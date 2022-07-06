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Повторение - мучение: реинфекция COVID-19 вдвое повышает риск смерти
13:32 07.07.2022

Почему иммунитет, уже знакомый с коронавирусом, слабо реагирует на новые штаммы BA.4 и BA.5

Ольга Коленцова

Распространение по миру новых штаммов коронавируса BA.4 и BA.5 резко повысило заболеваемость. Даже "знакомство" иммунной системы с "Омикроном" и вакцинация не спасают от повторного заражения. При этом для болеющих COVID-19 второй раз значительно повышается вероятность госпитализации и смерти, выяснили американские ученые. Опрошенные "Известиями" российские эксперты объяснили полученные данные так: первое инфицирование снижает иммунитет, нарушает работу внутренних органов и ослабленному постковидным синдромом организму сложнее бороться с реинфицированием.

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В мире стремительно растет число новых случаев COVID-19. В июне их было 17,3 млн, что на 15% больше, чем в мае. Особенно быстро увеличивается количество инфицированных в странах Западной Европы, Азии и Латинской Америки.

Новая волна пандемии как будто игнорирует тот факт, что многие люди или вакцинировались, или переболели во время предыдущих всплесков, тем самым приобретя иммунитет.

- Первая причина заключается в том, что новые штаммы генетически значительно отличаются от исходных вариантов SARS-CoV-2. В итоге S-белок, на который должны реагировать антитела, стал для них менее узнаваем, - пояснил заведующий лабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ Роман Зиновкин. - Вторая причина довольно очевидна - иммунитет против коронавируса держится не очень долго в отличие от защиты, например, против ветрянки, которая остается на всю жизнь.

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Однако, безусловно, вакцинация хотя бы частично спасает или помогает легче перенести болезнь, добавил вирусолог.

Кроме того, в Европе сообщают о росте числа госпитализаций из-за коронавирусной инфекции среди населения.

- Судя по всему, штамм BA.5 оказался более опасным с точки зрения тяжести заболевания, чем оригинальный "Омикрон", - отметил Роман Зиновкин. - Точные механизмы влияния вируса на организм неизвестны, однако мы получаем все больше сведений о том, что BA.5 гораздо более неприятный вариант, чем предыдущие.

Врач-инфекционист, главный врач ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков добавил, что новые варианты "Омикрона" приобрели свойство быстрее внедряться в клетки организма человека, они успевают это сделать до того, как на них подействуют антитела.

- Но как только размножившийся вирус покидает клетки, иммунная система быстро и жестко на него реагирует. Что касается вакцинации - следует помнить, что ее цель не столько предотвратить заболевание, сколько защитить человека от тяжелых форм и летального исхода, - напомнил эксперт.

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Между первым и вторым

Вероятность неблагоприятных последствий для здоровья и риск для жизни у заболевающих второй и третий раз значительно выше, чем при первом заражении. Даже без учета того, какой штамм вызвал болезнь. Это доказало исследование ученых из Вашингтонского университета и системы здравоохранения Сент-Луиса.

Для сбора информации они использовали базы данных министерства по делам ветеранов США. Среди них оказалось около 260 тыс. зараженных COVID-19 однократно, 38 тыс. столкнувшихся с инфекцией дважды, 2 тыс. человек - трижды и 246 тех, кто переболел четыре раза или больше. Наблюдения велись в течение шести месяцев после последнего эпизода заражения.

Оказалось, что из каждой тысячи заразившихся повторно 24 человека умирали и у 200 наблюдались серьезные неблагоприятные последствия. Эти показатели были в два с лишним раза выше, чем среди заболевших впервые.

Также людей с повторной инфекцией госпитализировали почти в три раза чаще, чем заболевших впервые. В больницу попадало около 10% зараженных повторно.

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"По сравнению с единичным заражением реинфекция способствует возникновению дополнительных рисков смертности от всех причин, госпитализации и неблагоприятных последствий для здоровья в легочной и нескольких других системах органов", - заключают авторы работы.

Причем риски всех неприятных последствий для здоровья увеличиваются по мере роста числа эпизодов COVID-19.

Ответы иммунитета

Причиной тяжелого течения болезни при повторных заражениях может быть быстрая мутация вируса, отметили опрошенные "Известиями" эксперты.

- Ученые проводили свое исследования даже до появления "Омикрона", - заметил заведующий НИО экспериментальной медицинской вирусологии, молекулярной генетики и биобанкинга ДНКЦИБ ФМБА Олег Глотов. - Вполне возможно, что повторное заражение у вошедших в исследование пришлось на более заразную "Дельту", поэтому получился такой результат. Разумеется, иммунитет нужно укреплять всегда вне зависимости от числа перенесенных коронавирусных инфекций, и соблюдать меры предосторожности.

Еще одна причина может крыться в ослабленном первой болезнью иммунитете.

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- То, что зарубежные коллеги пишут в статье, наблюдается и специалистами в России, - отметил руководитель направления "Превентивная медицина" рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Чудаков. - К сожалению, пока нет полноценных отчетов, но опыт врачей, которые наблюдают пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, говорит о том, что заболевания ослабляют организм, оставляют то, что мы называем постковидным синдромом.

Кроме того, новые штаммы расшатывают иммунную систему, заставляя ее реагировать более выражено, формировать более интенсивный ответ. Это чаще выражается в различных гипериммунных реакциях, что в конечном счете может приводить и к цитокиновому шторму, добавил Сергей Чудаков.

- У ряда людей первая инфекция нарушает работу иммунной системы, ведь СOVID-19 так или иначе влияет на все органы и ткани тела, - добавил Роман Зиновкин. - Причины же того, почему некоторые люди склонны заражаться повторно или даже после нескольких этапов вакцинации, могут быть и генетическими.

По заключению авторов работы снижение общего бремени смертности и болезней, вызванных распространением SARS-CoV-2, потребует стратегий профилактики повторных инфекций.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657189920


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