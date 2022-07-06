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Безобразный крах Бориса Джонсона: премьера отправил в отставку сексуальный скандал, - А.Яшлавский
19:26 07.07.2022

Массовый уход членов правительства сломил сопротивление британского премьер-министра

Еще вечером в среду британские СМИ судили-рядили, как будет складываться политическая судьба Бориса Джонсона: вынудят ли его уйти в отставку или нет. А если вынудят, то когда это случится. Но правительственный кризис в Великобритании приобрел лавинообразный характер – и уже в четверг утром было объявлено о том, что премьер-министр уйдет в отставку.

Борис Джонсон согласился уйти в отставку, сообщили в его офис. Этот шаг может положить конец беспрецедентному политическому кризису, парализовавшему британское правительство. Официальное заявление Даунинг-стрит, как ожидается, будет сделано позже.

Только в среду из правительства ушло 16 министров – больше, чем когда-либо их уходило прежде, за один день. Таким образом, оказался побит предыдущий исторический рекорд девяностолетней давности, когда в сентябре 1932 года из британского кабмина ушло 11 министров.

До последнего момента глава кабинета отбивался руками и ногами от сыпавшихся на него со всех сторон призывов покинуть должность. Группа пользующихся наибольшим доверием Джонсона министров, посетила его в среду в его офисе на Даунинг-стрит и посоветовала ему уйти после утраты им доверия в Консервативной партии. Премьер, однако, этим увещеваниям не внял и даже попытался перейти в контратаку, уволив одного из правительственных чиновников.

Но когда стало очевидно, что более 40 политиков (министров, руководителей ведомств и т.д.) покинули его правительство, 58-летний Джонсон понял, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Последней каплей стал афронт со стороны нового главы казначейства Надхима Захави, которого премьер только-только назначил на этот пост. Вместо того, чтобы стоять за своего "благодетеля" вновь назначенный министр призвал Бориса Джонсона "уйти сейчас". Напомним, что Захави был поставлен руководить Минфином поздно вечером во вторник, вместо Риши Сунака, который ранее ушел в отставку, заявив, что больше не может поддерживать Джонсона после серии "этических" скандалов.

Борис Джонсон всегда славился своим умением выпутываться из сложных ситуаций. Он умудрялся выходить сухим из воды, когда его обвиняли в том, что он был слишком близок к партийным донорам, что он защищал сторонников от обвинений в издевательствах и коррупции. Он даже практически без особых потерь сумел уцелеть на фоне скандала "Патигейт", когда на него ополчилось все общество за устраивавшиеся на Даунинг-стрит вечеринки во время строгих ковидных локдаунов.

Подвели Джонсона нестандартные сексуальные наклонности его однопартийца-парламентария Криса Пинчера, который по пьяной лавочке домогался мужчин в одном из лондонских элитных клубов. Выяснилось, что премьер-министр знал о "грешках" этого деятеля, но тем не менее продвинул его на руководящую должность... по обеспечению соблюдения партийной дисциплины! И вот этого и без того рассерженные на Джонсона тори стерпеть не смогли. Из-за этого скандала министр здравоохранения Саджид Джавид и глава казначейства Риши Сунак практически одновременно подали в отставку. А дальше понеслось: начался "министропад".

Консервативной партии теперь, судя по всему, придется выбрать себе нового лидера, который заменит Бориса Джонсона на премьерском посту. Пока не вполне ясно, останется ли уходящий глава правительства на своем посту в роли и.о. – или же будет назначен другой исполняющий обязанности на время поисков нового вождя тори.

Впрочем, изворотливость Джонсона может проявиться и даже в нынешней, казалось бы, совершенно проигрышной для него ситуации. Формально оставляя пост лидера консерваторов, он может попытаться зацепиться на посту премьера хотя бы до осени. А к тому времени – мало ли что случится.

Читайте материал "Изменится ли антироссийская политика Британии после ухода Бориса Джонсона"

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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