Die Welt: Россия способна полностью перекрыть Германии газ. Чем это грозит немцам

13:56 07.07.2022

Die Welt

Германия



Сетевое ведомство Германии предупредило о возможной блокировке сотен тысяч газовых котлов



Сетевое ведомство Германии напоминает: у котлов могут сработать предохранители. Это произойдет, если в газовых трубах упадет давление, предупреждает автор немецкой "Вельт". А давление упадет, если не будет решена проблема с недопоставкой газа из России.



Президент Федерального сетевого агентства предупредил, что возможно, газовые потоки в Германии будут распределяться неравномерно. В таком случае сотни тысяч газовых котлов заблокируются, и их придется вручную перезапускать с помощью специально обученного персонала.



Вслед за министром экономики Хабеком теперь и глава Федерального сетевого агентства предупредил, что Россия может полностью перекрыть подачу газа в Германию. Юрген Хардт (Jürgen Hardt), внешнеполитический спикер фракции ХДС/ХСС в бундестаге, считает все это "спекуляциями" и вместо паники ждет предложений, как нам в ближайшие недели и месяцы сэкономить как можно больше газа.



По словам президента Федерального сетевого агентства, неравномерное газоснабжение в Германии будет иметь серьезные негативные последствия. "В тот момент, когда давление в газовой сети в каком-либо регионе упадет до определенного минимума, одновременно сработают предохранители в сотнях тысяч газовых котлов", - сказал глава агентства Клаус Мюллер (Klaus Müller) в интервью газетам медиа-группы Funke.



"Их придется перезапускать вручную силами специально обученного персонала, когда газа в регионе вновь будет достаточно". По его словам, такое развитие событий является очень нежелательным, "так как понадобится много времени для восстановления газоснабжения". Клаус Мюллер продолжает: "Поэтому Федеральное сетевое агентство должно быть всегда готово в случае необходимости ввести ограничения в потреблении газа промышленностью, чтобы такой сценарий не реализовался".



По данным Мюллера, газовые потоки в Федеративной республике пока распределяются более или менее равномерно. "Это может измениться, если мы будем получать газ только из Норвегии, Нидерландов или Бельгии", - говорит Мюллер. Поэтому, по его словам, газохранилища уже сейчас наполняются так, чтобы и снабжение юга было обеспечено в достаточной мере. "В настоящее время мы уделяем особое внимание не только самому большому немецкому хранилищу в Редене в Нижней Саксонии, но и, например, хранилищу в Вольферсберге в Баварии".



"Население должно экономить энергию"



Мюллер уже сказал, что опасается полного прекращения поставок газа из России, и призвал население экономить энергию. По его мнению, вопрос заключается в том, чтобы предстоящее регулярное техническое обслуживание газопровода Северный поток - 1 "сопровождалось регулярной политической работой". Если поток газа из России "и дальше будет намеренно снижаться, то мы должны будем серьезно говорить о мерах экономии". По его мнению, оставшиеся до начала отопительного сезона двенадцать недель должны быть использованы для подготовительных работ.



Министр экономики Роберт Хабек в четверг также заявил, что опасается полного прекращения российских поставок газа по "Северному потоку". "Есть опасность, что 11 июля начнется "полная блокада ‘Северного потока - 1’", - сказал этот министр из партии Зеленых. Поэтому, по его словам, зимой действительно могут начаться проблемы. По его словам, на лето газоснабжение обеспечено. 11 июля начнутся ежегодные работы по техническому обслуживанию "Северного потока", которые, как правило, длятся десять дней. В это время газ по "Северному потоку" не идет. Есть серьезное опасение, что Россия после окончания работ вновь не откроет кран.



Тем временем норвежское правительство исходит из того, что как минимум с 2024 года оно сможет поставлять еще больше газа. Компании страны еще никогда не экспортировали столько природного газа из норвежского шельфа. "Мы помогаем нашим европейским друзьям как можно быстрее преодолеть зависимость от нефти и газа из России", - говорят норвежцы.



По словам президента Федерального сетевого агентства, в случае прекращения поставок газа из России частные домохозяйства, а также больницы и дома престарелых будут защищены особо. "Могу сказать, мы сделаем все, чтобы частные домохозяйства не остались без газа, - сказал Мюллер. - Во время кризиса коронавируса мы научились не давать обещаний, если не уверены, что сможем их выполнить".



Частные домохозяйства будут платить меньше



Если придется отключать промышленное предприятие от газоснабжения, то "мы будем учитывать его производственный ущерб, общеэкономический ущерб, социальные последствия и технические требования газовой сети", - сказал Мюллер.



Однако Йенс Керстaн (Jens Kerstan), гамбургский сенатор, отвечающий за экологические вопросы, не исключает, что в случае чрезвычайного положения с газом в Гамбурге придется ограничивать подачу горячей воды в частные домохозяйства. "В случае острой нехватки газа теплая вода может подаваться только в определенное время дня", - сказал Керстaн в интервью газете Welt am Sonntag. Рассматривается также возможность понижения максимальной температуры в квартирах с центральным отоплением. Однако, по его словам, в Гамбурге по техническим причинам не везде возможно в случае дефицита газа различать между частными и промышленными потребителями, - такую опасность упомянул он в интервью газете.



Мюллер призвал всех владельцев домов и квартир в ближайшее время перепроверить настройку своих газовых котлов и обогревателей и установить на них экономный режим. "Это может снизить потребление газа на 10-15%", - сказал он.



Кроме того, Мюллер предупредил о возможности драматического повышения цен на газ. "Многие потребители будут шокированы, когда получат по почте уведомления от своих поставщиков газа", - сказал он журналистам группы Funke.



Но с помощью одного нового механизма федеральное правительство может более справедливо распределить ценовую нагрузку среди потребителей. Проект изменения закона об обеспечении энергией предусматривает возможность введения некой компенсационной системы. С ее помощью финансовая нагрузка может быть распределена "более равномерно" на потребителей, - говорится в законопроекте. Конкретно речь идет о выплате финансовой компенсации. Ее будут получать импортеры газа, которые в данный момент испытывают значительные трудности из-за сильного ограничения поставок российского газа, так как они не могут перекладывать свои убытки от скачков цен на клиентов.