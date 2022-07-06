Реджеп и НАТО, - Дмитрий Солонников

08:24 07.07.2022

Турция - НАТО: надоела нам ваша агрессивная лавочка!

Среди соотечественников Эрдогана все больше сторонников выхода из Североатлантического альянса

Людмила Николаева



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Дмитрий Солонников



"Давайте выйдем из НАТО!", - под таким девизом в Турции стартовала кампания против Североатлантического альянса. Ее инициировал и возглавил председатель турецкой партии "Родина"" Догу Перинчек, известный в своей стране ученый и патриот. Выступая на днях публично, он перечислил выгоды, которые принесет Турции выход из "оборонительного" блока.



"Оглядываясь на недавнее прошлое, вы увидите, что НАТО - это кровавая история против Турции, - завил он. - НАТО для нас - это не только внешнеполитический вопрос, но и проблема нашего хлеба, нашей вакцины. Если мы выйдем из данного блока, цены на помидоры, баклажаны, перец снизятся. На энергоресурсы тоже упадут. Потому что мы найдем дешевую энергию у наших друзей, которым НАТО угрожает, а именно у России, Ирана, Азербайджана, Катара. Даже у Саудовской Аравии. Вот увидите, она тоже бросит вызов альянсу и американскому империализму и даже уже начала делать это. Данные страны - наша энергетическая безопасность". И добавил, что "данный вопрос будет включен в повестку дня Великого национального собрания нашего государства".



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Это, можно сказать, программное выступление вызвало бурную реакцию у соотечественников. Большая часть которых, поддерживая предложение лидера партии "Родина", высказало при этом сомнение, что глава государства пойдет на подобный шаг.



"НАТО - это оковы на ногах Турции, это те, кто обирает нас, продавая устаревшее оружие", - комментирует в соцсетях Кара Оккеш.



"Турция уже семьдесят лет корчится в конвульсиях в американско-натовской системной яме, а империалистические лакеи внутри нашей страны изо всех сил стараются не дать ей выбраться из нее, - вторит ему пользователь под ником Любитель троллей.



"Если у нашей Турции и нашей Партии справедливости и развития есть хотя бы грамм национального достоинства, мы ни на минуту не задержимся в этой безнравственной организации, которая является врагом турок и Турции! Так думает 90% нашей турецкой нации, как правые, так и левые. Не верьте опросам!", - добавляет остроты в дискуссию пользователь MALCOLM-XX.



"Будьте реалистичными: надеяться на Тайипа Эрдогана, ждать от него антинатовской, антиимпериалистической позиции тщетно", - уверен некто Реджеп.



Ученый политик Догу Перинчек - не первый, кто предложил "избавить, наконец, страну от присутствия в ней НАТО". Не далее как в мае с такой же примерно пламенной речью выступил в Стамбуле и Анкаре Кемаль Кылычдароглу, лидер главной турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Он предлагает для начала закрыть в стране все американские военные базы, поддержав тем самым Девлета Бахчели, лидера другой партии - националистического движения (ПНД), ратующего за выход из альянса.



"США заполонили базами Грецию. Их цель очевидна - говорит он. - Пусть ПНД внесут в парламент законопроект о закрытии в Турции натовских военных объектов, мы его поддержим, мы готовы сделать все от нас зависящее. А готовы ли на это власть предержащие?", - пишет Кылычдароглу в своем аккаунте.



В Греции на данный момент четыре базы НАТО. Одна из них расположена в Александруполисе, всего в 45 км от границы с Турцией. В июле прошлого года ее превратили в огромный арсенал, перебросив туда 400 танков и бронемашин. Минувшим маем стало известно, что в ближайшие пять лет число баз, подобных ей, увеличится вдвое. О чем греческие власти договорились не так давно с натовским руководством. Турция своего возмущения таким положением дел не скрывает, ведь такой шаг Афин настроен против его страны, а не против России, как утверждают греки. Последние к тому же призывают Вашингтон не продавать туркам легкие истребители F-16, что точно не способствует улучшению и без того натянутых отношений между двумя этими странами НАТО.



Если в Греции сейчас четыре базы альянса, то в Турции их более пятидесяти. Самой крупной считается Инджирлик на юге страны, где боевое дежурство постоянно несут самолеты тактической авиации американских ВВС. Для охраны покоя турок, которым дано никто серьезно не угрожает, не перебор ли?



Впрочем, заявления о закрытии американских баз, звучащие сейчас в Анкаре чуть ли не на каждом углу, были и раньше. В частности, на фоне осложнения отношений с США. Однако дальше слов дело не двигалось. Все уходило в эмоции, иной раз - в угрозы, за которыми не следовало никаких конкретных решений, не более того.



Что же, и на этот раз одни прожекты? Решение местечковых задач, вроде успехов на выборах?



Об этом "СП" поговорила с российским политологом, политтехнологом, директором института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым.



- У Эрдогана было, как минимум два реальных повода за последние шесть лет порвать отношения с НАТО, - отвечает Дмитрий Владимирович. - Первый, можно сказать, стопроцентный - в июле 2016 года. Тогда часть турецких военных предприняла попытку военного переворота в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, некоторых других городах. Готовили их к этому не где-нибудь за границей, а на американских базах, расположенных в самой Турции. В частности, в Инджирлике, откуда заговорщики руководили процессом. Не обошлось и без участия лидеров ряда стран ЕС. Все основания тогда были у турецкого руководства выйти из Альянса. Но, что называется, простил, благо, удалось достаточно оперативно подавить заговор. Натовцы извинились, вслед за ними и их европейские подпевалы. Второй повод наметился было нынче в связи с заявкой в НАТО от Финляндии и Швеции.



"СП": - И вновь Эрдоган "простил", лишь попугав скандинавов своим правом вето…



- Правильней сказать - использовал для шантажа натовского, а заодно и американского руководства.



"СП": - Что держит Турцию в этой постоянно бряцающей оружием организации? Себя защитить она разве не сможет при необходимости - такая большая, с крепкой экономикой, незабвенными янычарскими традициями?



- Не все так просто. Турция не может позволить себе быть отдельно от НАТО, когда в этой организации соседняя Греция. А за ней, помимо альянса, еще и почти вся Европа. Плюс - Средиземное море. Что гипотетически чревато крупным конфликтом с прекращением для нее выгодного экономического сотрудничества с европейскими и американскими рынками. Да, это сильная, крепкая страна. Но не настолько, чтобы отказываться от такого взаимодействия.



Что касается антинатовских настроений, то они витают во многих странах. Скажем, во Франции население давно скептически настроено по отношению к данной организации. Есть конкретные цифры, фиксирующие эти настроения. Но и только, ни о каком разводе с натовцами речи не идет. Так и в Турции. В будущем году там грядет череда выборов. Под них много разных идей сейчас предлагается. Эрдогану это выгодно: можно продолжать успешно шантажировать НАТО, США, ЕС.



"СП": - В России в 1990-е неолибералы активно сватали страну в альянс. По этому поводу ходило много спекуляций. На ваш взгляд, почему не срослось?



- Началось все с Михаила Горбачева. Активное же сватовство пошло при Борисе Ельцине - все делалось тогда, чтобы вступить в НАТО, а заодно и в ЕС, для чего унифицировалось законодательство. РФ в ближайшем будущем виделась как часть европейской цивилизации. Но объединить маленькую Европу с огромной Россией - утопия. ЕС просто не потянуло бы, не хватило бы средств на то, чтобы наши и их стандарты жизни соответствовали.



"СП": - Натовцам разве не все равно, где размещать свои базы - что им помешало войти в открытую для них российскую дверь?



- Опять же стандарты, скажем - на вооружение: у них - одни, у нас - другие. Привести к единому? Или к двойным стандартам? Технологически непросто. Да и чревато для собственной безопасности, учитывая, что мы с ними все-таки разные миры. Почему скандинавы сейчас быстро все оформили со своим вступлением в блок? Потому что их вооружение давно американское.



Будущее НАТО, его существование, как таковое, оно не в Европе или Турции, а на американском континенте, в США. Многие европейские страны хотят интегрироваться в экономику этой страны. Уже по большому счету интегрированы и живут гораздо лучше, чем иные заокеанские штаты. При этом о безопасности своих государств беспокоиться им не приходится, в смысле финансовых затрат в первую очередь. НАТО ее обеспечивает. Об этом говорил экс-президент США Трамп, задумавший прикрыть Североатлантическую "лавочку". Если бы он выборы выиграл, точнее, были бы они честными, этой организации уже бы не было.

6.07.22