Заместитель посла Британии Уитакер задержан в Иране за шпионаж

09:15 07.07.2022

6 июля 2022, Антон Никитин

Ряд дипломатов иностранных государств были задержаны в Иране по подозрению в шпионаже, сообщает The Young Journalists Club (YJC) News agency.



Разведывательное управление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) установило, что несколько зарубежных дипломатов пытались получить сведения с места ракетных учений воздушно-космических сил КСИР. В частности, как сообщают СМИ, они пытались получить образцы почвы, передает РИА "Новости".



По данным Tasnim, среди подозреваемых в шпионаже указывается заместитель посла Великобритании в Иране Джайлз Уитакер, а также лица из Польши и Австрии.



Напомним, в феврале иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил новую ракету "Хабир Шекан" с дальностью полета 1450 километров, обладающую, как утверждается, высокой маневренностью для преодоления противоракетной обороны противника.