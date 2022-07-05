 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Опять заболевают тысячами: мир решил сдаться новой волне коронавируса
00:28 07.07.2022

Растет и количество умирающих от ковида

В Европе и Израиле начались массовые вспышки коронавируса. В Турции тоже новая волна - 57 тысяч заболевших COVID-19 за день. Рост больных идет и в Италии, на днях успевшей снять последние коронавирусные ограничения. Вчера подтвердили COVID-19 у 36 тысяч человек, а сегодня уже - у 133 тысяч. Коронавирусный кошмар возвращается?

За последние 24 часа от коронавирусной инфекции в Италии скончались 94 человека. Такого количества смертей здесь не было с зимы.

Шестизначные цифры зараженных - больше 100 000 заболевших в сутки, также были зафиксированы в последний раз в феврале. Тогда вовсю бушевал просто "Омикрон". А сегодня? По официальным данным, сейчас ходит подвид "Омикрона" - А1.5. Смертность от него низкая. Но и иммунитета после предыдущего штамма нет.

По последним рекомендациям ВОЗ, дальнейшая стратегия борьбы с вирусом должна заключаться в том, чтобы всем снять маски, прекратить соблюдать дистанцию, а остаток лета использовать для того, чтобы получить естественные антитела. То есть переболеть. Пока штамм относительно легкий. Раз уж вирус все равно без ограничений циркулирует в популяции и не существует никаких способов его остановить - пусть болеют все.

С 1 июля 2022 года, сняв последние пандемийные меры, человечество окончательно пало перед могуществом коронавируса.

Минздравы большинства стран сейчас в растерянности: то ли, если начавшийся рост все же продолжится, возвращать запреты и ковидные паспорта, то ли пусть все горит синим пламенем.

Так, в Германии, если вы больны и знаете, что больны, больше не возбраняется посещать общественные места и заражать других. Штрафы для обычных граждан отменили. В немецких больницах сейчас от 60 до 80 процентов пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Не лучше ситуация и на Земле Обетованной. На днях министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц вручил бывшему премьер-министру Нафтали Беннету почетный кубок с надписью "За управление Израилем как мировым лидером в борьбе с мировой эпидемией коронавируса".

Вечером понедельника у "мирового лидера" всего насчитали 101 982 зарегистрированных носителя вируса SARS-CoV-2 (85.874 в прошлую пятницу, 67 865 в среду, 60 559 в понедельник).

Каждый день в этом полку прибывает по 12-13 тысяч новеньких. Которые на самом деле тоже уже "старенькие", так как болеют по пятому кругу.

Число тяжелобольных в Израиле тоже продолжает расти быстрыми темпами – сейчас их уже 344 (310 в минувшую пятницу). Количество умерших за минувшие двое суток выросло на 19 человек и достигло 19 977 за два года.

При столь высокой доле выявляемых зараженных правительству следовало бы позаботиться о более масштабном тестировании населения, но на данный момент никаких изменений в политике приема анализов не произошло.

В понедельник днем временный премьер-министр Яир Лапид провел совещание на тему быстрого роста числа заболевших. Было с прискорбием отмечено, что реальные данные о заболеваемости неизвестны, поскольку множество людей не делают анализы, перестали, а те, кто делают, зачастую предпочитают не сообщать в Минздрав о наличии у них вируса. И либо отсиживаются дома неофициально, либо спокойно ходят на работу и по своим делам.

Наказать зараженных и заражающих невозможно, так как все ограничения сняты и никакого контроля больше нет. Одна крайность сменила другую. Ковидная диктатура сменилась антиковидной анархией.

На этом фоне, конечно, в закрытой со всех сторон России - тишь, гладь, да Божья благодать. Как будто бы мы все, в отличие от европейцев, уже в раю.

Немногие счастливчики с действующим Шенгеном способны путешествовать по миру и хватать заразу. Прямых перелетов в Европу из РФ не осталось.

Мы дозвонились до нескольких турфирм, чтобы спросить, можно ли купить тур в ту же Италию, на побережье, и не ввели ли там новые запреты в связи со вспышкой COVID-10.

- Никаких ограничений по коронавирусу нет. Но и туров у нас тоже нет. Можем рассчитать индивидуальный пакет с перелетом через третью страну. Но для этого у вас должна быть действующая виза. Так как новую вам сейчас никто не откроет, - как отрезала сотрудница турфирмы.

- А что же делать? Очень хочется отдохнуть.

- Есть Мальдивы - от 500 тысяч рублей на двоих. Арабские Эмираты дешевле, но там сейчас плюс 50 градусов в тени. Египет еще дешевле, но там акулы. Отличный и недорогой вариант - Венесуэла.

- Это же Южная Америка!

- Да, перелет 12 часов. Но зато там вчера заболели чуть больше 300 человек. А для въезда достаточно теста ПЦР или справки о вакцинации любыми препаратами, зарегистрированными в мире. Мы бы были бы рады вам помочь, но, сами понимаете, дело не в коронавирусе, а в политике.

Екатерина Сажнева

Источник - МК
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