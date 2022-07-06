Из Афганистана в Нидерланды: КНБ Казахстана ликвидировал международный наркосиндикат

10:22 07.07.2022

Комитетом национальной безопасности разработана и реализована многоходовая международная операция по ликвидации деятельности крупного международного наркосиндиката. Эта преступная группа состояла из граждан Ближнего Востока и Азии, сообщили в КНБ РК, передает Zakon.kz.

Маршрут канала контрабанды наркотиков начинался из Афганистана. Далее он следовал через территорию Казахстана. Конечным пунктом назначения были Нидерланды.



С учетом обширной географии деятельности данной группы КНБ организовано взаимодействие с правоохранительными органами Королевства Нидерландов. Успешной реализации операции в том числе способствовало активное содействие Центрально-Азиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с наркотиками и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, – говорится в сообщении КНБ РК.

В результате совместных оперативных мероприятий выявлены главные участники международного наркосиндиката.



В ходе контролируемой поставки на территории Нидерландов задержан курьер, у которого изъято 30 килограммов героина, произведенного в Афганистане.



В Амстердаме была обнаружена крупная наркоплантация.



Стоимость изъятых наркотических средств в стране назначения составляет более 2 млн долларов.



Правоохранительными органами Нидерландов проводится досудебное расследование.



Ирина Лукичева