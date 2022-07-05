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Выстрел в ногу: Литва может добиться жесткого ответа со стороны России
00:32 07.07.2022

Москва задумалась над полным запретом на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику

Ксения Логинова

Россия рассматривает возможность полного запрета на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику в Россию. С таким заявлением выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Это мера может серьезно ударить по экономике Литвы, в середине июня ограничившей транзит российской продукции из санкционного списка ЕС в Калининградскую область и из нее. Вильнюс по-прежнему отказывается идти на уступки. При этом западные СМИ сообщают, что Брюссель в ближайшее время, несмотря на недовольство литовских властей, разрешит России транзит. Подробности - в материале "Известий".

Жесткие меры

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"Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, - полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда", - прокомментировал губернатор области Антон Алиханов один из возможных шагов Москвы в ответ на ограничения по транзиту в Калининградскую область. При этом еще некоторое время назад политик говорил, что есть шанс "на положительное разрешение ситуации с транзитом".

Губернатор подчеркнул, что это крайняя мера, поскольку для литовской экономики чрезвычайно важна работа портов и последствия российского решения "будут иметь более серьезный эффект". "Например, транзитные грузы, которые следовали из Азии через Российскую Федерацию в порты прибалтийские, или, наоборот, какие-то другие международные грузы, которые прибывали в порты Прибалтики и потом двигались либо в Россию, либо через нашу страну в другие государства транзитом", - пояснил Алиханов.

Алиханов отметил, что "Москва может сделать так, что половины экономики Литвы не будет". "Если не хочешь разбираться со старшим братом - не трогай малыша", - заявил губернатор.

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Впрочем, по словам политика, в регионе изучают возможность введения и других ответных мер. "Вариантов достаточно много", - добавил он.

Ранее он сообщал, что вопрос с транзитом можно решить еще двумя способами. Согласно первому, с помощью Министерства иностранных дел России можно добиться исключений в санкционном пакете для Калининградской области. Второй вариант предполагает перевод транспортного потока на море. Алиханов отметил, что на это потребуются дополнительные средства из регионального и федерального бюджетов.

Алиханов также заявил, что в будущем при согласии Вильнюса можно построить выделенные железную и автомобильную дороги с основной территории России в Калининград - без возможности свернуть в Литву. По мнению губернатора, о создании подобного коридора нужно договариваться с Брюсселем.

ЕС в шоке

С начала апреля Евросоюз перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, но для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Однако с 18 июня Вильнюс решил запретить перевозку в этот российский регион алкоголя, древесины, икры, металла, стройматериалов, удобрений, цемента и других товаров, составляющих в общей сложности около половины всего транзита в область.

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В России заявили, что Литва "действует агрессивно", выйдя "за пределы недружественных линий". В МИДе подчеркнули, что, если ограничения не отменят, Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов.

Брюссель выходка Литвы возмутила. В Евросоюзе отметили, что требуют от Вильнюса лишь проверять грузы на предмет попыток обхода санкций. Полностью запрещать транзит товаров, предназначенных для внутреннего российского рынка, в ЕС не собирались. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора, посчитав Еврокомиссию ответственной за это. Дипломат отметила, что рестрикции, введенные против Москвы, касаются импорта и экспорта в РФ. Таким образом, снятие запрета на транзит не означает ослабления мер.

Многие немцы в комментариях под публикацией газеты Die Welt о запрете транзита в Калининградскую область раскритиковали неправомерные действия Вильнюса. "С таким неразумным отношением к делу разумную политику проводить невозможно", "Блокада Калининграда со стороны Литвы глупа, незаконна и опасна. Ее нужно немедленно прекратить, желательно при этом еще и извиниться", "Литва сама разжигает конфликт. Если все же дойдет до военного противостояния, НАТО не должна в это вмешиваться", - писали интернет-пользователи.

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Der Spiegel сообщил, что уже 10 июля Еврокомиссия может разрешить России использовать свою территорию для транзита всех товаров в Калининград, поскольку считает, что запрет способен привести лишь к эскалации конфликта. В Вильнюсе позицию Брюсселя посчитали "поражением". Президент Литвы Гитанас Науседа не раз сообщал, что "ни на какие уступки России" в вопросе транзита его страна не пойдет.

"Литва сама окажется в блокаде"

Если для внесения поправок в санкционный пакет потребуется согласие всех стран, которые его принимали, то у литовцев есть шанс сорвать соответствующее решение Брюсселя, сообщил в беседе с "Известиями" глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

- Вильнюс будет стараться продолжать эту политику, поскольку он сейчас ориентируется не на Брюссель, а на Вашингтон. Линия литовской государственной политики нацелена на максимальное обострение отношений с Россией, потому что благодаря этому она может надеяться на получение большего объема поддержки и внимания со стороны США. В этой истории Литва ведет свою игру, - пояснил эксперт.

По его словам, в то же время у Еврокомиссии достаточно инструментов для давления на литовские власти.

- Например, Польша осталась без €35 млрд, которые ей должны были выделить. Литву и другую страну ЕС могут также лишить денежных средств. Тема Калининграда болезненна для России, и ЕС это осознал, раз начал давить на Вильнюс. В этом случае есть шанс, что Литва со своим эмбарго пойдет на попятную. Но только до следующего обострения. Потом Вильнюс так или иначе вернется к этой теме. Даже если Литва не захочет идти на уступки, России есть чем давить - полностью разорвать все экономические отношения с балтийскими республиками. Через Калининград из Польши в Литву идут транзитные грузы. Если Калининград откажется их пропускать, то тогда и Литва очень сильно пострадает. Она сама окажется в блокаде - по крайней мере, со стороны Евросоюза, - считает политолог.

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Схожей позиции придерживается и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

- Процесс изменения грузопотоков в балтийском регионе идет давно. Сейчас, правда, в ускоренном режиме. Когда-то Рижский порт жил исключительно на грузах, которые шли транзитом в Россию и из России, то же с Клайпедой - там шли грузы из России и Белоруссии. Но РФ довольно давно и успешно занимается портовой инфраструктурой в Усть-Луге для замены транзита через балтийские страны. Так что нельзя сказать, что Россия очень нуждается в грузопотоках через Прибалтику. В целом балтийские страны достаточно давно идут по пути деиндустриализации, а теперь уничтожают и транспортную инфраструктуру, которая могла бы быть сильным экономическим элементом, причем не только с точки зрения получения доходов, - полагает специалист.

Политолог в разговоре с "Известиями" отметил, что если у страны есть прекрасный транспортный хаб, которым она успешно пользуется, то всегда в экономике возникает "мультипликационный эффект" - хаб начинает обрастать дополнительной инфраструктурой, потом производством.

- У балтийских стран были превосходные возможности, они могли воспользоваться примером Сингапура. Но в Прибалтике никто, видимо, не думает о национальных интересах. С 1990-х годов эти страны импортировали элиты из Соединенных Штатов и расстались со своим суверенитетом. Это не первый раз, когда балтийские страны сами себе наносят ущерб. В балтийских государствах традиционно высочайший уровень суицидов, причем, как обнаруживается, еще и в политической плоскости. Сейчас они так же медленно и уверенно совершают экономический суицид, - пояснил эксперт.

Источник - Известия
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