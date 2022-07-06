В автокатастрофе в день рождения погиб прокурор Чаткальского района Киргизии Бакирдин Жанузаков

14:05 07.07.2022

Прокурор Чаткальского района Жалал-Абадской области Бакирдин Жанузаков погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.



Родился 7 июля 1968 года. Сегодня ему исполнилось 54 года.



ДТП произошло утром 7 июля. Автомобиль марки «Тойота Альфард» под управлением М.Ш., 2000 года рождения, направлялся из Бишкека в Чаткальский район. Машина с пассажирами выехала из города Бишкек 6 июля примерно в 16:00. В автомобиле находились 8 человек – шесть взрослых и двое детей.



Примерно в 7 утра 7 июля, выехав из села Чакмак-Суу Чаткальского района, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.



Прокурор Бакирдин Жанузаков находился на переднем пассажирском сиденье. Он скончался на месте происшествия.



Пострадавшие:

- водитель автомобиля М.Ш, 2000 года рождения, находится в тяжелом состоянии;

- М.М. (мужчина), 1957 года рождения, житель села Айгыр-Жар, находится в тяжелом состоянии;

- Д.Г. (женщина), 1970 года рождения, жительница города Бишкек, состояние среднее;

- Н.А. (женщина), 1962 года рождения, жительница города Бишкек, состояние среднее;

- С.Ж. (женщина), 1991 года рождения, жительница города Бишкек, состояние среднее. Вместе с двумя детьми ехала в Чаткальский район на каникулы;

- Ж.Э. (мальчик), 2010 года рождения, житель города Бишкек

- Ж.Б. (мальчик), 2010 года рождения, житель города Бишкек.



В государственной администрации Чаткальского района сообщили, что авария произошла на участке автомобильной дороги Чаткал - Кара-Буура.



Прокурором Чаткальского района Жанузаков был назначен с 20 мая 2022 года, в рамках проведенной ротации прокуроров по всей республике.



Он проработал в должности 10 дней, а после вышел в трудовой отпуск. Прокурор возвращался в Чаткальский район, чтобы выйти на работу.