на ливийском направлении?



В марте 2015 года при Федеральном Собрании РФ была создана специальная Контактная группа, задачами которой были анализ обстановки в Ливии и установление диалога с представителями всех сторон конфликта в Ливии с целью содействия выхода из кризиса. Группу возглавил 30-летний Лев Леонидович Деньгов. Он не дипломат, не востоковед-арабист, не эксперт по Ливии; он поп-певец, который при рождении (6 июня 1984 г., Минск) носил имя Павел Юрьевич Гузбанд. Вот основные вехи его биографии с момента издания сольного альбома "Голубоглазая" до возвращения в шоу-бизнес:



2015 г. – советник государственного секретаря Союзного государства, советник главы Чеченской Республики;



2016 г. – специальный посланник правительства РФ в Ливии;



2017 г. – председатель совета директоров Российско-Ливийского торгового дома; в сентябре направлен руководством Российской Федерации в Триполи для проведения переговоров с ключевыми чиновниками, включая премьер-министра Ф. Сарраджа. В декабре принял участие в конференции "Средиземноморский диалог", на полях которой встречался с официальными лицами Италии, а также со спецпредставителем ООН по Ливии Г. Саламе;



2018 г. – организатор панельной сессии "Реинтеграция Ливии в международную экономику: возможности для сотрудничества" на Петербургском международном экономическом форуме.



Л. Деньгов: на обложке своего альбома и во время визита ливийской военной делегации



Результатам напряженной трехлетней деятельности стали освобождение двух десятков граждан РФ и РБ, незаконно удерживавшихся ливийскими "революционерами", а также организация визитов в Ливию и из Ливии. А тема поддержания российско-ливийских контактов была продолжена.



Халифа Хафтар и С. Шойгу. Москва, 13 января 2020 года



Халифа Хафтар и С. Шойгу. Москва, 13 января 2020 года



Справа: А. Дбейба и М. Мишустин. Москва, 15 апреля 2021 года



Справа: А. Дбейба и М. Мишустин. Москва, 15 апреля 2021 года



В ходе визита в Москву Абдель Хамид Дбейба был принят М. Мишустиным и провел переговоры с С. Лавровым, на которых сказал: "Мы надеемся, что МИД России примет решение о возвращении в Ливию посла и о возобновлении деятельности посольства. Мы со своей стороны также готовы повысить уровень дипломатического представительства в Москве до посла". Гость, правда, умолчал, что в Ливии никак не могут определить, кто там власть и кого ливийский посол будет представлять. Неудивительно, что М. Мишустин был осторожен: "Гарантии инвестиций сегодня очень важны для возвращения в том числе российских компаний в Ливию".



Ноябрь 2018 года. За столом переговоров – Е. Пригожин



Ноябрь 2018 года. За столом переговоров – Е. Пригожин



Активную позицию заняло МО РФ: в Москве неоднократно принимали Х. Хафтара и других военачальников, а в ноябре 2021-го российская военная делегация побывала в Триполи, где была принята начальником ГШ ВС генерал-полковником М. аль-Хаддадом. То, что Хафтар и аль-Хаддад не так давно клялись друг друга уничтожить – внутреннее дело ливийцев; я говорю о прагматичных аспектах политики Москвы.



27 декабря 2021 года развернутое интервью о ситуации в Ливии дал агентству "Спутник" бизнесмен Е. Пригожин: "Основная проблема Ливии в том, что только ленивый не сует туда свой нос. Все хотят "помочь", особенно ООН и страны НАТО, и придумывают новые и новые схемы развития ливийского общества, что, начиная с 2011 года, приводит к бесконечным войнам и конфликтам. Ливийский народ хочет стабильности, а стабильность могут дать только сильные фигуры. Сегодня этими сильными фигурами являются Агила Салех, Халифа Хафтар и Фатхи Башага. Один контролирует ливийские законы, второй большую часть страны, а третий – единственный человек из политиков Запада Ливии, который может справиться с группировками, находящимися вокруг Триполи. Отдельно хочу обратить внимание на выступление Башаги в аэропорту Мисураты 25 декабря. Эта речь патриота, смелого и ответственного человека. Снимаю шляпу".



Евгений Викторович Пригожин



Евгений Викторович Пригожин



В Москве приветствовали назначение Ф. Башаги 10 февраля председателем Кабинета министров, а МИД РФ сообщил, что его поездка в Россию уже согласована обеими сторонами и состоится до конца февраля. Не состоялась....



2 марта 2022 года на Генеральной Ассамблее ООН ливийская делегация поддержала резолюцию с требованием полного вывода российских войск и отмены решения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Ливия также голосовала за исключение РФ из Совета ООН по правам человека. Антироссийская позиция нашла поддержку как в Триполи, так и в Бенгази – для Ливии это невообразимое единство мнений.



P.S. У дипломатов популярна фраза Талейрана: "Война слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее военным". Если перенести ее на работу дипломатов, вспомнятся выражения Бодуэна дэ Куртенэ. Мало кому это имя известно, но дело его живет. А президент Эрдоган заявил, что его одинаково устраивают оба политика (и Башага, и Дбейба – протурецкие исламисты). Источник - фонд стратегической культуры

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