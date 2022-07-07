Сирийская армия встает под огонь турецкой спецоперации, - НГ

00:36 08.07.2022

7.07.2022



Курдские формирования пошли на сделку с Дамаском наперекор Анкаре

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Контролирующие северо-восток Сирии курдские военизированные формирования объявили об ограниченной оборонной сделке с официальным Дамаском, нацеленной на то, чтобы остановить операцию Вооруженных сил (ВС) Турции и лояльных ей групп оппозиции. Договоренности привели к тому, что свыше 500 военнослужащих правительственной Сирийской арабской армии (САА) были переброшены на север страны. Несмотря на то что подобные соглашения вряд ли напугают Анкару, ситуация не может не тревожить Вашингтон, который выступает покровителем курдских ополченцев.

О сделке с центральным правительством объявили официальные лица Демократических сил Сирии (ДСС) – независимого многонационального альянса, костяк которого составляют курдские отряды народной самообороны. Представитель военной организации Нури Махмуд пояснил арабским изданиям, что теперь власти автономного региона на северо-востоке страны будут координировать действия с САА "для противостояния любой турецкой агрессии". Кроме того, он добавил: "Мы находимся в постоянном контакте с международной коалицией (во главе с США. – "НГ") и Россией. Мы надеемся, что они сыграют эффективную роль в сохранении нынешней относительной стабильности и защите мирных жителей".



Впрочем, в ДСС уточняют, что сделка с Дамаском носит сугубо прагматичный, военный характер. Стороны должны будут сформировать единый оперативный штаб и наладить обмен разведывательными данными. Кроме того, командованию САА была представлена возможность нарастить присутствие в тех северных районах, вблизи которых должна развернуться турецкая спецоперация. Так, к позициям ДСС были переброшены 550 военнослужащих правительственной армии, танки и тяжелые вооружения. Такая ситуация уже происходила в 2019 году, когда Анкара предприняла военную миссию "Источник мира". Некоторые части мятежного северо-востока Сирии тогда с согласия курдов были взяты под частичный контроль Дамаском.



Обстановка не может не тревожить США, которые сохраняют ограниченное военное присутствие в зонах ответственности ДСС, однако не спешат активно вмешиваться в трения, боясь повысить градус накала в отношениях с союзником по НАТО – Турцией. Признаком растущей тревоги со стороны Вашингтона стал визит в город Хасеке на северо-востоке Сирии сенатора Линдси Грэма и командующего силами международной коалиции генерала Джона Бреннана, которые провели встречу с командирами ДСС. Курдские источники арабского издания "Ашарк аль-Аусат" заявили, что участники переговоров обсудили проблемы в сфере безопасности, стоящие перед регионом "в свете продолжающихся турецких угроз", и пути предотвращения эскалации.



Небезынтересным выглядит факт, что, по словам собеседников "Ашарк аль-Аусат", американский сенатор обратил внимание командиров ДСС на "необходимость найти сбалансированную формулу, которая, с одной стороны, сохранит американо-турецкие отношения", а с другой – позволит стабилизировать ситуацию вокруг северо-востока Сирии и обеспечить возможность продолжать миссию по борьбе с остатками группировки "Исламское государство" (запрещена в России) в координации с ДСС. Грэм при этом высказал мысль о формировании буферных зон между теми территориями, которые контролируют курдские отряды народной самообороны, и теми районами, которые находятся в зоне ответственности Турции.



Остается под большим вопросом, на какой вариант согласна сама Анкара, считающая курдские военизированные формирования, которые действуют в Сирии, ответвлением леворадикальной Рабочей партии Курдистана (РПК) и поэтому принципиально добивающаяся их оттеснения от своих границ. Именно это входит в приоритетные задачи потенциальной спецоперации, о подготовке которой турецкие официальные лица на разных уровнях говорят не первый месяц. Президент Реджеп Тайип Эрдоган и его подчиненные не раз критиковали своего союзника по НАТО за попытки усидеть на двух стульях, сохраняя контакты с ДСС и оказывая им разностороннюю помощь.



Как заявил "НГ" независимый сирийский политолог Махмуд аль-Хамза, отношения между курдскими фракциями, связанными с РПК, и правительством в Дамаске можно считать стратегическими, поэтому не стоит удивляться, что они могут ситуативно договариваться. Аналитик напомнил, что именно при содействии сирийских спецслужб РПК в свое время смогла нарастить военный и политический потенциал. Сейчас камнем преткновения остается главным образом вопрос обретения курдами собственной государственности. "Но как только к курдским ополченцам приближается опасность со стороны Турции, они тут же бегут к сирийскому режиму. По-видимому, такие договоренности были достигнуты и сейчас", – обратил внимание собеседник "НГ".



По оценкам аль-Хамзы, сомнительно, что подобная сделка остановит продвижение ВС Турции и лояльных ей отрядов сирийской оппозиции. Кроме того, как замечает эксперт, президентский дворец в Дамаске вряд ли может претендовать на тотальный контроль в мятежных северо-восточных областях, пока ДСС обладают американской поддержкой. "Конечно, если операция Турции будет развиваться масштабно, то курдские ополченцы будут приближаться к режиму в легальном плане, потому что они должны как-то защитить себя, – заявил собеседник "НГ". – Американская позиция недостаточно ясна. С одной стороны, Вашингтон поддерживает курдские формирования, но в действительности состоит в хороших отношениях с Анкарой".



Важно еще и то, какую роль сыграет Москва, которая обладает военным присутствием в некоторых северо-восточных районах Сирии, говорит аль-Хамза. "России сейчас не до того, чтобы начинать ссору с Турцией. При этом мне кажется, Москва сыграла свою роль в сближении позиций между курдами и сирийским режимом. Она хотела бы, чтобы северные районы вместо Турции забрал режим", – допускает собеседник "НГ", при этом уточняя, что такой сценарий не выглядит правдоподобным. Многое, по-видимому, будет зависеть и от того, насколько масштабным будет наступление турок: активных действий с их стороны можно будет ожидать скорее всего только по прошествии мусульманского праздника Курбан-байрам, предполагает аль-Хамза.