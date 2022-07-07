Кошмар безводья... Засуха на пороге Европы, - Осман Сагырлы

08:48 07.07.2022

Türkiye

Турция

07 июля 2022



Европе грозит опустынивание, предупреждает Türkiye. Из-за изменения климата Испания и Португалия переживают самые жаркие дни за последнюю тысячу лет, а Италия вводит ограничения на использование питьевой воды. Прогнозы неутешительные: к концу века ожидается дальнейшее сокращение осадков.

Испания и Португалия переживают самые засушливые дни за последние 1,2 тысячи лет. Река Рейн протяженностью 1233 километра в самом сердце Европы высыхает. В Италии же ограничивается подача питьевой воды.



Под влиянием изменения климата такие явления, как повышение температуры и засуха, усиливаются и оборачиваются риском опустынивания. Опасность угрожает не только Африке, но и странам в самом сердце Европы. Испания и Португалия переживают беспрецедентную по меньшей мере за 1,2 тысячи лет засуху, и это приводит к серьезным последствиям как в производстве продуктов питания, так и в туризме. Исследования показывают, что к концу века уровень осадков может снизиться еще на 10-20%...

В этом году в Испании май стал самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Река Тахо, длиннейшая в регионе, оказалась на грани полного высыхания. В результате изменения климата количество осадков с 1950 года уменьшилось на пять-десять миллиметров в год, при этом к концу века ожидается снижение еще на 10-20%. А в Южной Испании к 2100 году прогнозируется 30-процентное сокращение производства оливок.



Чрезвычайное положение

Италия в борьбе с сильнейшей за 70 лет засухой объявила чрезвычайное положение в пяти северных регионах страны. Из-за усилившегося бедствия, поразившего долину реки По в последние недели, 4 июля было объявлено о выделении средств для чрезвычайных ситуаций. Засуха угрожает половине фермерств в регионе, где производится более 30% национальной сельскохозяйственной продукции.



Уровень воды в озерах Лаго-Маджоре и Гарда также значительно ниже, чем обычно в это время года. При этом южнее в реке Тибр, который протекает через Рим, также упал уровень воды. За последние дни 170 муниципалитетов объявили об ограничениях. Верона с населением в четверть миллиона человек ввела лимит на использование питьевой воды, а Милан объявил об отключении своих декоративных фонтанов.



Между тем в Чили, одной из стран, больше всего затронутых глобальным потеплением, из-за снизившегося уровня воды в водоемах был обнародован новый план. Правительство заявило, что страна борется с засухой уже 13 лет, и ввело нормирование воды.



Засуха ударила по Рейну



В Рейне, который является крайне важной водной артерией для экономики Германии, из-за повышения температуры также быстро падает уровень воды. Рейн является одной из самых длинных рек в Европе, имея протяженность 1233 километра, а на одном из рукавов Рейна при впадении в море находится порт Роттердама – крупнейший в Европе. Согласно замерам, Рейн с каждым днем становится все маловоднее. В настоящее время уровень воды в реке даже ниже, чем в 2018 году, когда страна пережила самый засушливый сезон. В городе Кауб глубина воды опустилась ниже одного метра, а в некоторых местах образовались островки, препятствующие проходу судов. Эксперты обращают внимание на тот факт, что около 80% всех грузов, ежегодно перевозимых судами в Германии, идет по Рейну и эта транспортная сеть, протягивающаяся от Страсбурга до Базеля, получит серьезный удар. По словам экспертов, если уровень воды упадет до 40 сантиметров, речные грузоперевозки могут стать невозможными.



Рекорд за 60 лет

По данным Китайского метеорологического управления, в ближайшие две недели на север Поднебесной обрушится жара. Официальные лица заявили, что в предстоящие четыре-шесть дней более 250 миллионов человек окажутся под воздействием зноя свыше 40 градусов Цельсия. В целом же Китай пережил самый жаркий июнь за период с 1961 года.

13 миллионов сомалийцев страдают от голода

Из-за сильнейшей за последние 40 лет засухи в Сомали наблюдается нехватка продовольствия и воды. 80% населения страны борется с экстремальными погодными условиями, а 13 миллионов человек – с голодом. В течение трех сезонов дождей подряд осадков в регионе выпало намного меньше, чем ожидалось, и это вызвало новый продовольственный кризис. Под влиянием стихийного бедствия правительство Сомали 23 ноября 2021 года объявило чрезвычайное положение по всей стране.



Автор: Осман Сагырлы (Osman Sağırlı)