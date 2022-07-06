Раненые в Нукусе рассказывают. Кто, в кого и зачем стрелял...

00:00 08.07.2022 "Приехал бы президент на день раньше…" Что говорят раненые и их родные, а также военные

Среди пострадавших в ходе событий в Нукусе есть и раненые из огнестрельного оружия. Силовые структуры применение боевых патронов отрицают. Корреспондент "Газеты.uz" говорил с ранеными в Центре экстренной помощи. Военные также рассказали о том, как получили ранения.

Ўзбек тилида O`zbek tilidaВчера, 21:58 Общество

Уведомление. Для более полной (насколько это возможно) картины произошедшего в Нукусе "Газета.uz" публикует как официальные сообщения, так и рассказы очевидцев и пострадавших, а также описывает увиденное корреспондентами. Редакция не ставит целью подвергнуть сомнению официальные заявления.



Государственные органы Узбекистана на этой неделе начали сообщать подробности, публиковать фотографии и видеозаписи событий в Нукусе 1 и 2 июля. 4 июля впервые были названы данные о погибших (18 человек, включая 4 военнослужащих) и раненых (243 человека обратилось за помощью, 94 человека оставались в больницах).



5 июля верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что у погибших были пулевые ранения, и выразила опасение, что число погибших может быть выше. 3 июля о том, что в сотрудника Национальной гвардии стреляли из оружия, заявил президент Шавкат Мирзиеев. 4 июля об огнестрельном ранении, полученном в грудь сотрудником Нацгвардии, сообщил представитель этой структуры.



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6 июля президент заявил, что действиям всех участников событий, в том числен силовых структур, должна быть дана справедливая и беспристрастная правовая оценка.



7 июля МВД подтвердило применение специальных средств, таких как шумовые и дымовые гранаты, гранаты с краской и резиновыми шариками, которые могут нанести ранения, сопоставимые с ранением из пневматического оружия.



О применении силовыми структурами огнестрельного оружия официально не сообщалось. В пресс-службе Нацгвардии "Газете.uz" заявили, что "приказа стрелять боевыми патронами не было". Об этом же говорят военные, опрошенные журналистами.



3 июля в Нукусе был корреспондент "Газеты.uz" Шухрат Латипов, который сразу из аэропорта направился в Каракалпакский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где лечатся пострадавшие в событиях первых дней месяца, в том числе с огнестрельными ранениями.



Отметим, что примерно в 23:00 2 июля, когда в Нукусе слышались взрывы светошумовых гранат и выстрелы (одиночные и очередями), корреспондент "Газеты.uz" звонил в Каракалпакский филиал РНЦЭМП, где сообщили о другом количестве погибших. Редакция затем несколько раз запрашивала данные в Министерстве здравоохранения Каракалпакстана, но там не дали информацию. В Каракалпакском филиале Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы сказали, что такие данные предоставляет прокуратура. В Совете министров Каракалпакстана 5 июля сообщили, что статистика, озвученная Генпрокуратурой, не менялась.



Рассказы родственников пострадавших

Утром в воскресенье у корпуса №2 филиала РНЦЭМП находилось около 30 человек. На бордюре сидел молодой парень. На вопрос, кто из близких находится в больнице, он сухо ответил: "Младший брат". На другие вопросы он не стал отвечать.



Группа мужчин на вопрос, много ли раненых, сказала, что если бы журналист пришел сюда на день раньше, он увидел бы все своими глазами. Один мужчина сообщил, что находится здесь с вечера субботы. По его словам, тогда машины скорой помощи приезжали "каждые три минуты". "Кого-то привозили с оторванной ногой, кого-то - без руки, третьего - с разбитой головой", - сказал он.



Подошел пожилой мужчина в возрасте 60−65 лет. Он выразил сожаление, что президент не прибыл раньше: "Они дали ему (президенту - ред.) неправильную информацию, понимаете? Если бы он прибыл на день раньше, такого не было бы".



Мужчина утверждает, что на демонстрации в центре Нукуса днем 1 июля были "молодые пацаны": "У них в руках ни было оружия, ни ножей, ни палок - ничего".



Он рассказал, что был среди тех, перед кем выступал журналист Даулетмурат Тажимуратов: "Я его слышал. Он говорил, чтобы не выходили на улицу без согласования. Это будет грубейшим нарушением, если выйти без согласования. Надо получить согласование, надо установить место, количество людей, и только после этого выходить. Он всех приглашал на 5 июля. 1 июля его задержали, из-за этого народ вышел".



Подошел молодой человек в белой кепке и попросил показать удостоверение журналиста. Присутствовавшие решили, что он из правоохранительных органов, и тоже попросили его показать документы, но он сказал, что не является сотрудником каких-либо органов.



Пожилой мужчина продолжил, что ни у кого не было никакого желания отделяться от Узбекистана: "Не было никаких таких целей. 32 года нормально же живем… [За это время волнений] у нас в Каракалпакстане не было ни разу".



"Президент отменил все (предложенные поправки в Конституцию о статусе Каракалпакстана - ред.), сказал, что все остается. Спасибо ему", - отметил мужчина. Он выразил сожаление, что до приезда президента людям никто ничего не объяснял.



Житель сообщил, что 2 июля его сын получил телесные повреждения, когда шел в мечеть.



"Он шел в мечеть. От нашего дома до мечети где-то 10 минут. Смотрит, бегут люди в его сторону. Если бы он бежал, то ему шумовая граната попала бы в икры ноги с задней стороны, а она попала ему спереди, в кость. Граната взорвалась в его ногах, он вытащил ее, и нога у него начала болтаться. Поймали машину, привезли сюда. Спасибо врачам. Они сделали операцию", - рассказал он.



Рассказы раненых

На третьем этаже корпуса реанимационное отделение, посетителей туда не пускают. На четвертом этаже в палатах лежали люди, получившие травмы 2 июля. Врачи и медсестры безостановочно перемещались из одной палаты в другую. В палатах лежали по 4−5 человек. У большинства пациентов были травмы ноги или руки.



Девять человек сообщили, что получили ранения боевыми пулями. Они говорили об этом анонимно из-за нежелания огласки.



Родственники пациентов просили не беспокоить их, но один пострадавший попросил закрыть дверь палаты и рассказал, что был среди собравшихся 1 июля после задержания Даулетмурата Тажимуратова.



"Был мирный митинг. Я тоже был среди участников. Не было агрессии, не было проблем. Там были ребята из ОМОНа, СГБ. Мы помогали им, подавали воду из-за жары. [Председатель Жокаргы Кенеса] Мурат Камалов просил людей разойтись. Даулетмурат Тажимуратов успокоил людей", - сказал он.



Парень рассказал, что позже, когда ситуация усугубилась, правоохранительные органы использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По его словам, неспокойно в городе было до 3:00 утра. Он получил ранение боевой пулей. "От резиновых пуль в месте попадания остается покраснение, а тут была боевая пуля".



Другой пациент, которому на вид около 16 лет, сообщил, что получил ранение в ногу, когда был с друзьями во дворе. Подросток не знает, откуда был совершен выстрел.



Еще один пострадавший сообщил, что пуля попала ему в руку, когда он был среди демонстрантов рядом с автовокзалом. Он тоже утверждает, что люди собрались на мирный митинг, но их начали разгонять, используя слезоточивый газ и резиновые пули. Как он получил ранение боевой пулей, мужчина не знает.



Пострадавшие среди военнослужащих

"Газета.uz" сообщала со слов очевидцев, что происходило 1 и 2 июля в Нукусе. Частично этот рассказ совпадает с тем, о чем сообщила Генеральная прокуратура, а также с информацией других СМИ. Мы, в частности, писали, что когда демонстранты в первый день расходились, появилась другая группа людей, прибывшая из районов.



В интервью Kun.uz 3 июля один из военнослужащих также сообщил, что было две группы.



"Мы объяснили им. Одна сторона поняла, а пришедшие с другой стороны не поняли и присоединились [к толпе], там начался конфликт", - сказал он.



Военный отметил, что среди демонстрантов были провокаторы, которые направляли людей. По его словам, он сам получил травму головы.



Другой военнослужащий рассказал, что его ударили по руке арматурой.



"Собравшиеся говорили нам, чтобы мы покинули Каракалпакстан и оставили их в покое. Мы сообщили им, что пришли с миром. Они говорят, что им никто не нужен, и бросают камни… Группа граждан поняла нас и начала уходить. С другой стороны шли люди, нас зажали с двух сторон. Когда было некуда отходить, нас начали бить палками и арматурой", - отметил он.



Старший координатор отделения травматологии военного госпиталя в Ташкенте сообщил Kun.uz, что 3−4 июля из Нукуса в столицу было доставлено более 20 пострадавших военнослужащих.



Военнослужащий Нацгвардии капитан Аббос Намозов сообщил, что когда они прибыли на место, демонстранты просили их уйти.



"С двух сторон шли люди. Они с такой ненавистью бросали в нас камни, матерились и кричали: „Уходите, не вмешивайтесь". Мы по мере возможности старались их оттеснить", - рассказал он.



По его словам, около 50 сотрудников правоохранительных органов столкнулись с толпой.



"Я о что-то ударился и упал. Не успел прийти в себя, меня оттянули и избили. Сначала меня раздели, били и камнями, и ногами. Когда ударили большим камнем по голове, я потерял сознание, а когда пришел в себя, меня продолжали бить", - сообщил он.



Аббос Намозов отметил, что люди говорили о независимости Каракалпакстана и были в состоянии алкогольного опьянения.



"У меня не было оружия. Нас не вооружили. Для защиты у нас были щиты и дубинки, а также каски на головах", - сказал он.



Другой военнослужащий сообщил, что "толпой управляли примерно пять-шесть людей в медицинских масках, очках и капюшонах".



"В первый раз мы разогнали толпу. Во-второй раз [люди в масках] что-то им сказали, и они начали снова идти на нас. Они говорят: „У них нет права стрелять, они не могут стрелять, у них нет пуль, только дубинки, не бойся". Они удостоверились, что мы не стреляем, и начали идти в нашу сторону. Их стало больше, начали из домов выходить люди, правонарушители. В это время в мою ногу выстрелили из охотничьего ружья", - сказал он.



Военнослужащий Нацгвардии, сержант Музаффар Эшчонов рассказал, что вместе с личным составом на бронетранспортере (БТР-80) они возвращались в воинскую часть, когда на пути встретились местные жители.



"Примерно 400−500 местных жителей. Мы остановили БТР, чтобы не навредить им. Потом мы попросили у наших руководителей разрешение на предупредительный выстрел и выполнили предупредительный выстрел в воздух для предотвращения беспорядков", - сообщил он.



Кадр видео из соцсетей.



Пострадавший также заявил, что они не получали приказа и указаний применять огнестрельное оружие и силу против протестующих.



"У нас не было оружия. Несмотря на это, люди бросали в нас различные предметы, взобрались на БТР, применили силу, взломали люк БТР с помощью металлических предметов… Я держал люк от БТР, они его взломали, и кто-то из протестующих ударил меня по голове ломом. Я получил травму головы, мы покинули БТР. Протестующие каждого из нас отвели в разные стороны и избили", - сказал он.



Еще один военнослужащий Нацгвардии Наримонжон Абдурашидов сообщил, что до обеда в одиночку выехал с блокпоста №2 на "КамАЗе".



"На дороге справа ехали шесть автомобилей. Я пропустил четыре машины, два Cobalt остались. Я продолжил движение. Они догнали меня, с двух сторон зажали, начали говорить на каракалпакском языке оскорбительные слова в мой адрес. Я не подчинился и продолжил движение. Через 100−200 метров ко мне подъехали еще два автомобиля - белый Cobalt и казахстанская машина с казахстанскими номерами… Хотел объехать их слева, но впереди было такси, Matiz желтого цвета, откуда голову высунул маленький ребенок. Я съехал с дороги, чтобы не навредить ему", - рассказал он.



Сотрудник сообщил, что затем люди вытащили его из машины, нанесли несколько ударов и осмотрели грузовик. Нападавшие сбежали с места происшествия, а местные жители подошли, чтобы помочь ему.



В сообщении Генпрокуратуры говорилось, что по факту массовых демонстраций возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан) и по другим статьям.



Ведомство сообщило, что были совершены попытки нападения на блок-посты с завладением оружием, а также аэропорт и здание УКД ОВД Нукуса.



Корреспондент "Газеты.uz" не заметил внешних повреждений аэропорта, однако видел на улице, ведущей к воздушной гавани, несколько мест, где могли произойти стычки демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. При этом на улице были видны демонтированные разделительные заборы и бордюры. Источник - gazeta.uz

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