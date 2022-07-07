Деградация европейского среднего класса. Чего лишают людей на некогда цивилизованном Западе?, - А.Кренгель

10:34 07.07.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 07.07.2022 |



В текущем конфликте России с коллективным Западом есть главные мишени, а есть дополнительные. Одна из дополнительных мишеней – это средний класс европейских (и не только) государств.



Средний класс образовался совсем не так давно, как классы богатых и бедняков. Он увеличился в размерах и укрепился в списке привычных социальных категорий в середине ХХ века, когда энергия была дешевой и многие производства находились на пике своего развития. В 1990-е годы благодаря разграблению СССР и Восточной Европы ресурсов у капиталистического Запада было много, он мог поддерживать прослойку обеспеченных граждан. Но настал миллениум, и с ним эпоха регулярных поступлений сырья из России и других "подопечных" стран закончилась, закрома оскудели. А теперь Западу приходится прощаться и с дешевой энергией.



Содержать многочисленный, хорошо обеспеченный, требующий серьезных расходов средний класс для европейских государств становится обременительно. И представители этого класса первыми прочувствовали на себе неконтролируемый рост цен и полное равнодушие к своей судьбе со стороны политических верхов. У тех другие интересы, особенно сегодня.



Так называемая представительная демократия в Европе работает не на тех, кто за нее голосует. Она защищает интересы своих хозяев (зачастую заокеанских), а хозяевам нужно совсем другое. Антироссийские санкции, устроенные Европой по требованию из-за океана, вызвали искусственно созданные трудности, а под их грузом начался лавинообразный "демонтаж" среднего класса. Рушится все, что составляло его основу.



Некоторые авторы пишут, как подавляет представителей среднего класса невозможность покупать предметы далеко не первой необходимости – модные бренды, дорогую техники. На самом деле средний класс лишают не только того, чем он гордился. Его лишают и того, без чего не прожить никому, к какой бы социальной прослойке человек ни принадлежал.



В первую очередь – нормального жилья. Речь уже не идет о том, чтобы на семью приходилось по дому или по отдельной квартире. Квартиры и дома становятся все дороже, на смену привычной для современного человека отдельной жилплощади приходит "жилище для миллениалов": съемное микрожилье по типу коммуналок, хостелов, PodShare, отелей-капсул, жилых вагончиков и студенческих общежитий.



Во вторую очередь лишают работы. Рост безработицы в Европе дополняется ростом технологий, к которым специалисты не успевают адаптироваться. В исследовании компании Deloitte и Международной коалиции бизнеса по развитию образования сказано: "Четвертая промышленная революция ведет к беспрецедентно быстрому развитию новых технологий, и, как следствие, полностью меняются не только виды работ, но и способы их выполнения. Ситуация, когда работники не успевают адаптироваться к изменениям, происходящим на рынке, вызывает обеспокоенность у руководителей компаний. Согласно прогнозам, свое рабочее место в изменившихся условиях рискуют не найти более 1,8 млрд представителей молодого поколения во всем мире". И это печальные перспективы даже для молодого поколения. А что говорить о людях зрелого и пожилого возраста?



Наконец, людей лишают возможности есть досыта. Например, Великобритания занимает пятое место в рейтинге самых богатых стран, но по ее территории гуляет голод. 14 миллионов человек в стране считаются живущими за чертой бедности, более 7 миллионов не имеют возможности нормально питаться. Страдают от голода 4 миллиона детей. А ведь до того, как против России были приняты более 11 тысяч санкций, маленькие британцы получали питание в школе, действовали программы, благодаря которым дети могли питаться в школах и на каникулах, чтобы не приходилось после каникул лечить детей от анемии. Что же происходит с малообеспеченными в странах не столь богатых, как Британия?



Европа, Великобритания, Америка – именно они начали санкционную войну против России, и теперь они тратят деньги налогоплательщиков на "помощь" Украине. Партии теряют сторонников, правительства – поддержку избирателей. Кто бы мог подумать, что не всем в Европе понравится война? Что волнения в народе связаны с нехваткой продовольствия, с невозможностью обогрева своих жилищ, с безработицей, а не с военными действиями в далекой и незнакомой стране?



"Достаточно посмотреть на проблемы, бушующие сейчас на Западе. Причем они связаны не только с естественным ходом вещей в сфере экономики, торговли – там были подъемы и спады, а искусственно создаются для себя самим Западом", – заметил в интервью Сергей Лавров. – Это касается и санкций, которые появились далеко не вчера и нацелены на то, чтобы любых несогласных наказывать, подчинять своей воле и интересам, игнорируя потребности всех остальных".



Сколько их, таких несогласных и недовольных? Как долго власти смогут держать их в покорности перед лицом увольнения, лишения крова, работы, средств к существованию? Недолго! Ведь топливом для процветания транснациональных корпораций служит не обеспеченный средний класс. Для сомнительного "прогресса", к которому тащат апологеты "новой нормальности", нужны бедняки, самая незащищенная прослойка населения. В нее и вольется благополучный обыватель по мере деградации middle class.