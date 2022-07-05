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Нужна ли Эрдогану ядерная бомба? - Павел Фельгенгауэр
09:01 07.07.2022

5 июля 2022, 17:02 2070

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Заявление турецкого президента, который пообещал сделать свою армию самой сильной в мире, комментирует военный аналитик Павел Фельгенгауэр.

Турки постоянно воюют на всех своих границах, проводя вполне агрессивную политику.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал сделать армию своей страны сильнейшей в мире. По его словам, полное основание говорить об этом дают "успехи операций последних шести лет". "На пути дальнейшего развития мы придаем особое значение увеличению потенциала сдерживания вооруженных сил Турции", - добавил Эрдоган.

О том, соответствуют ли амбиции Анкары ее военной мощи, а также, насколько реалистичны планы Эрдогана, обозреватель "Росбалта" поговорил с военным аналитиком Павлом Фельгенгауэром.

- Как вы оцениваете заявление Эрдогана о намерении сделать турецкую армию сильнейшей в мире?

- Ну, армия у них и сейчас довольно мощная. По численности, возможно, даже превосходит российскую. Насколько она сильна в других отношениях - вопрос. Американской, китайской армиям она уступает.

Но все же, пока такие заявления - это больше понты. Военные расходы Турции несравнимо меньше, чем у России, Китая, США или даже Саудовской Аравии, у которой много разной дорогой военной техники. Тем не менее, у Турция тоже тратит много денег на свою армию, закупает разнообразное вооружение и, кроме того, существенную часть производит самостоятельно. Например, турки собираются выпускать собственные танки.

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- А разве своих танков у Турции нет?

- Пока нет. Сейчас у них примерно 4000 танков, правда, в основном не новых. Но теперь они намерены выпускать современную боевую машину в сотрудничестве с Южной Кореей на основе очень хорошего корейского танка K2 "Черная пантера". Пока же на вооружении армии Турции стоят танки иностранного производства - американские, а также Sabra - на базе глубокой модернизации Израилем старого американского танка M60A3.

В основном, туркам досталось старое добро времен "холодной войны", после того как американцы часть вооружений из Европы вывели, а часть оставили. Немцы передали Турции свои Leopard А4.

Сейчас, помимо танков, Турция собирается выпускать также собственные истребители пятого поколения. Много разной военной техники у них производится по лицензии. К примеру, те же ударные беспилотники. Или, например, американские истребители F-16. Сейчас турки ведут переговоры с американцами насчет того, чтобы существенно модернизировать парк этих самолетов.

- А в чем смысл для Эрдогана всерьез усиливать свою армию?

- Турция постоянно воюет на всех своих границах. С Грецией вот собираются воевать (подробнее об этом читайте здесь), в Сирии воюют, в Ливии. Хотят усилить свое влияние в Закавказье. В общем, проводит вполне себе агрессивную политику.

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- Тем не менее, получить новейшие американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 у Анкары, насколько я помню, не получилось…

- Да, они были участниками программы F-35, турецкие предприятия выпускали некоторые комплектующие к этим самолетам, но их оттуда исключили за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

- А может ли Турция обзавестись собственным ядерным оружием?

- Ядерное оружие создать можно. Сегодня это не бином Ньютона, это технологии 50-х годов XX века. Если Северная Корея с этим справилась, то и Турция способна. Но пока турки находятся под американским "ядерным зонтиком". Поэтому сколько бы ни бухтел Эрдоган, НАТО нужно Турции, а Турция нужна НАТО - в том числе потому, что турецкая экспансия направлена на Закавказье, чтобы вытеснить оттуда Россию. При этом на базе Инджирлик находятся американские ядерные бомбы, доставлять которые к цели должны турецкие самолеты.

- Но самостоятельно этими ядерными бомбами турки распоряжаться не могут, насколько я помню…

- Да, там действует так называемый "двойной ключ". Но в случае конфликта с Россией они могут применить то оружие, которое находится на их территории. Это специально созданные в свое время для европейских ВВС ядерные боеприпасы. Так что у Турции, как и у ряда других европейских стран, ядерное оружие уже есть.

Беседовал Александр Желенин

Источник - ИА "Росбалт"
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