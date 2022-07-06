ТОО "КазРосГаз" возглавил Нурлан Абдрасулов

13:06 07.07.2022

В ТОО "КазРосГаз" назначен Председатель Правления

qazaqgaz.kz, 5 июля



В ТОО "КазРосГаз" состоялось назначение на пост Председателя правления, его занял Нурлан Абдрасулов.



Кандидат экономических наук (Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина). Имеет высшее техническое и экономическое образование (Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, Карагандинский экономический университет). Общий стаж работы в нефтегазовой отрасли – 22 года.



C 2000 года работал в системе АО НК "КазМунайГаз" в качестве руководителя структурных подразделений его дочерних компаний. Имеет опыт работы первого руководителя компании, в том числе по проведению ремонтно-восстановительных работ газотурбинных установок на магистральных газопроводах.



Со дня образования ТОО "КазРосГаз" возглавлял управление маркетинга и транспортной логистики. Занимал управленческие должности в АО НК "КазМунайГаз" и АО "НК "QazaqGaz". Награжден государственной наградой – орденом "Құрмет" (2013г.).