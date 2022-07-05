Уйдет ли Борис Джонсон в отставку

00:37 07.07.2022 Тори и сдвиги: уйдет ли Борис Джонсон в отставку

Очередной скандал вокруг премьера привел к тому, что его кабмин покинули два ключевых министра



Екатерина Постникова



Политическое будущее премьер-министра Британии Бориса Джонсона вновь оказалось под вопросом. Из-за скандала вокруг одного из его протеже прошение об отставке подали два ключевых члена правительства, что говорит о кризисе доверия не только среди избирателей, но и среди сторонников премьера. На этом фоне вновь зазвучали призывы к Борису Джонсону покинуть пост. Но политик уже заявил, что по своей воле делать этого не собирается.



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Волна отставок



"Борис Джонсон на грани отставки", "Для Бориса Джонсона игра окончена", "Борис Джонсон сражается за свое политическое будущее" - таким 6 июля был главный посыл британских газет. Накануне вечером стало известно, что два ключевых члена кабмина - канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения и соцобеспечения Саджид Джавид - почти одновременно подали в отставку. Оба опубликовали свои письма к премьер-министру в Twitter.



"Люди имеют право ожидать, что правительством управляют должным образом, компетентно и серьезно. Я признаю, что это, может быть, мой последний министерский пост, но я верю, что эти стандарты стоят того, чтобы за них бороться, и поэтому подаю в отставку", - написал Риши Сунак.



"Для меня было огромной честью служить на этом посту, но, к сожалению, я больше не могу продолжать работу в этой роли с чистой совестью", - отметил Саджид Джавид.



К утру 6 июля стало известно, что свои должности оставили вице-председатель Консервативной партии Бим Афолами, заместитель генерального прокурора Англии и Уэльса Алекс Чалк, личные парламентские секретари Джонатан Гуллис, Сакиб Бхатти, Никола Ричардс, Вирджиния Кросби, торговые посланники Эндрю Мюррисон и Тео Кларк. К середине дня свои должности покинули свыше 20 членов кабмина.



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Такое решение они приняли после того, как вокруг Бориса Джонсона разразился очередной скандал. На прошлой неделе заместитель главного организатора ("кнута") правящих консерваторов в палате общин Крис Пинчер был обвинен в том, что он в состоянии алкогольного опьянения приставал к двум мужчинам. Сразу после этого он ушел в отставку и заверил общественность в том, что обратился за медпомощью. При этом выяснилось, что Борис Джонсон знал, что Крис Пинчер уже был фигурантом расследования о домогательствах в парламенте (хотя ранее на Даунинг-стрит заявляли обратное), и тем не менее продвигал его по службе: в 2019 году он назначил политика замглавы Форин-офиса и заместителем министра жилищного строительства.



5 июля премьер-министр в беседе со Sky News извинился за назначение Криса Пинчера перед избирателями, заявив: если бы он мог вернуть время назад, то пересмотрел бы это назначение и признал, что тот "не собирается извлекать уроки и меняться".



По данным СМИ, другие важные члены кабмина, в частности министр обороны Бен Уоллес, министр юстиции Доминик Рааб, глава МВД Прити Пател, свои посты покидать не намерены. Министр иностранных дел Лиз Трасс в эфире Би-би-си и вовсе заявила, что она "поддерживает премьер-министра на 100%".



Тем не менее, отмечают в рядах самих тори, уже случившиеся отставки - серьезный удар по правительству.



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- Речь идет о высокопоставленных членах кабмина, которые раньше считались лояльными премьер-министру. Их отставки имеют большое значение еще и из-за причин, которые лежат в основе их решения, - пояснил собеседник "Известий" в Вестминстере. - Они связаны с честностью и репутацией господина Джонсона, которые после скандала с вечеринками оказались под вопросом. Последствия в привычном смысле этого слова за сам по себе скандал с господином Пинчером премьер-министру не грозят. Реакция возникла из-за того, как Джонсон с этим скандалом справляется. Потому что сначала на Даунинг-стрит сообщили, что премьер-министр ничего не знал о предыдущих историях Пинчера, а позже признали, что это заявление было неточным. Параллельно возникает вопрос, почему Джонсон назначил человека на высокую должность, зная, что он для нее не подходит.



Реакцию на скандал нельзя назвать преувеличенной, отмечает источник "Известий", ведь проблема здесь уже не столько в Крисе Пинчере, сколько в самом премьере, и отставки министров эту мысль подтверждают.



Вот вам о доверии



Это уже далеко не первый скандал, в котором Борис Джонсон - прямо или косвенно - оказался замешан. Ровно месяц назад его однопартийцы в палате общин провели голосование о доверии из-за COVID-вечеринок, которые проходили на Даунинг-стрит в разгар карантина. Тогда премьер-министр и лидер Консервативной партии заручился поддержкой 211 из 359 тори и сохранил свой пост.



Однако нынешний скандал серьезно подорвал и без того неустойчивые позиции Бориса Джонсона: по информации YouGov, число британцев, которые считают, что он должен уйти в отставку, достигло рекордных 69%. Скандалы сказались и на рейтинге Консервативной партии: по данным POLITICO от 3 июля, в случае досрочных выборов большинство мест получат оппозиционные лейбористы - в то время как их поддерживают 40% граждан, голосовать за тори готовы 33%; такая тенденция сохраняется с ноября 2021 года.



По правилам провести повторный вотум недоверия тори могут не ранее чем через год после того, как состоялось первое голосование.



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- Недовольные консерваторы в парламентской фракции ищут обходные маневры, - пояснила "Известиям" глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. - Скоро пройдут выборы в комитет 1922 года (группа от Консервативной партии в палате общин. - "Известия"). Если им удастся провести туда своих людей, то они смогут изменить правила, снизив срок индульгенции лидера партии с 12 до шести месяцев.



Однако, как сообщил 6 июля Bloomberg, Борис Джонсон с еще одним вотумом недоверия рискует столкнуться уже в ближайшее время. По информации агентства, комитет 1922 года обсудит изменение правил вечером 6 июля. Если их одобрит большинство депутатов, голосование может состояться уже на следующей неделе.



На Даунинг-стрит уверены: премьер-министра по-прежнему поддерживают многие тори, а потому даже в случае повторного голосования свои позиции он сохранит. Сам Борис Джонсон, отвечая 6 июля на вопросы в палате общин, ясно дал понять, что уходить в отставку не собирается. "Работа премьера заключается в том, чтобы продолжать выполнять свои функции. И именно это я и буду делать", - заявил политик.



"Разница между нами и оппозицией состоит в том, что у нас есть план, а у них его нет. Они хотят концентрироваться на этой теме, а мы занимаемся своей работой. Мы собираемся контролировать кризис. Мы были первой европейской страной, которая вооружила Украину. И я горжусь этим", - подчеркнул тогда премьер-министр.



- Недовольство Борисом Джонсоном среди его однопартийцев продолжает расти, и отставки министров - для него большой вызов, - отметила в беседе с "Известиями" ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. - После того же "патигейта" отставок не было. Это связано с тем, что в нем был замешан не только Борис Джонсон - штраф должен был заплатить тот же Риши Сунак и другие коллеги по правительству. Сейчас тори вопрос о "патигейте" отвели несколько в сторону, ситуация затихла, но очень скоро возник новый скандал.



Недовольство премьером не ограничивается лишь его вовлеченностью в громкие истории, отмечает эксперт: Джонсона обвиняют в том, что он, увлекшись внешней политикой, уделяет недостаточно внимания внутренним проблемам, в частности падению уровня жизни граждан. Вероятно, на следующие очередные выборы, которые запланированы на 2024 год, Консервативная партия пойдет уже с новым лидером, потому что во главе с Борисом Джонсоном она может это голосование проиграть, резюмировала Кира Годованюк. Источник - Известия

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