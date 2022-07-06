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Казахстан ограничивает вывоз пшеницы, муки и семян
00:43 08.07.2022

Министерство сельского хозяйство ввело квоты на вывоз пшеницы, меслина, муки пшеничной и ржано-пшеничной, а также семян подсолнечника, передает Экспресс К.

Согласно приказу исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, квота на вывоз пшеницы и меслина установлена в размере 550 000 тонн, муки - 370 000 тонн.

Это касается как стран Евразийского экономического союза, так и третьих стран.

Ограничения вступят в силу 8 июля и будут действовать до 30 сентября 2022 года.

Количественные ограничения на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан,
- говорится в сообщении.

С той же формулировкой введены ограничения и на вывоз семян подсолнечника.

Квота составит 15 000 тонн, ограничение также вводится на период с 8 июля по 30 сентября.

При этом квотированные товары, помещенные и выпущенные до введения приказа в действие, могут вывозиться из Казахстана беспрепятственно.

Источник - Экспресс-К
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