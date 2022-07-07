Талибы ищут обстрелявших узбекский Термез с японского микровэна "торговцев овощей"

12:10 07.07.2022

07.07.22



Самодельную пусковую установку, из которой 5 июля с территории Афганистана реактивными снарядами был обстрелян узбекский Термез, скрывали в кузове микровэна марки Suzuki, в котором перевозили партию овощей. Фото орудия опубликовал в Twitter афганский журналист Биляль Сарвари.



Судя по фотографии, преступники маскировались под торговцев овощами. Орудие, спрятанное в микровэне, забросали сверху помидорами и огурцами, также в кузов кинули автомобильное кресло и объемную пластиковую канистру. По всей видимости, после запуска снарядов злоумышленники оставили автомобиль и скрылись.



Официальный представитель временного правительства Афганистана Забиулла Муджахед заявил, что снаряды, выпущенные по Узбекистану, - дело рук "злонамеренных кругов", которые стремятся разорвать отношения между двумя странами. Он пообещал, что "Талибан"* постарается найти преступников и привлечь их к ответственности.



О падении снарядов на Термез 5 июля сообщила пресс-служба МИДа Узбекистана. Взрывов не произошло, нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле (квартале) "Мажнунтол" Термеза. Пятый снаряд обнаружили на одном из футбольных полей. Все снаряды были обезврежены подразделением саперов.



Впервые после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" власти Узбекистана допустили возможность атаки с территории южного соседа. Исключение составил факт гибели узбекского военнослужащего от рук контрабандиста наркотиков в сентябре прошлого года.



*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).