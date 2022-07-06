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Американский расизм XIX века: истоки мирового нацизма, - Синьхуа
13:24 07.07.2022

Синьхуа
Китай

Мнение: ложь Америки объясняется ее собственными кровавыми преступлениями

У нацизма весьма неожиданные философские истоки: это американская евгеника, пишет "Синьхуа". Обвиняя Китай в "геноциде" в Синьцзяне, американцы вдохновляются собственными кровавыми преступлениями, совершенными против коренных жителей территории современных США, Гавайев и Аляски, считает автор.

Синь Пин

Когда речь заходит о геноциде, сегрегации и расовом превосходстве, в первую очередь на ум приходит пресловутый Адольф Гитлер и нацизм. Однако у нацизма весьма неожиданные философские истоки: это американская евгеника.

Нацистов вдохновлял американский расизм конца XIX и начала XX века, пишет в своей книге "Американский пример для Гитлера. США и становление нацистского расового законодательства" (Hitler"s American Model: The United States and the Making of Nazi Race Law) профессор права Джеймс Уитман (James Whitman).

Гитлер восхищался Америкой за то, как она "исключила некоторые расы из натурализации". Он видел в Америке образец "единого государства" и надеялся воссоздать такое государство в Германии. Об этом лидер нацистов написал в своем автобиографическом манифесте "Майн Кампф". В 1928 году Гитлер даже похвалил американцев за то, как они вели охоту на индейцев в ходе континентальной экспансии на запад.

"На их взгляд (нацистов), именно расизм сделал Америку великой", – написал Уитман в статье, опубликованной в журнале TIME.

Принудительная стерилизация, расовая сегрегация, запрет на межрасовые браки и даже печально известные газовые камеры – все это делалось в США ради исследований в области евгеники за много лет до того, как то же самое произошло в нацистской Германии.

Геноцид Америки против коренных народов, ставший ужасным примером для нацистской Германии, о чем свидетельствуют слова Гитлера, – это далеко не единственное расовое преступление, совершенное США. Жертвами Америки также стали коренные жители Гавайев и Аляски.

Ради "американизации" этих народов колонизаторы проводили культурный геноцид и расовую сегрегацию, серьезно подрывая культуру, традиции и обычаи, которые существовали у них на протяжении тысячелетий. Они почти полностью истребили их культуру.

До появления колонизаторов Королевство Гавайи было суверенным государством и имело собственную систему образования. Согласно статье на вебсайте Национальной ассоциации работников просвещения, Королевство Гавайи в 1841 году ввело систему обязательного образования на родном языке для всей молодежи, опередив в этом Соединенные Штаты на 77 лет.

В 1898 году, когда Соединенные Штаты аннексировали Королевство Гавайи и переименовали его в территорию Гавайи, они постарались бесповоротно включить эти острова в свой состав и уничтожить культурную самобытность местного населения, начав с образования детей. Английский стал единственным языком, на котором дозволялось вести обучение в школах. Детей сурово наказывали за разговоры на родном языке. В результате гавайская молодежь из числа коренного населения была вынуждена отказаться от своей культуры в пользу "американизации".

Осуществляя американизацию коренного населения на Гавайях, колонизаторы лишали детей возможности говорить на родном языке, разрушали местную культуру и уничтожали национальное самосознание гавайцев.

На Аляске колонизаторы использовали иную тактику, прибегнув к принуждению и сегрегации. Они принуждали коренных жителей Аляски к отказу от собственной культуры и образа жизни ради признания американским обществом.

Политика расовой сегрегации, проводимая в отношении коренного населения Аляски, которое американские колонизаторы считали людьми второго сорта, была "общепринятой практикой почти на всей территории полуострова до середины 1940-х годов", пишет Терренс Коул (Terrence M. Cole) в своей статье "Джим Кроу на Аляске. Принятие закона о равных правах для Аляски" ("Jim Crow in Alaska: The Passage of the Alaska Equal Rights Act.").

Хотя коренные жители Аляски жили на своей земле, их не пускали в магазины, бары и рестораны с надписью "Туземцам вход воспрещен". А в кинотеатрах они могли занимать только те места, где было написано "Только для туземцев".

Детей коренных жителей принимали в школы с раздельным обучением. Тем, кто был наполовину туземцем, наполовину американцем, приходилось отказываться от всего, что относилось к его национальному самосознанию и культуре, включая рацион питания, язык, одежду и религию. Только в этом случае они могли рассчитывать на учебу совместно с американскими детьми. В 1915 году территориальное законодательное собрание Аляски признало право коренных жителей на участие в выборах, но лишь при условии их отказа от собственных традиций и обычаев.

Коул пишет, что возмущение коренного населения Аляски нашло выход в годы Второй мировой войны. Оно было потрясено противоречиями "между борьбой нации за свободу за рубежом и лишением людей равных возможностей внутри страны". Это заставило их вступить в борьбу за собственные права.

Те бесчинства и зверства, которые творились на Гавайях и на Аляске – лишь верхушка айсберга американских посягательств на права человека. Тем не менее, они проливают свет на то, как воодушевлялись вашингтонские политики, сочиняя истории о "геноциде" и "принудительной стерилизации" в китайском Синьцзяне. На такие фабрикации их вдохновляли собственные преступления.

Источник - ИноСМИ
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