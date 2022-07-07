Демографический капкан: какие риски и угрозы поджидают Казахстан? - Жанна Аубакирова

13:19 07.07.2022 07 Июл, 2022



Демографический капкан: какие риски и угрозы поджидают Казахстан?

Складывающаяся в Казахстане демографическая ситуация – это своего рода мина замедленного действия. Без должного внимания к ней со стороны государства взрыв неминуем. На такой вывод наталкивают мнения, высказанные во время экспертной дискуссии, которая состоялась на площадке научно-исследовательского центра "Алтайтану" Восточно-Казахстанского государственного университета имени Аманжолова. В ходе обсуждения историки, социологи и демографы обозначили ключевые риски и угрозы демографической безопасности, актуализировав как текущие, так и "спящие" вызовы.



Жанна Аубакирова, руководитель НИЦ "Алтайтану", кандидат исторических наук:



"На уровне государства нет видения того, к чему мы идем и чего хотим"



- Глобальная проблема заключается в отсутствии в Казахстане нормативно-правового акта, который бы регулировал вопросы демографической политики. То есть, наша страна еще не решила для себя, по какому пути она должна идти: собираемся ли мы вести патерналистскую политику, либо же делаем ставку на качественный состав населения. У нас нет государственного органа, отвечающего за демографическую политику и оценку демографического развития. У нас есть раздробленные данные, допустим, по смертности от Минздрава или по миграции от Минтруда, но цельного видения нет.



Демографическое, в том числе и этнодемографическое, развитие регионов Казахстана очень раздроблено, разносторонне, дифференцировано, параметры для регионального развития в части демографических показателей отсутствуют. Непонятно, к чему мы идем и чего хотим – у нас ни один стратегический программный документ не связан с демографической составляющей. Мы пытаемся развивать малый и средний бизнес, различные сектора экономики, но делаем это без привязки к демографическим процессам и трудовым ресурсам. Даже оценка и прогнозы необходимых трудовых ресурсов никак не связаны с демографическим прогнозированием. Альтернативные демографические прогнозы отсутствуют, на уровне государства тоже нет структуры, обеспечивающей госорганы и исследователей качественными прогнозами. Между тем, демографические риски высоки.



Помимо большой и малозаселенной территории и складывающихся на этом фоне региональных проблем и противоречий, Казахстану еще присущи малое количество городов, высокие темпы урбанизации, которые к тому же протекают в условиях недостающей социальной инфраструктуры, расширения так называемых "поясов бедности" вокруг мегаполисов и крупных городов, концентрации населения в "точках роста". В то же время в приграничных северных и восточных районах наблюдается сокращение количества населения. Особые проблемы с социально-демографической точки зрения несут в себе три мегаполиса – Нур-Султан, Алматы и Шымкент. К категории рисков также следует отнести высокий удельный вес молодежи, молодежную безработицу (что особенно характерно для густозаселенных регионов Казахстана), старение населения (речь идет преимущественно о северо-востоке страны), высокую демографическую нагрузку. Эти риски на сегодняшний день очень актуальны, что лишний раз показали январские события. И они требуют пристального внимания со стороны государства.



Если говорить о демографической безопасности, то обычно в самом общем и простом понимании она сводится лишь к депопуляции населения. Однако наши исследования показывают, что фактически складываются две кризисные модели: первая – депопуляционная (в Северо-Казахстанской и Костанайской областях, где идет естественная убыль), вторая – модель взрывного роста населения, характерная для юга и запада страны. И эти проблемы важно рассматривать не с точки зрения среднестатистических показателей, а в региональном разрезе. При унитарной форме государства органы власти, конечно, вряд ли пойдут на проведение самостоятельных региональных демографических политик, но хочется верить, что названные риски будут учтены при реализации единых подходов к демографической политике, если таковые будут иметь место.



Александр Алексеенко, главный научный сотрудник НИЦ "Алтайтану", доктор исторических наук:



"Рожать для государства: причины и последствия"



- Демографическая система Казахстана сегодня функционирует в следующем контексте: казахи – большинство населения; казахи – городской этнос; во всех вертикалях социально-экономической структуры как города, так и села доминируют казахи; политический, социально-экономический, социо-культурный истеблишмент определяют казахи; влияние внешних миграций минимально; процессы воспроизводства определяют казахи; процессы воспроизводства на 90 процентов зависят от рождаемости. Этот контекст при исследовании в ретроспективе позволяет определить закономерности, которые складывались в течение длительного времени и влияют на сегодняшнюю демографическую ситуацию.



С этой точки зрения можно выделить три периода, оставившие серьезный след. Первый – номадический. Это время появления симулякров, которые сегодня определяют суть общественного мнения: смерть детерминирует все процессы, в том числе рождаемость; высокая смертность должна перекрываться высокой рождаемостью – из этого формируется социо-культурная норма, стандарт. Этот период фактически не оставил каких-либо статистических данных, вследствие чего появилось широкое поле для мифотворчества и фантазий. В их создании участвуют все, кому не лень. Каждый имеет право сформировать какую-то свою картинку. Например, что казахская семья всегда была многодетной, семья – это "семь я" и так далее. Все это преподносится в виде вечных ценностей, национального "я", которое никогда и ни при каких обстоятельствах не должно подвергаться сомнению.



Второй период – начало прошлого века. Это время трагедий, демографических катастроф казахов. Его наследие значительно виктимизировано и заключается в установке на повышение численности казахского этноса: казахи потеряли значительное количество людей, и эти потери необходимо компенсировать. Подоплека здесь социо-культурная, патриотическая, но отнюдь не научная.



Третий период – вторая половина прошлого века. Он охарактеризовался мощнейшим демографическим взрывом, происходившим в контексте социально-экономического развития советского периода истории с бесплатной медициной, образованием, поддержкой многодетных семей и так далее.



К суверенному периоду казахский этнос подошел с таким наследием, суть которого заключается в посыле "территория большая - нас мало - казахи должны доминировать в стране". Выплачиваются действительно хорошие пособия многодетным семьям, начинается этнически выраженная миграционная политика. Государство задает алгоритм развития, четко прослеживается его этнополитический курс.



Все это в комплексе привело к тому, что у большей части казахстанцев сложились убеждения, что высокая рождаемость – это социо-культурная задача, поддержка политического курса государства. Проблема в том, что эти убеждения не подкрепляются социально-экономическими параметрами. И именно в этом разрыве кроются ключевые риски и угрозы, поскольку население считает, что, рожая больше, выполняет ту роль, которую задало ему государство, то есть, рожает для государства. В зеркале СМИ мы видим массу примеров, к чему это привело.



В качестве иллюстрации приведу случай: женщина держит над мостом младенца и выкрикивает, зачем он нужен – я его рожала для Казахстана, а Казахстан ничем ему помочь не может. Если раньше приверженцами так называемых традиционных воззрений государство воспринималось в качестве союзника, то в настоящее время, когда экономическая ситуация "прижимает", отсутствие ожидаемого уровня поддержки воспринимается как оскорбление и приводит к появлению широкого пласта проблем недемографического свойства.



Аяулым Сагынбаева, магистр демографии, ТОО "D.L. and Co":



"Демографическое развитие Казахстана зависит только от естественного прироста"



- Годы пандемии для Казахстана оказались тяжелыми. Снизились потоки иммиграции, а после отмены ограничительных мер увеличились эмиграционные потоки и, как следствие, увеличилось отрицательное сальдо миграции. Темпы роста населения остались на прежнем уровне только благодаря тому, что в 2020-2021 годах у нас случились "бэби-бумы", которых не было ни во времена Советского Союза, ни во времена независимости. Совокупно за эти годы в Казахстане родились более 800 тысяч младенцев. В 2021-м по сравнению с 2010-м численность населения увеличилась на 2,9 миллиона человек. При этом естественный прирост составил 3 миллиона, а отрицательное сальдо миграции превысило 150 тысяч человек. Это говорит о том, что демографическое развитие Казахстана зависит только от естественного прироста.



Вместе с тем, надо отметить, что сальдо миграции играет большую роль. Из года в год происходит рост отрицательных значений. За последние 11 лет в пяти регионах – Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях – миграционная убыль совокупно составила более 284 тысяч человек. Это регионы депопуляции, естественный прирост в них составил всего 230 тысяч человек. Кроме того, им свойственно старение населения - удельный вес тех, кому больше 65 лет, превышает десять процентов, а следовательно, сокращается количество трудоспособных людей.



Итоги наших исследований показали, что депопуляция населения в этих регионах за последние годы стала следствием миграционных движений – основная часть репатриантов переселяется в южные регионы, которые и без того перенаселены. И только одна четверть от числа репатриантов оседает на северо-востоке. Главная причина в том, что они сталкиваются с проблемами интеграции и адаптации. Эти вопросы не регулируются ни работой местных исполнительных органов, ни нормативно-правовыми документами. Между тем, как следует из результатов наших исследований, основными факторами притяжения мигрантов являются наличие программ господдержки, уровень экономического развития региона, наличие свободных рабочих мест и возможностей для создания собственного бизнеса, развитая инфраструктура. К числу "отталкивающих" факторов относятся наличие языковых барьеров, межэтническая напряженность.



Элеонора Столярова, главный научный сотрудник НИЦ "Алтайтану", кандидат социологических наук:



"Актуальность проблемы демографической нагрузки будет только нарастать"



- Демографическая нагрузка на ту часть общества, которая может обеспечивать себя и других, – неотъемлемая часть истории человечества. Во все времена были, есть и будут дети, которых нужно доращивать до того возраста, когда они смогут сами себя прокормить, и та часть населения, которая в силу достижения преклонных лет уже не может позаботиться о себе. При этом чем выше уровень социально-экономического развития общества, тем большую демографическую нагрузку оно может себе позволить. Когда же приходится биться за прямое физическое выживание, то возможности поддерживать нетрудоспособное население очень малы. Истории известны такие практики, как геронтоцид и инфантицид – умерщвление стариков и детей. Они долгое время были распространены и вписывались в общественную мораль. Но те ужасы остались в далеком прошлом, а проблема демографической нагрузки не перестает терять своей актуальности.



Что касается Казахстана, то в период с 2009-го по 2020-й во всех регионах и в целом по стране суммарная демографическая нагрузка росла. Причем если проблемы, связанные с нагрузкой детьми, концентрируются на юге и юго-западе республики, то проблемы, вызванные ростом доли пожилого населения, постепенно захватывают всю территорию Казахстана. Но демографическая нагрузка – это не только проблемы, но еще и большой потенциал. Вопрос в том, во что выльется рост этого показателя у нас – в реализацию потенциала или в усугубление рисков с переходом их в угрозы.



Если говорить о рисках нагрузки детьми, то они способны привести к росту заболеваемости и инвалидизации в младших возрастных группах, к снижению качества и доступности образования и, как следствие, в перспективе к росту молодежной безработицы. Также в числе возможных негативных сценариев – увеличение поколения NEET, низкий уровень социализации, рост насилия в отношении детей и подростков, вовлечение их в противоправную деятельность, радикализация сознания в подростковой среде, сиротство, беспризорность. Риски, связанные с нагрузкой пенсионерами, заключаются в социальной заброшенности пожилых, в сокращении ожидаемой средней продолжительности жизни, в снижении качества жизни представителей старших поколений, в росте возрастной конкуренции на рынке труда.



Обострение этих рисков неминуемо приведет к усилению социального запроса на определенные виды деятельности, на развитие определенных сфер экономики. Если это понимание ляжет в основу планирования каждой конкретной территории, то можно получить огромный плюс с точки зрения занятости в будущем.



Следует отметить, что перечисленные виды рисков будут только нарастать. Такова логика половозрастной структуры сегодняшней демографической ситуации. При этом нужно учитывать, что родившиеся сегодня со временем достигнут пожилого возраста, тем самым получится своего рода "двойная нагрузка". Через 30-40 лет эти риски приобретут для нашей страны невероятную актуальность. Хотя для северо-восточных территорий они чрезвычайно актуальны уже сейчас. И пока темпы социально-экономического развития не дают оснований говорить о том, что Казахстан может позволить себе такую демографическую нагрузку.



Автор статьи: Асель Омирбек Источник - qmonitor.kz

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