Bloomberg: Природный газ подорожал на 700% и стал движущей силой новой холодной войны

13:27 07.07.2022 Bloomberg

США



Природный газ подорожал на 700% и стал движущей силой новой холодной войны



Нехватка топлива ударила по всей мировой экономике и грозит рецессией и новой волной инфляции, сообщает Bloomberg. А импорт СПГ в Европе к 2026 году сможет удовлетворить лишь 40% потребностей в газе – это все еще далеко от объемов, которые поставляет Россия.



Герсон Фрейтас-младший (Gerson Freitas Jr), Стивен Стапчинский (Stephen Stapczynski), Анна Ширяевская (Anna Shiryaevskaya)



Одним июньским утром на малоизвестном объекте в Техасе, который получает природный газ из сланцевых бассейнов США, охлаждает его до жидкого состояния и отправляет за границу, вспыхнул пожар. Минут за 40 его потушили. Никто не пострадал.



В лучшем случае это смахивает на историю для местной прессы, но прошло уже более трех недель, а финансовые и политические волны все еще захлестывают Европу, Азию и другие части света.



Это потому, что природный газ сейчас – самый популярный товар во всем мире и ключевой фактор глобальной инфляции. Даже по нынешним стандартам неспокойных рынков скачки цен наблюдаются самые невероятные: в Европе рост с начала прошлого года составил целых 700%, и континент оказался на грани рецессии. Грядет новая эра конфронтации между великими державами – причем настолько острая, что столицы по всему Западу откладывают свои планы по борьбе с изменениями климата в долгий ящик.



Короче говоря, природный газ теперь соперничает с нефтью как топливо, которое определяет геополитику. И на всех его не хватит.



На новый уровень газовый кризис вывел конфликт на Украине, вычеркнув значительную часть поставок. Россия сокращает трубопроводные поставки в Европу, а та уже объявила, что хочет прекратить закупки у Москвы, пусть и не сразу. Борьба за то, чтобы заполнить образовавшийся вакуум, превращается во всемирную кучу малу: страны спешат заполучить дефицитные грузы сжиженного природного газа (СПГ) в преддверии зимы в северном полушарии.



Новая нефть?



Германия предостерегла, что нехватка газа грозит крахом, подобным финансовому кризису 2008 года. Экономический центр Европы уже столкнулся с беспрецедентной перспективой, когда без электричества могут остаться как предприятия, так и потребители. Основной трубопровод для российского газа в Германию, "Северный поток", закроется с 11 июля на десять дней на техническое обслуживание, и крепнут страхи, что Москва его так и не запустит. Лидеры "Большой семерки" ищут, как бы им обуздать газовые доходы России, которые финансируют ее боевые действия на Украине, и поддерживают новые инвестиции в СПГ. Однако страны победнее, выстроившие свои энергетические системы вокруг дешевого газа, этого себе позволить не могут.



"Это как в 1970-е, только с природным газом, – говорит управляющий директор вашингтонской исследовательской фирмы ClearView Energy Partners LLC Кевин Бук (Kevin Book). – Сейчас мир смотрит на газ точно так же, как когда-то на нефть, и его ключевая роль в современной экономика стала очевидной, как и потребность в надежных и разнообразных поставках".



Кто зависит больше всех?



Доля импортного природного газа в энергопотреблении:

Италия 39%

Мексика 31%

Турция 30%

Германия 24%

Греция 24%

Испания 24%

Япония 21%

Южная Корея 18%

Франция 16%

Польша 16%

Сингапур 14%

Пакистан 11%

Бразилия 7%

Китай 4%



Раньше природный газ не считался ходовым товаром и продавался на раздробленных региональных рынках. Сегодня похоже, что глобализация в мировой экономике скорее отступает, однако торговля газом движется в противоположном направлении: она стремительно глобализируется, хотя, быть может, и недостаточно.



Многие страны сделали ставку на природный газ в расчете поскорее перейти на более чистую энергию и постепенно отказаться от "грязных" видов ископаемого топлива вроде угля, а в некоторых случаях и ядерной энергии. Крупные производители вроде США резко поднялись в рейтинге экспортеров СПГ и соперничают с Катаром за мировое первенство, а спрос на их продукцию постоянно растет. В прошлом году СПГ импортировали уже 44 страны – почти вдвое больше, чем десять лет назад. Но транспортировать его по планете гораздо труднее, чем нефть, поэтому его приходится сжижать на мощностях вроде завода в техасском Фрипорте.



Именно поэтому небольшой взрыв на объекте, который даже специалисты не сочли ничем из ряда вон выходящим, – это ведь не самый большой в сети американских терминалов, – привел к таким далеко идущим последствиям.



"Текущий кризис"



С закрытием Фрипорта цены на газ в Европе и Азии выросли более чем на 60% всего за несколько недель, – к тому же это совпало с дальнейшим сокращением поставок со стороны России. В США при этом цены на топливо, напротив, упали почти на 40%: с остановкой экспорта больше газа стало доступно для внутреннего использования.



Цены подскочили



Однако ориентировочные цены на природный газ резко выросли в Европе и Азии, а также в США.



Признаков крайней напряженности на рынке хватало и раньше. Боевые действия и коронавирус касаются всех сырьевых товаров, от пшеницы до алюминия и цинка, но мало что сравнится с головокружительными колебаниями мировых цен на газ. В Азии топливо сейчас примерно втрое дороже, чем год назад. А в Европе это одна из основных причин, почему инфляция бьет рекорд за рекордом.



Природный газ в США несколько дешевле, но даже там до закрытия Фрипорта фьючерсы подскочили более чем вдвое. Поскольку ключевые политические союзники от Германии до Украины отчаянно гоняются за американским газом, производители предупреждают, что рост продаж за границу приведет к росту затрат внутри страны. "Реакция рынка на пожар во Фрипорте иллюстрирует четкую взаимосвязь между экспортом СПГ и инфляционным давлением на внутренние цены на природный газ и электроэнергию", – считает президент Американской организации промышленных потребителей энергии Пол Чичо (Paul Cicio).



Чтобы удовлетворить новый спрос, потребуется гигантская волна инвестиций в предложение. Она уже началась, а на прошлой неделе даже получила стимул на встрече крупнейших экономик западного мира, где лидеры "Большой семерки" (G7) пообещали поддержать государственные инвестиции в газовые проекты, назвав их "необходимым ответом на текущий кризис".



Среди неотложных инфраструктурных потребностей следует упомянуть:



Экспортные мощности: тяга к СПГ ускоряет реализацию проектов в Северной Америке и за ее пределами. В прошлом месяце Cheniere Energy дала зеленый свет на расширение терминала в Техасе. В апреле добро на начало строительства получил канадский проект СПГ при поддержке индонезийского магната Суканто Таното. В Катаре ExxonMobil и Shell вошли в проект стоимостью 29 миллиардов долларов по увеличению экспорта СПГ.



"Глобальные цены на газ настолько высоки, что это стимулирует новые долгосрочные контракты, – отметила глава отдела исследований природного газа в Goldman Sachs Саманта Дарт (Samantha Dart). – Тут и там звучат новые объявления, и в США предлагается много установок по сжижению газа".



Импортные терминалы: с начала конфликта на Украине Европа объявила о строительстве около 20 терминалов – помимо новых планов были ускорены старые. Германия, у которой нет собственных СПГ-терминалов, выделила порядка 3 миллиардов долларов на фрахт четырех плавучих терминалов и подключение их к сети страны. Первый должен появиться в конце этого года. Подчеркнув срочность, вице-канцлер Роберт Хабек отметил, что Tesla удалось построить завод недалеко от Берлина всего за два года, и сказал, что настала пора избавиться от хваленой немецкой бюрократии. "Сначала выкопайте траншею, по которой должна пройти труба, – сказал он. – Тогда и будет вам разрешение".



Китай, крупнейший в мире покупатель СПГ по данным прошлого года, тоже затеял невиданное расширение. Только в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию десять новых импортных терминалов, а к 2025 году их пропускная способность почти удвоится.



Трубопроводы: даже с новыми мощностями для приема СПГ и регазификации Европе не хватит инфраструктуры для его транспортировки к местам потребления. Так, крупнейшие в Европе мощности по регазификации находятся в Испании, но при этом у нее лишь два трубопровода во Францию через Пиренеи, а их пропускная способность лишь немногим больше десятой части совокупной мощи терминалов.



Танкеры: верфи в Южной Корее, где строится бóльшая часть мировых танкеров для перевозки СПГ, завалены заказами настолько, что не хватает квалифицированной рабочей силы. Сварщиков, электриков и маляров приходится искать за границей в странах вроде Таиланда, повышая при этом квоты для рабочих-мигрантов.



В некоторых случаях это означает полный разворот от борьбы с переменой климата – особенно в Европе. Государственные кредиторы, такие как Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, прежде финансировали проекты по возобновляемым источникам энергии, но сейчас заявили, что отныне будут охотнее поддерживают газовые проекты.



Но даже титанических усилий Европы не хватит. Специалисты Bloomberg подсчитали, что к 2026 году импорт СПГ сможет удовлетворить лишь 40% потребностей региона в газе – это вдвое больше, чем в прошлом году, но все еще далеко от объемов, которые поставляет Россия.



"Очевидно как никогда"



Вот почему предупреждения о газовом спаде в европейской экономике звучат все громче.



На прошлой неделе правительство Германии заявило, что ведет переговоры о спасении коммунальной компании Uniper, которая теряет по 30 миллионов евро в день из-за того, что ей приходится покрывать нехватку российского газа на спотовом рынке, где цены стремительно растут. Компании вроде химического гиганта BASF признали, что им, возможно, придется сократить производство. Deutsche Bank подчеркнул риск "неизбежной рецессии из-за нормирования энергии" и указал на стремительный рост цен на электроэнергию в Италии и Франции. Morgan Stanley прогнозирует, что к концу года вся еврозона войдет в экономический спад.



Скачки напряжения



Для ряда развивающихся экономик, которым все чаще приходится соперничать с богатыми странами вроде Германии за поставки СПГ на глобальном рынке, последствия уже самые катастрофические.



В Пакистане, который выстроил свою энергосистему на дешевом СПГ, плановые отключения электроэнергии погружают в жаркую летнюю тьму целые регионы. Торговые центры и фабрики в крупных городах закрываются, а правительственные чиновники работают по сокращенному графику.



Таиланд ограничил импорт СПГ из-за роста цен – это чревато нехваткой топлива в масштабе всей страны. Мьянма, которая никак не справится с политической нестабильностью, прекратила все закупки СПГ еще в конце прошлого года, когда цены только начали расти. Индия и Китай также сократили импорт.



"Если раньше рынки природного газа были во многом разрозненны по регионам, теперь у нас появился глобальный спотовый рынок, который связал мировую доступность топлива, ставшего критически важным для многих экономик – заключил Джеймс Уистлер (James Whistler) управляющий директор сингапурской брокерской компании Vanir Global Markets. – В последние несколько месяцев это стало особенно очевидным".



Статья написана при участии Айсис Алмейды (Isis Almeida), Уильяма Уилкса (William Wilkes), Питера Милларда (Peter Millard), Томаса Катти Абрахама (Thomas Kutty Abraham), Саймона Кеннеди (Simon Kennedy) и Алекса Трибу (Alex Tribou) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657189620





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