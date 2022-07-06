Срок за перепост: Именем "Нового Казахстана"…

14:04 07.07.2022 29 июня суд Семея вынес приговор в отношении блогера и журналиста Гусейновой Офелии и бизнесмена, общественного деятеля, известного спортсмена и детского тренера Сериккалиулы Айдоса. По жалобе скандально известной ТОО "Фирма Азия" они были осуждены за "распространение заведомо ложной информации" на 6 месяцев и 1 год ограничения свободы соответственно. По сути, за перепост. При этом никаких претензий к содержанию самих публикаций нет.



"Ну и что же в этом интересного?" - спросите вы. Да буквально все! Пока Президент Токаев обещает "Всячески укреплять свободу слова" и заявляет, что "Свобода слова это конституционное право каждого гражданина Казахстана", в отдельно взятом городе, отдельно взятый аким области не может смириться с тем, что в его вотчине кто-то осмелился воспользоваться своими конституционными правами на свободу слова…, а полиция, прокуратура и суд покорно исполняют волю регионального чиновника.



Эта история берет начало около года назад - 7 июня 2021 года, когда группа предпринимателей ВКО провела в г. Усть-Каменогорск круглый стол, на котором именно Айдос Сериккалиулы зачитал очередное обращение к Президенту страны Токаеву. Но на этот раз он просил не проверить деятельность акима ВКО, а покусился на святое – потребовал отставки Данияла Ахметова! А ведь это было еще до кровавых январских событий и про "Новый Казахстан" тогда еще никто и мечтать не мог. Событие имело эффект разорвавшейся инфо бомбы!



И что тут началось! МВД "порадовало" тремя уголовными делами с "маски шоу", обысками дома и изъятиями документов в компании Айдоса Сериккалиулы, Офелию Гусейнову "брал" спецназ, как особо опасного преступника, "Антикор" не отстал и тоже "возбудился" аж по трем эпизодам встав грудью на защиту интересов государства, которые, по всей видимости, заключались в защите "поруганной" чести Данияла Ахметова. И это не считая "мелких пакостей" с пожарными, налоговиками, транспортным контролем и СЭС…



Автор этих строк тоже в это же время попал в список "личных" врагов Данияла Ахметова за то, что осмелился создать независимое СМИ Adal Press, которое начало серию журналистских расследований "подвигов" Данияла Ахметова и его "любимой" ТОО "Фирма Азия". За один день в августе 2021 года на меня составили пять (!) административных протоколов за нарушение ПДД и депортировали из Казахстана по решению суда г. Семей. Тем, кто не следит за моими публикациями нужно пояснить, что я родился и всю свою сознательную жизнь жил в г. Семей, но волею судьбы оказался гражданином России. В родном г. Семей у меня семья, мама, дом и любимое дело. И только при поддержке редакции Exclusive.kz и фонда "Адиль Соз" мне удалось в Верховном суде признать мою депортацию и лишение меня вида на жительство в Казахстане незаконным, что позволило мне спустя 9 месяцев (!) после депортации вернуться в родной город.



Теперь, когда вы знаете предысторию и понимаете кто вращал жернова правоохранительной и судебной системы пора перейти к сути дела. В чем же, по мнению нашей полиции, которое полностью разделяет прокуратура и суд "Нового Казахстана" виновны Офелия Гусейнова и Айдос Сериккалиулы? Их обвинили в том, что они вступили в преступный сговор с целью публикации в социальных сетях сведений, которые, по мнению следствия, прокуратуры и суда порочат бережно охраняемую акимом ВКО репутацию ТОО "Фирма Азия" и являются заведомо ложными.



Давайте разберемся по порядку: инкриминируемый эпизод за эпизодом, а их было всего 5, чтобы доказать абсурдность всех обвинений.



Эпизод первый



Первая публикация, которая легла в основу приговора от 16 апреля 2021 года, начинается словами "Николай Исаев рассказывает о проблемах в сфере строительства … и заканчивается словами "Если Фемида в Казахстане не спит". В этой статье кратко пересказывается выступление известного в г. Семей общественника и уважаемого старожила Николая Исаева об обстоятельствах строительства нескольких объектов, в т.ч. культурно-спортивного комплекса "Абай-Арена", радиологического центра в г. Семей, инженерных сетей по ул. Карла Маркса и пр. Сатпаева в г.Усть-Каменогорске, реконструкции водозабора Затон в г. Семей. При этом, уважаемый аксакал от своих слов не отказался даже в суде и, более того, практически повторил в зале суда все свое выступление. Самое удивительное, что в этой статье даже не упоминается ТОО "Фирма Азия" деловую репутацию которой так трепетно охраняет наша правоохранительная система! Не верите – сами почитайте.



А теперь вопрос: как следователь, прокурор, и судья Кудайбергенова умудрилась квалифицировать как распространение заведомо ложной информации, принесшее ущерб деловой репутации ТОО "Фирма Азия", статью, в которой пересказывалось выступление человека, который подтвердил все свои слова, тем более, если в этой статье нет упоминаний о ТОО "Фирма Азия"?!



Эпизод второй



Вторая инкриминируемая публикация от 2 мая 2021 года содержит статью под названием "Семей после года Абая". Статья достаточно большая, но наших правоохранителей заинтересовал только один фрагмент, который лег в основу обвинения: "Вынужденные рождественские купания устроила землякам известная в городе Фирма Азия, в новостройке которой случился гигантский потоп…". И опять же и видео "рождественского" потопа есть и его масштабов, и свидетели от сантехника КСК до сотрудника самой ТОО "Фирма Азия" подтвердили на суде факт потопа. Правда они разошлись во мнении о том, кто в нем виновен. Сантехник КСК показал на суде, что потоп произошел из-за некачественного крана, который был по гарантии заменен застройщиком после потопа, а застройщик, то есть ТОО "Фирма Азия", обвинила во всем самих жильцов. То есть опять факт потопа никто не отрицает, но распространение сведений о нем "заведомо ложно"!



Но самое интересное не это, а то что ни следователя, ни прокурора, ни судью нисколько не смутило, что вся эта якобы криминальная публикация "Семей после года Абая" от заголовка до каждой запятой является буквальной перепечаткой более ранней публикации от 9 января 2021 года, которая была размещена на авторском Telegram канале Kaliyev chanel (Talgat Kaliyev), который принадлежит известному в нашей стране политологу Талгату Калиеву, в недавнем прошлом директору Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, а ныне члену недавно учрежденного Президентом Казахстана Национального Курултая. Но к нему ни у следствия, ни у прокуратуры, ни у суда вопросов нет, а к тем, кто ее перепечатал есть! То есть и событие имело место, и заслуживающий доверия первоисточник есть, но это квалифицируется как распространение заведомо ложной информации!



Эпизод третий, четвертый и пятый



В трех последних эпизодах Офелии Гусейновой и Айдосу Сериккалиулы инкриминируют, то что они разместили в социальных сетях 27 мая 2021 года и 14 июня 2021 года два трейлера фильма - журналистского расследования "Шокирующая Азия", который был снят возглавляемым мной независимым СМИ "Adal Press", а уже 15 июня 2021 года в день премьеры фильма они совершили уже совсем "страшное преступление", когда разместили в социальных сетях ссылки на YouTube канал "Adal Press" и Exclusive.kz, на которых состоялась премьера фильма "Шокирующая Азия", об истории строительства спортивно-развлекательного центра "Абай Арена" в г. Семей.



И опять же в каждом трейлере и уж тем более в фильме было четко указано, что автором фильма является "Adal Press". Каждый факт, указанный в фильме, никто даже не пытался опровергнуть потому, что все подтверждено документально и все доказательства были приведены в самом фильме и это прекрасно известно главным "героям" нашего фильма: акиму ВКО Даниялу Ахметову и всему семейству Доскужановых.



И вновь следователь, прокурор и судья каким-то чудом умудрились квалифицировать размещение трейлера чужого фильма, а затем и распространение ссылки на сам фильм, причем фильм не анонимный, а снятый официальным зарегистрированным в Казахстане средством массовой информации, как распространение заведомо ложной информации!



Вот собственно и весь исчерпывающий перечень "смертных" грехов, которые, по версии нашего правосудия, совершили Офелия Гусейнова и Айдос Сериккалиулы. Причем прокурор и ТОО "Фирма Азия" в унисон требовали от суда за эти пять эпизодов "надругательства" над честью ТОО "Фирма Азия" приговорить подсудимых к 3 и 4 годам лишения свободы соответственно! И только амнистия по случаю 30-летия независимости сподвигла судью Кудайбергенову Т.Р. смягчить наказание до 6 месяцев и 1 года ограничения свободы. А может, причина вовсе и не в амнистии, а в признаках благоразумия или внезапно проснувшейся совести?



Как следователь Нуралин три раза одну и ту же экспертизу проводил



Чтобы хоть как-то обосновать предъявленные Офелии Гусейновой и Айдосу Сериккалиулы обвинения руководитель отдела расследований преступлений против собственности Департамента полиции ВКО Газиз Нуралин передал всю тщательно собранную им макулатуру со скриншотами публикацией из социальных сетей на судебную психолого-филологическую экспертизу. Первая экспертиза дала абсолютно разумное заключение, которое прямо опровергало позицию следствия. Но, по всей видимости, такой результат не устроил "заказчика" и следователь Нуралин отправил эту подшивку на дополнительную экспертизу, но опять получил ответ, который его не устроил. Но надо знать Данияла Кенжетаевича, который не смирился с тем, что белое это белое и никак не черное. И поехал один из замов акима ВКО в столицу, в министерство юстиции объяснять им как "правильно" нужно экспертизы делать. И только после того как гонец Данияла Ахметова "популярно" объяснил руководству ведомства его позицию, третья по счету экспертиза, пусть и с натяжкой, написала, что можно было положить в основу обвинения. А именно: "Присутствие в текстах исследуемых материалов сведений, характеризующих деятельность ТОО "Фирма Азия" с негативной стороны, позволяет эксперту сделать вывод о том, что содержание материалов способно повлиять на формирование негативного общественного мнения относительно деятельности ТОО "Фирма Азия"."



Правда на суде эксперт Жумашева Б.С., подписавшая это витиеватое заключение, поспешила пояснить, что все выводы экспертизы являются предположениями, не более того! Зато эксперты Кудайбергенова и Мырзаева, которые были авторами первой и дополнительной экспертизы, настаивали на правильности сделанных в экспертизе выводов.



Но самое главное, ни суд, ни прокуратуру, ни следствие не интересовало, что сведения "характеризующие деятельность ТОО "Фирма Азия" с негативной стороны" являются правдой и все факты о которых шла речь, имели место быть!



Как ТОО "Фирма Азия" ущерб своей репутации обосновывала



Отдельного упоминания заслуживает история, как ТОО "Фирма Азия" "рисовала" ущерб от "преступных" публикаций наших героев. По всей видимости придумывать что-то высокоинтеллектуальное и правдоподобное было лень, поэтому как всегда все было сделано топорно и "шито белыми нитками". Посудите сами, оказывается 7 июня 2021 года ТОО "Фирма Азия" и АО "СПК Ертiс" заключили три договора о совместной деятельности на строительство 3-х многоквартирных жилых домов. Никого не смутило при этом, что инкриминируемые Офелии Гусейновой и Айдосу Сериккалиулы две первые публикации вышли до даты заключения этих договоров и никак не могли помешать их заключить. А вот 15 июня 2021 года, то есть через неделю после заключения договоров, именно в день, когда состоялась премьера нашего фильма "Шокирующая Азия", руководство АО "СПК Ертic", видимо в числе первых посмотрев наш фильм, настолько разочаровалось в своем любимом партнере, что сразу же в этот же день направило ТОО "Фирма Азия" уведомления о расторжении договоров о совместной деятельности!



Вы когда-нибудь видели такую озабоченность репутацией со стороны руководителей СПК? Страна должна знать своих героев – директор АО "СПК Ертiс" Тумашинов Эльдар Лукбекович, сын одного из самых "весовых" депутатов маслихата ВКО, совладельца ТОО "Терезе" и ТОО "ОблШыгысЖол", которые после назначения Данияла Ахметова акимом ВКО стали региональными "чемпионами" государственных закупок.



Причем Эльдар Лукбекович был настолько не по возрасту прозорлив и предвидел свое скорое разочарование в репутации ТОО "Фирма Азия", что специально для этого случая включил в типовой договор о совместной деятельности, который СПК заключает на строительство многоквартирных домов, эксклюзивный пункт 6.2.5., согласно которому договора о совместной деятельности могут быть расторгнуты при наличии негативной информации о деятельности ТОО "Фирма Азия"!



Более того, по логике следствия, директор ТОО "Фирма Азия" Сауле Доскужанова, получив от СПК уведомления о расторжении договоров, посчитала настолько бесперспективным убеждать СПК в недостоверности опубликованной в нашем фильме "Шокирующая Азия" "сведений, характеризующих деятельность ТОО "Фирма Азия" с негативной стороны", что в добровольном порядке согласилась на расторжение столь выгодного для себя договора.



А ТОО "Фирма Азия", склеив такую незамысловатую комбинацию, заявила о гигантских убытках, которые она успела получить за 8 дней реализации 3-х договоров о совместной деятельности, которые экспертиза кстати, как ни старалась, так и не смогла подтвердить, как и упущенную выгоду на сумму 500 млн тенге от не реализованных проектов! И со всем этим бредом, достойным разве что детского сада следствие, прокуратура и суд согласились!



В общем все это было бы смешно если бы не было так грустно! Один известный польский поэт сказал: "О государстве лучше всего судить по тому, как в нем судят". Во всей этой истории не покидает чувство стыда, стыда за всех участников этого низкопробного балагана: за Данияла Ахметова и чиновников помельче, за семью Доскужановых, за директора СПК Тумашинова, за следователя Нуралина, за прокуроров, которые направили это дело в суд, за судью Кудайбергенову, которая именем Республики Казахстан вынесла приговор.



Серик Уалиханов Источник - exclusive.kz

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