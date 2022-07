Голодные игры: Казахстан в зерновых раскладах

13:59 07.07.2022 Международный скандал вокруг перевозки украинского зерна сухогрузом, принадлежащим казахстанскому АО "KTZ Express Shipping", "дочке" национальной компании "Қазақстан темір жолы", наглядно подтвердил, насколько напряженной стала сегодня тема зерновой и в целом продовольственной безопасности.



РЕБУС ОТ "ЖИБЕК ЖОЛЫ"



Как сообщили мировые СМИ в последний день минувшего июня, власти Украины обратились к Турции с требованием задержать и арестовать грузовое судно под российским флагом, на борту которого находилась первая партия украинского зерна, вывезенного из порта Бердянска.



По данным украинской стороны сухогруз "Жибек жолы" вывез из Бердянска партию пшеницы, принадлежащей Украине, в направлении на турецкий город Карасу. По данным информационного агентства "Reuters", Генеральная прокуратура Украины потребовала от турецких властей провести досмотр этого морского судна с изъятием образцов зерна для судебно-медицинской экспертизы. Об этом говорится в соответствующем письме в министерство юстиции Турции.



О том, что из Бердянска после нескольких месяцев простоя этого порта и в самом деле ушло первое грузовое судно с зерном, заявил ранее Евгений Балицкий, глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области. Он выложил в соцсетях фото "Жибек жолы" в порту Бердянска, подчеркнув при этом, что безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Инженерные подразделения этой же базы обеспечили разминирование акватории Бердянского порта.



Напомним и о том, что ранее о готовности портов Мариуполя и Бердянска возобновить перевозки зерна заявлял российский министр обороны Сергей Шойгу. А турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не раз говорил о готовности его страны приступить к реэкспорту украинского зерна по Черному морю.



В "Қазақстан темір жолы" отреагировали на сообщения СМИ уже на следующий день официальным пресс-релизом, в заголовке которого говорилось, что нацкомпания является приверженцем строгого соблюдения санкционных ограничений.



Из пресс-релиза следовало, что 26 октября 2021 года судовладелец в лице ТОО "KTZ Express Shipping" заключило договор бербоут-чартера с российской компанией ООО "Грин-Лайн" (Green-Line LLC). Договор содержит помимо других следующие условия:



- судно "Жибек жолы" дедвейтом 7 тыс. тонн, приобретенное в 2016 году у Невского судостроительного-судоремонтного завода, не может быть передано третьим лицам;



- срок действия договора установлен до 30 ноября 2022 года;



- договор имеет санкционную оговорку согласно международной практике: со стороны ООО "Грин-Лайн" предусмотрены гарантии, что эта компания на дату заключения договора и в течение срока действия не подпадает под какие-либо санкции. В противном случае у судовладельца имеется право немедленно расторгнуть договор.



При этом в "КТЖ" уточнили, что ООО "Грин-Лайн" и его руководство (Щепин А.В., Тихомирова М.В.) не состоят в санкционных списках США, ЕС, Великобритании и Канады, а согласно практике и условиям заключенного договора, арендатор не согласовывает с судовладельцем род груза и маршруты его перевозок.



В свою очередь ООО "Грин-Лайн" заключило долгосрочный контракт на оказание услуг по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией "Mangelbert OU", являющейся трейдером зерновых культур и масел с 1999 года и также не состоящей в санкционных списках. Напомним, что Эстония является членом Европейского союза с 2004 года.



В свою очередь руководство "Mangelbert OU" подтвердило, что 28 июня судно "Жибек жолы", загруженное в Бердянском морском торговом порту пшеницей в объеме 6927,8 тонн, вышло из порта направлением в турецкий порт Карасу с ориентировочным временем прибытия судна 1 июля текущего года.



"Mangelbert OU" сообщило, что зерно и в самом деле является украинским, а перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе властей Украины.



В "КТЖ" сообщили вдобавок, что АО "KTZ Express" проводит активные консультации с участниками данной перевозки, а также с представителями дипломатической миссии, оставаясь при этом приверженцем строгого соблюдения существующих санкционных ограничений.



Тем не менее, в ряде украинских СМИ не стали скупиться на гневные эпитеты по этому поводу. К примеру, на сайте "Ukraine Shipping Magazine" (usm.com) данная тема была опубликована под заголовком "Российские похитители зерна подставили Турцию и Казахстан".



Украинские эксперты указывают, что портом отправки был указан не Бердянск, а Новороссийск. По их данным, на "Жибек Жолы" включили AIS (Automatic Identification System, Автоматическая идентификационная система судов) только на подходе к Карасу, двигаясь до этого с выключенной системой.



В итоге они резюмируют – Россия имитирует законную торговлю чужим зерном, предоставляя покупателям фальшивые документы на груз или смешивая свое зерно с украинским для усложнения процесса его идентификации.



Казахстанские Telegram-каналы напомнили в свою очередь, что когда "Жибек жолы" спускался на воду, то соответствующие официальные лица заявляли о предназначении судна для работы на Каспийском море в рамках программы "свой груз – свой порт – свой флот".



МИР БЕЗ ХЛЕБА НЕ ОСТАНЕТСЯ



Хотя может показаться, что угроза "зерновых войн" с использованием пшеницы как инструмента давления на мировую политику неизбежна в условиях вооруженного противостояния России и Украины при поддержке последней со стороны НАТО, на самом деле это далеко не так.



Расчеты и прогнозы аналитиков наиболее авторитетного международного института в этой сфере – Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, ФАО) – не показывают значимых изменений в мировом балансе производства и потребления пшеницы за последние годы.



Не только ее производство, но и глобальные запасы остаются довольно стабильными.



В сложном для всего мира из-за начала пандемии коронавируса 2020/2021 сельскохозяйственном году глобальный сбор пшеницы по данным ФАО составил 776,7 млн. тонн, в 2021-2022 ожидается на уровне в 776,8 млн. тонн, а в 2022/2023 прогнозируется на уровне в 770,8 млн. тонн со снижением к предшествующему году лишь на 0,8%.



Столь же стабильным остается и ее общее потребление в мире: в 2020/2021 сельскохозяйственном году оно составило 762,4 млн. тонн, в 2021-2022 году оценивается в 771,7 млн. тонн, а 2022-2023 – в 768,6 млн. тонн.



При этом потребление пшеницы на пищевые цели последовательно увеличивается: с 525,5 млн. тонн в 2020/2021 году до 531,3 млн. тонн по оценке в 2021/2022 году и до 535,9 млн. тонн в 2022/2023 году.



Как видно, взрывного роста в таком потреблении пшеницы не наблюдается.



Довольно стабильны показатели ее использования для фуражных целей, то есть кормления скота. В 2020/2021 сельскохозяйственном году для этого было использовано 148,0 млн. тонн пшеницы, в 2021/2022 ожидается потребление на уровне 149,8 млн. тонн, а в 2022/2023 – 143,7 млн. тонн со снижением на 4,1 % к предшествующему году.



Большая часть собранного зерна идет на внутреннее потребление и хранение.



В международный торговый оборот поступило в 2020/2021 году 189,2 млн. тонн пшеницы или меньше четверти от глобального сбора, в 2021/2022 ожидается 192,1 млн. тонн, а в 2022/2023 – 188,9 млн. тонн.



Зато запасы пшеницы последовательно растут. Если в 2020/2021 году они составили 291,4 млн. тонн, то в 2021/2022 оцениваются в 296,5 млн. тонн, а на 2022/2023 сельскохозяйственный год прогнозируются в объеме 297,8 млн. тонн.



При такой относительной стабильности показателей производства и запасов пшеницы рост мировых цен на нее в последнее время выглядит весьма впечатляющим. По данным ФАО в начале 2021/2022 сельскохозяйственного года пшеница подорожала на треть к предшествующему году, после чего рост цен на нее продолжился до уровней, невиданных с 2008 года.



За первую половину текущего сельскохозяйственного года пшеница подорожала еще на 23 % под влиянием снижения урожая в некоторых ведущих странах-экспортерах. В такой ситуации начало войны в Украине ускорило ценовую динамику и уже в марте текущего года мировые цены на пшеницу быстро пошли вверх.



В мае они получили дополнительный импульс после решения Индии ввести запрет на вывоз пшеницы в то время, когда поставки из этой страны компенсировали начавшееся падение украинского экспорта. В итоге в годовом выражении, то есть к маю прошлого года, пшеница подорожала на 55 %. К тому же помимо Украины, прогнозируется снижение урожая пшеницы в Австралии, Индии и США.



Как ожидается, украинский экспорт пшеницы сократится в этом году примерно наполовину или 9 млн. тонн, а ее сбор – на 37,8 %. В абсолютном выражении урожай пшеницы в Украине снизится на 12,2 млн. тонн. Эти потери в глобальном масштабе будут перекрыты увеличением сбора в России на 7,4 млн. тонн, Канаде (9,5), США (2,2), Казахстане (1,7) и Турции (1,3).



За счет этих стран общая прибавка могла бы составить 22,1 млн. тонн, с лихвой перекрыв потери Украины. Однако в реальности она будет "съедена" ожидаемым снижением урожая в Индии на 4,1 млн. тонн, Австралии (8,3) и Аргентине (1,1).



Заметим попутно, что Казахстан входит в "Топ-10" мировых экспортеров пшеницы, располагаясь в данных ФАО сразу за Украиной и оставив позади Индию с Турцией.



Впереди нашей страны идут также Европейский Союз, Россия, Австралия, США, Канада и Аргентина.



А в "Топ-10" импортеров входят Египет, Индонезия, Турция, Алжир, Китай, Бангладеш, Бразилия, Нигерия, Марокко и Филиппины.



ЗЕРНОВЫЕ ПРОГНОЗЫ РЕКОРДОВ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ



В целом же, как прогнозируют эксперты ФАО, в сельскохозяйственном сезоне 2022–2023 годов объемы производства, потребления, запасов зерновых и торговли ими в мире могут сократиться.



Что касается текущего сезона 2021-2022 годов, то ожидается рост потребления зерновых на 1,1 % под влиянием увеличения продовольственного потребления (особенно пшеницы и риса), других видов потребления (главным образом кукурузы), а также потребления на корма (в основном кукурузы).



Прогнозируется увеличение запасов зерновых в конце текущего года по сравнению с началом сезона, однако эти запасы будут ниже их рекордного уровня сезона 2018–2019 годов.



Объем мировой торговли зерновыми будет меньше рекордного показателя сезона 2020–2021 годов из-за ожидаемого сокращения объемов мировой торговли кукурузой и в связи со сбоями, вызванными войной на Украине.



Глобальный объем производства зерновых впервые за последние четыре года может сократиться на 16 млн. тонн по сравнению с предполагаемым рекордным уровнем прошлого года до 2 млрд. 784 млн. тонн (включая рис в пересчете на обрушенный рис).



При этом наибольшее падение производства по оценке ФАО ожидается по кукурузе, пшенице и рису при увеличении валового сбора ячменя и сорго.



Снижение потребления зерновых в предстоящем сезоне 2022-2023 годов станет первым за последние 20 лет. Факторами этого негатива станут сокращение кормового потребления пшеницы, фуражных зерновых и риса, а также снижение потребления в качестве промышленного сырья пшеницы и риса.



Продовольственное потребление в мире зерновых, напротив, может увеличиться соразмерно неуклонному росту численности населения планеты.



Запасы же зерновых в мире могут снизиться на 0,4 % до 847 млн. тонн. Это повлечет уменьшение показателя соотношения запасов зерновых к их потреблению с 30,5 % в сезоне 2021–2022 годов до 29,6 % в сельскохозяйственном 2022–2023 году – это будет самым низким уровнем с 2013–2014 годов, тогда как рекордно минимальное значение в 21,4 % пришлось на сезон 2007–2008 годов.



В наибольшей степени сократятся запасы кукурузы, а также ячменя и риса.



Объем мировой торговли зерновыми сократится до самого низкого за последние три года уровня в 463 млн. тонн. При этом аналитики ожидают снижение объемов мировой торговли фуражными зерновыми и пшеницей. В немалой степени в этом повинен быстрый рост цен на эти товары – в мае среднее значение индекса цен на зерновые по данным ФАО составило 173,4 пункта, что является новым рекордом и на 39,7 пункта (29,7 процента) выше показателя прошлого года.



ХЛЕБ У НАС ЕСТЬ, НО ПРИХОДИТСЯ И ЗАВОЗИТЬ



Вопреки неоднократным заверениям чиновников, позиции Казахстана на мировом рынке пшеницы не столь уж и значимы, чтобы можно было всерьез говорить о возможностях замещения нашей страной позиций Украины и России в регионах Ближнего Востока и Средиземноморья, не говоря уже о более отдаленных направлениях.



ФАО оценивает предстоящий урожай пшеницы в Казахстане в 13,5 млн. тонн против 11,8 млн. тонн в прошлом году и 13,2 млн. тонн в среднем за 2018-2020 годы.



Для сравнения: страны ЕС произведут более 138 млн. тонн пшеницы, Китай – почти 137 млн. тонн, Индия – в районе 105 млн. тонн, Россия – более 80 млн. тонн.



Значительная часть собранного в Казахстане зерна экспортируется и, судя по данным ФАО, возможностей для увеличения экспортных поставок у нашей страны практически нет.



В следующем сельскохозяйственном году прогнозируется экспорт казахстанской пшеницы в 8,0 млн. тонн, тогда как в текущем – 7,3 млн. тонн, а в предшествующие годы было в среднем 7,7 млн. тонн.



Однако при этом в Казахстан ввозится пшеница в немалых объемах: если ранее объем ее импорта составлял 0,8 млн. тонн ежегодно, то теперь ожидается 2,0 млн. тонн со снижением в следующем сельскохозяйственном сезоне до 1,2 млн. тонн.



Напомним, что в этом году после введения Россией запрета на экспорт своего зерна в трудное положение попали отечественные зернопереработчики, работающие в приграничных с ней областях Казахстана.



Внутреннее потребление пшеницы в Казахстане стабильно – 6,3 млн. тонн в год, тогда как ее запасы последовательно растут – с 3,6 млн. тонн в среднем в 2019-2021 годах до 4,2 млн. тонн, ожидаемых по итогам текущего года и до 4,5 млн. тонн в следующем.



Интересно, что потребление пшеницы в нашей стране значительно превышает общемировое, - соответственно 142,7 килограмм на душу населения против 67,5 кг.



Но при этом по данному показателю Казахстан уступает Турции, Ирану, Ираку, Алжиру, Египту, Марокко, Тунису, климатические условия которых гораздо хуже для выращивания этой зерновой культуры!



Таким образом, Казахстану нужно сейчас не гнаться за экспортом пшеницы, а наращивать ее производство и запасы для обеспечения своей продовольственной безопасности.



С одной стороны, это и происходит, так как посевные площади под ней выросли в прошлом году на 6,2 % к 2020 году до 12,9 млн. гектаров.



Однако в сложных климатических условиях это не гарантирует увеличения валового сбора, как видно из приведенных выше данных. Для примера можно сослаться на 2017 год, когда с засеянной площади в 12,0 млн. га было собрано 14,0 млн. тонн пшеницы, или 2018 год (11,4 млн. га и 13,9 млн. тонн).



Помимо колебаний урожая пшеницы, негативное влияние оказывает и рост цен на нее, поскольку в Казахстане не производятся в достаточном объеме такие ключевые компоненты растениеводства как сельхозтехника, минеральные удобрения и гербициды, которые приходится импортировать.



В прошлом году импорт пшеницы вырос на 65,5 % до 1,2 млн. тонн (в стоимостном объеме – почти вдвое)!



Тенденция быстрого роста объемов импорта наблюдается с 2019 года – тогда в Казахстан было ввезено пшеницы 359,1 тыс. тонн против 86,7 тыс. тонн в 2018 году. В 2020 году импорт подпрыгнул почти вдвое – до 697,5 тыс. тонн. Такая динамика явно указывает на снижение конкурентоспособности казахстанской пшеницы.



Добавим также, что экспорт пшеницы из Казахстана не особо диверсифицирован. Среди стран СНГ в нем предсказуемо доминируют Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан, а среди государств дальнего зарубежья – Иран и Афганистан, к которым в нынешнем году добавилась Италия.



В НАДЕЖДЕ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ХАБЫ



Как справедливо отмечают отечественные эксперты, на данный момент Казахстан не обеспечивает собственную продовольственную безопасность, так как уже много лет выступает чистым импортером сельскохозяйственной продукции.



В таких условиях цены на продукты питания отечественного производства обречены на постоянный рост, чему способствуют и скачки обменного курса тенге к доллару, как это произошло сразу же после вторжения России в Украину.



Более того, усугубляется и товарный дефицит, на что указывает исчезновение сахара с прилавков, а также регулярное отсутствие в магазинах социального хлеба.



Свою негативную роль в усилении товарных дисбалансов играют и протекционистские меры членов ЕАЭС, в первую очередь России, в виде запретов на экспорт продуктов питания без согласия других партнеров.



Примечательно, что и глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев, выступая недавно в ходе VI Каспийского саммита, отдельно остановился на вопросе укрепления продовольственной безопасности в регионе.



По озвученным им данным, в прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно $3,5 млрд., из них около 70 % – с Россией по сухопутному маршруту.



При этом наблюдается существенный рост товарооборота Казахстана с Азербайджаном – в 2,3 раза, с Ираном и Туркменистаном – в 2 раза, чему способствовал экспорт высококачественной пшеницы (примерно 5 млн. тонн) и продовольственной муки (около 1,5 млн. тонн).



Президент Казахстана напомнил также о резервах по поставкам масличных культур в объеме более 1 млн. тонн, и о значительном потенциале для увеличения экспорта мясной и молочной продукции.



Но для этого, по мнению казахстанского лидера, необходимо последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру в регионе путем создания прикаспийского продовольственного хаба, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками.



По его мнению, системная интеграция строящихся современных оптово-распределительных центров с прикаспийским продовольственным хабом откроет новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей, обеспечит надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции.



Тем временем в ряде развивающихся стран ситуация с обеспечением элементарными продуктами питания быстро усугубляется. На днях стало известно о решении Всемирного банка одобрить кредит Тунису в размере $130 млн. для финансирования импорта пшеницы. В заявлении Всемирного банка говорится, что за счет этих денег Тунис, зависящий от закупок российского и украинского зерна, сможет смягчить последствия создавшейся напряженной ситуации с поставками пшеницы.



Казахстану вроде бы такие проблемы не грозят в ближайшем будущем. Однако стоит вспомнить, что глава государства, выступая осенью прошлого года на международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана", предупредил о возможной реализации негативного сценария с обострением дефицита воды и снижением урожайности пшеницы почти на 40 % уже к 2030 году!



В таком случае производство пшеницы в Казахстане может упасть примерно до 8 млн. тонн, что фактически поставит крест на ее экспорте и увеличит зависимость от импорта.



Насколько власти Казахстана и отечественные аграрии готовы к работе в столь сложных условиях, вопрос, как говорится, риторический.



Тулеген АСКАРОВ, специально для "Ведомостей Казахстана" Источник - kazvedomosti.kz

