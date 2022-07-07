 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.07.2022
13:19  Демографический капкан: какие риски и угрозы поджидают Казахстан? - Жанна Аубакирова
13:06  ТОО "КазРосГаз" возглавил Нурлан Абдрасулов
12:15  Британского премьера Б.Джонсона уговорили уйти в отставку
12:10  Талибы ищут обстрелявших узбекский Термез с японского микровэна "торговцев овощей"
11:55  Токаев поручил наладить продажи нефти в обход России
10:52  Казахстанские сенаторы... Кладбище слонов, - Бауыржан Маханов
10:48  Сезон охоты на президента Токаева: начался третий этап, - Айгуль Сарбасова

10:38  Мирзиеев обвинил в каракалпакском бунте "иностранные силы". "Годами готовили..."
10:34  Деградация европейского среднего класса. Чего лишают людей на некогда цивилизованном Западе?, - А.Кренгель
10:31  Новые рынки быта. РосРитейлеры оценили холодильники из Узбекистана
10:29  Как-то КТК. Россия воспитывает Казахстан экологией, - Къ
10:22  Из Афганистана в Нидерланды: КНБ Казахстана ликвидировал международный наркосиндикат
09:15  Заместитель посла Британии Уитакер задержан в Иране за шпионаж
09:01  Нужна ли Эрдогану ядерная бомба? - Павел Фельгенгауэр
08:48  Кошмар безводья... Засуха на пороге Европы, - Осман Сагырлы
08:24  Реджеп и НАТО, - Дмитрий Солонников
00:37  Уйдет ли Борис Джонсон в отставку, - Екатерина Постникова
00:35  США идут к новому реализму на Ближнем Востоке - Foreign Affairs
00:32  Выстрел в ногу: Литва может добиться жесткого ответа со стороны России
00:29  Китай в мировых геополитических раскладах: история и современность, - В.Павленко
00:28  Опять заболевают тысячами: мир решил сдаться новой волне коронавируса
00:25  Дерутся из-за наркотика… (о сахарном ажиотаже в Казахстане и немного о ведической и суфийской теории питания), - Н.Нуртазина
Среда, 06.07.2022
22:03  Страны Организации тюркских государств решили создать инвестиционный фонд
21:41  Воевавшая за укров бразильская снайперша задохнулась в бункере
21:22  Вернется ли Россия в Ливию? - Антон Веселов
12:18  В России призвали "по-английски" ответить на конфискацию своих активов в Англии
12:10  Сбавить обороты: Москва может наказать Запад в нефтяной игре, - О.Белкина
12:06  Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо
12:03  The Hill: Антироссийские санкции вышли Западу боком?
11:57  Washington Times: Байдену пора пойти по стопам Никсона - в отставку
11:55  Как Донбасс и Украина воюют почтовыми марками
11:50  Коллективный Запад и Незападный мир, - Булат Султанов
08:45  Казахстан и Туркменистан построят элеватор для экспорта зерна в Афганистан
08:28  Почему в России не любят Токаева, - Виктор Шацких
07:59  Как Каракалпакстан живет в условиях отсутствия интернета
07:54  Китай на пути к независимости от иностранных технологий в области производства полупроводников. Ч. 2, - В.Пироженко
07:50  Ушел к Бандере командир белорусского батальона нациков "Волат"
07:47  Россия отключит Японию от своего газа, - С.Строкань
07:43  Туземцы "Зеленого острова". Элитная недвижимость в Нур-Султане и Алматы перешла в собственность родственников Назарбаева
07:40  Война Миров. Эскалация гибридной войны России с Западом нарастает, - В.Юрицын
06:59  Зачем в Алматы выкапывают и перекладывают новые бордюры?
06:18  Российский суд приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума
06:14  Невоенные аспекты военных побед: чего нет у Украины, - Дмитрий Выдрин
06:09  Спецоперация КНБ на юге Казахстана: задержаны 14 лидеров опасной ОПГ
05:52  Между санкциями и ЕАЭС. Минфин Казахстана обсуждает реализацию запрета на экспорт в Россию, - Къ
05:49  Газовый разворот на Восток обойдется России в десятки миллиардов долларов, - Ольга Соловьева
01:18  США призвали к "прозрачному расследованию" событий в Каракалпакстане
01:17  Средняя школа в Казахстане: как довести отличное до посредственного, - В.Щекунских
01:14  National Interest: Конфликт на Украине – не то, чем он кажется. США рискуют надорваться
01:13  Американский посол устроил международный скандал на форуме в Пекине
01:11  Украина вбивает клин в НАТО: все ждут эффект бумеранга от санкций
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Деградация европейского среднего класса. Чего лишают людей на некогда цивилизованном Западе?, - А.Кренгель
10:34 07.07.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 07.07.2022 |

В текущем конфликте России с коллективным Западом есть главные мишени, а есть дополнительные. Одна из дополнительных мишеней – это средний класс европейских (и не только) государств.

Средний класс образовался совсем не так давно, как классы богатых и бедняков. Он увеличился в размерах и укрепился в списке привычных социальных категорий в середине ХХ века, когда энергия была дешевой и многие производства находились на пике своего развития. В 1990-е годы благодаря разграблению СССР и Восточной Европы ресурсов у капиталистического Запада было много, он мог поддерживать прослойку обеспеченных граждан. Но настал миллениум, и с ним эпоха регулярных поступлений сырья из России и других "подопечных" стран закончилась, закрома оскудели. А теперь Западу приходится прощаться и с дешевой энергией.

Содержать многочисленный, хорошо обеспеченный, требующий серьезных расходов средний класс для европейских государств становится обременительно. И представители этого класса первыми прочувствовали на себе неконтролируемый рост цен и полное равнодушие к своей судьбе со стороны политических верхов. У тех другие интересы, особенно сегодня.

Так называемая представительная демократия в Европе работает не на тех, кто за нее голосует. Она защищает интересы своих хозяев (зачастую заокеанских), а хозяевам нужно совсем другое. Антироссийские санкции, устроенные Европой по требованию из-за океана, вызвали искусственно созданные трудности, а под их грузом начался лавинообразный "демонтаж" среднего класса. Рушится все, что составляло его основу.

Некоторые авторы пишут, как подавляет представителей среднего класса невозможность покупать предметы далеко не первой необходимости – модные бренды, дорогую техники. На самом деле средний класс лишают не только того, чем он гордился. Его лишают и того, без чего не прожить никому, к какой бы социальной прослойке человек ни принадлежал.

В первую очередь – нормального жилья. Речь уже не идет о том, чтобы на семью приходилось по дому или по отдельной квартире. Квартиры и дома становятся все дороже, на смену привычной для современного человека отдельной жилплощади приходит "жилище для миллениалов": съемное микрожилье по типу коммуналок, хостелов, PodShare, отелей-капсул, жилых вагончиков и студенческих общежитий.

Во вторую очередь лишают работы. Рост безработицы в Европе дополняется ростом технологий, к которым специалисты не успевают адаптироваться. В исследовании компании Deloitte и Международной коалиции бизнеса по развитию образования сказано: "Четвертая промышленная революция ведет к беспрецедентно быстрому развитию новых технологий, и, как следствие, полностью меняются не только виды работ, но и способы их выполнения. Ситуация, когда работники не успевают адаптироваться к изменениям, происходящим на рынке, вызывает обеспокоенность у руководителей компаний. Согласно прогнозам, свое рабочее место в изменившихся условиях рискуют не найти более 1,8 млрд представителей молодого поколения во всем мире". И это печальные перспективы даже для молодого поколения. А что говорить о людях зрелого и пожилого возраста?

Наконец, людей лишают возможности есть досыта. Например, Великобритания занимает пятое место в рейтинге самых богатых стран, но по ее территории гуляет голод. 14 миллионов человек в стране считаются живущими за чертой бедности, более 7 миллионов не имеют возможности нормально питаться. Страдают от голода 4 миллиона детей. А ведь до того, как против России были приняты более 11 тысяч санкций, маленькие британцы получали питание в школе, действовали программы, благодаря которым дети могли питаться в школах и на каникулах, чтобы не приходилось после каникул лечить детей от анемии. Что же происходит с малообеспеченными в странах не столь богатых, как Британия?

Европа, Великобритания, Америка – именно они начали санкционную войну против России, и теперь они тратят деньги налогоплательщиков на "помощь" Украине. Партии теряют сторонников, правительства – поддержку избирателей. Кто бы мог подумать, что не всем в Европе понравится война? Что волнения в народе связаны с нехваткой продовольствия, с невозможностью обогрева своих жилищ, с безработицей, а не с военными действиями в далекой и незнакомой стране?

"Достаточно посмотреть на проблемы, бушующие сейчас на Западе. Причем они связаны не только с естественным ходом вещей в сфере экономики, торговли – там были подъемы и спады, а искусственно создаются для себя самим Западом", – заметил в интервью Сергей Лавров. – Это касается и санкций, которые появились далеко не вчера и нацелены на то, чтобы любых несогласных наказывать, подчинять своей воле и интересам, игнорируя потребности всех остальных".

Сколько их, таких несогласных и недовольных? Как долго власти смогут держать их в покорности перед лицом увольнения, лишения крова, работы, средств к существованию? Недолго! Ведь топливом для процветания транснациональных корпораций служит не обеспеченный средний класс. Для сомнительного "прогресса", к которому тащат апологеты "новой нормальности", нужны бедняки, самая незащищенная прослойка населения. В нее и вольется благополучный обыватель по мере деградации middle class.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657179240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Письма и телеграммы по случаю Дня столицы и дня рождения Первого Президента Казахстана
- Распределение жилья для очередников будет проходить централизованно и прозрачно – Алихан Смаилов
- Единый Национальный стандарт по адаптации и обеспечению доступности для лиц с инвалидностью разработают в Казахстане
- В Правительстве обсудили меры в связи с ситуацией на КТК
- Состоялось 18-ое заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
- Кадровые перестановки
- Министр нацэкономики А.Куантыров принял участие в форуме "Промышленный диалог Россия-Казахстан" в Екатеринбурге
- Как складывается ситуация с добычей и транспортировкой нефти на крупнейших месторождениях страны
- Обеспечивать продовольственную безопасность в регионе страны-члены Организации тюркских государств будут сообща
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  