В Алмате в день рождения столицы и экс-президента прошла акция "Преступления Назарбаева за 30 лет"

14:19 07.07.2022

Троих задержанных за акцию "Преступления Нурсултана" арестовали на 15 суток. Еще десятерых оштрафовали



Багдат АСЫЛБЕК



Суд в Алматы привлек к административной ответственности сторонников незарегистрированной Демократической партии Казахстана, ранее задержанных за проведение акции "Преступления Нурсултана" 6 июля у памятника Абаю в Алматы.



Трое участников митинга Казыбек Бердибеков, Сагидолла Мергембаев и Берик Хамидулин получили наказание - арест на 15 суток. Остальные десять человек получили штрафы в размере от 30 до 70 МРП (1 МРП в 2022 году составляет 6,5 доллара по курсу на 6 июля). Об этом Азаттыку сообщила Инга Иманбай, жена лидера Демпартии Жанболата Мамая, которая также привлечена к штрафу в 70 МРП.



В комментарии Азаттыку Инга Иманбай сказала, что с решением суда "не согласна, намерена обжаловать".



- Я ничего не нарушала. Токаев сам говорит про "Жана Казахстан", про демократию и политические реформы, но при этом наследие Назарбаева продолжается. Мы сегодня [6 июля] хотели наглядно показать преступления Назарбаева. Он не только оппозицию убил, но и экономику Казахстана за 30 лет. У нас не осталось ничего, что не было бы разворовано Назарбаевым. И сегодня то, что произошло с нами, показывает, что Токаев, защищая его, готов нас судить, - заявила Инга Иманбай.



6 июля чуть больше десяти человек развернули плакаты перед памятником Абаю на пересечении улиц Абая и Достык. На плакатах были надписи: "Жанаозен-2011, Кантар-2022", "Казахский язык", "Суд, полиция, прокуратура", "Экономика", "Наука", "Образование", "Медицина", "Заманбек Нуркадилов", "Алтынбек Сарсенбайулы, "Арон Атабек", "Дулат Агадил", "Свободу Жанболату Мамаю!"



Активисты, сторонники Демпартии, заявили, что все это - "преступления Назарбаева", и потребовали привлечь к суду Нурсултана Назарбаева.



Акция продлилась несколько минут, так как вскоре полицейские и СОБР начали задерживать участников митинга и затолкали в припаркованные у дороги автозаки.



Во время задержания Инга Иманбай на недолгое время потеряла сознание.



- В автозаке они меня толкнули, спиной ударилась о железную дверь. Я не знаю, сколько по времени, но мне не хватало дыхания. Потом вроде пришла в себя, отвезли в больницу. Прописали лекарства. Особо серьезного ничего нет, но есть ушибы, и болит все тело, - сказала Иманбай после выхода из больницы.



Накануне Демпартия анонсировала проведение митинга 6 июля на тему "Преступления Нурсултана". Активисты сообщали, что участники мирной акции выстроятся перед памятником Абаю в Алматы и будут скандировать: "Назарбаева в тюрьму!"



6 июля в Казахстане отмечают День столицы. Этот праздник совпадает с днем рождения бывшего президента Нурсултана Назарбаева, который управлял страной на протяжении 30 лет.