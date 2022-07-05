Сезон охоты на президента Токаева: начался третий этап, - Айгуль Сарбасова

10:48 07.07.2022

Как только в начале июня прошел референдум, а также стало известно о том, что президент подписал указ о создании комиссии по вопросам противодействия концентрации экономических ресурсов, которая будет работать над возвратом незаконно выведенных финансовых средств, члены так называемого "движения сопротивления" активизировались. Интересно, что люди, ранее десятилетиями активно использовавшие административный ресурс и телефонное право, от бессилья теперь вынуждены заниматься инфовбросами, и обращаются за распространением не к журналистам, которых в свое время они же прессовали, а к персонажам с очень сомнительной репутацией. Выглядит, прямо скажем, глупо.



Мы уже писали о том, что информационное поле сегодня переполнено критикой, прямыми оскорблениями в его адрес и разного рода "сенсационными" вбросами, к реальности не имеющими ровным счетом никакого отношения. Громкие сериальные разоблачения, так или иначе связанные с именем главы государства, стали устойчивым информационным трендом, которые, как мы и прогнозировали, продолжает усиливаться. Одна из главных причин этого заключается в беспрецедентных и бескомпромиссных решениях, принятых президентом по наведению порядка в стране. Инструментами вбросов служат соцсети, youtube- и telegram-каналы, которым неискушенное население по понятным причинам доверяет больше, чем СМИ.



Стоит пояснить, почему это происходит. В течение довольно длительного времени государственные средства массовой информации за государственный же счет вели себя, прямо скажем, не совсем и не всегда как объективные источники информации. Вспоминаются расхожие фразы "включите кто-нибудь "Хабар" - я хочу забыться" или "хочу жить, как на "Хабаре". Наши коллеги работали в имеющихся условиях, обслуживали власть, создавали картинку благополучия, что, в свою очередь, отражалось на адекватности решений тех же властей. Негосударственные СМИ, входящие в известный холдинг Дариги Назарбаевой, вели себя примерно так же, но использовались и в политических целях. Были и "зубастые" СМИ, которые финансировались олигархатом и, соответственно, выполняли свою роль. Некоторые получали (и получают) финансирование из-за рубежа, сидят на грантах. И, разумеется, никуда не делись информационный шантаж и вымогательство, - даже очень громкие судебные разбирательства с известными редакторами заканчивались условными сроками, хотя правоохранительным органам стоило покопаться в счетах и бухгалтерских проводках.



В результате доверия к СМИ у населения становилось все меньше, и эту нишу в умах зрителей-читателей заняли соцсети.



Но страна нацелена на построение "Нового Казахстана". И президент Касым-Жомарт Токаев в мартовском Послании отметил: "Представляя собой эффективный канал коммуникации между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью, работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром СМИ называют "четвертой властью", именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это я специально обращаюсь к нашей журналистской братии".



Министерство информации и общественного развития готовит изменения в законодательство о СМИ. Пока на предполагаемых нововведениях хайпуют общественники – им не нравится единая система аккредитации журналистов, комиссия и кодекс журналистской этики. Но так как наша редакция эти поправки в глаза не видела, обсуждать их не имеет смысла. В этом в том числе и состоит наша этика: не уверен в достоверности источника – не пиши. И еще, как у врачей, - не навреди.



Автор статьи: Айгуль Сарбасова

5.07.22