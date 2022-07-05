|Страны Организации тюркских государств решили создать инвестиционный фонд
22:03 06.07.2022
6 июля 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
В Стамбуле прошло очередное заседание по созданию инвестиционного фонда Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает Минэкономики.
Заседание состоялось в рамках реализации достигнутых договоренностей глав государств ОТГ.
Уставной капитал фонда составляет $350 миллионов, который равными долями будет сформирован государствами - членами ОТГ (Кыргызстан, Казахстан, Турция, Азербайджан, Узбекистан).
Целью создания инвестфонда является содействие экономическому развитию государств - членов ОТГ путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономического сотрудничества.
Делегацию Кыргызской Республики возглавляет заместитель министра экономики и коммерции Канат Абдрахманов.
По итогам проведенных заседаний стороны выработали и согласовали соответствующий проект соглашения, который будет направлен на проведение внутригосударственных процедур.