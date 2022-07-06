Токаев поручил наладить продажи нефти в обход России

11:55 07.07.2022

Способы поставок казахстанской нефти на экспорт должны быть диверсифицированы, а приоритетным является Транскаспийский маршрут. Об этом на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Акорда.



Он поручил "КазМунайГазу" (национальная нефтегазовая компания) проработать оптимальный вариант его реализации, если возможно, то с привлечением инвесторов Тенгизского проекта. Правительству, в свою очередь, следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов "Атырау-Кенкияк" и "Кенкияк-Кумколь".



Транскаспийский международный транспортный маршрут начинается из Китая, а после Казахстана проходит через акваторию Каспийского моря и далее - в Азербайджан, Грузию и Турцию, откуда можно осуществлять поставки в страны Европы. Таким образом, он позволяет наладить продажу нефти и других товаров в обход России.



Совещание прошло на фоне требования суда в Новороссийске на 30 дней остановить работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). На эту компанию приходится 80 процентов экспортируемой Казахстаном нефти, в том числе с месторождения Тенгиз. Поводом для такого решения были названы экологические нарушения, такие как неправильное оформление документации по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Устранить их надо в период до 30 ноября.



КТК направили в суд ходатайство о приостановке решения. В компании подчеркнули, что оно может вызвать неуправляемые процессы и необратимые последствия для производства. По состоянию на 6 июля экспорт сырья продолжался.



В июне Россия останавливала отгрузку казахстанской нефти через терминал Новороссийского порта (его использует КТК) для разминирования от мин времен Второй мировой войны.



Трудности в работе КТК стали возникать после того, как Токаев в рамках визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) заявил о невозможности признания Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Минфин Казахстана опубликовал проект приказа, запрещающий поставку в Россию и Белоруссию товаров, которые попали под западные санкции. В Кремле отказались давать оценку этому факту, поскольку соответствующее решение пока не принято.