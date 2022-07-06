Мирзиеев обвинил в каракалпакском бунте "иностранные силы". "Годами готовили..."

10:38 07.07.2022

Волнения в Каракалпакстане готовились годами иностранными силами – Мирзиеев

6 июля 2022,

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Волнения в Каракалпакстане готовились годами иностранными силами, заявил сегодня в ходе совещания Шавкат Мирзиеев.



"Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель – посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта. Следственная группа во главе с первым заместителем генпрокурора проводит тщательное и беспристрастное расследование произошедших событий", – сказал глава государства.



По его словам, необходимо обеспечить беспристрастное расследование произошедших событий, поэтому необходимо привлекать представителей общественности, депутатов и активистов.



"Перед Генеральным прокурором стоит задача тщательно и объективно расследовать каждое дело и дать справедливую правовую оценку действиям участников происшествия", – отметил Мирзиеев.



Он также добавил, что тщательно должны быть проанализированы и действия силовых структур.



"Если они применили неправомерную силу, они также должны быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнул президент.



Шавкат Мирзиеев также выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких в Нукусе.



"Естественно, что произошедшие события вызывают у всех нас тревогу и тоску. В результате событий в Нукусе, к сожалению, погибли и пострадали граждане. В связи с этим выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления больным, которые лечатся в больницах", – отметил президент



По его словам, именно "в такие моменты мы сильнее чувствуем, насколько драгоценны мир и человеческая жизнь, как важно их сохранить и что мы все несем за это ответственность".