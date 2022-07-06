Казахстан ограничивает вывоз пшеницы, муки и семян

00:43 08.07.2022

Министерство сельского хозяйство ввело квоты на вывоз пшеницы, меслина, муки пшеничной и ржано-пшеничной, а также семян подсолнечника, передает Экспресс К.



Согласно приказу исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, квота на вывоз пшеницы и меслина установлена в размере 550 000 тонн, муки - 370 000 тонн.



Это касается как стран Евразийского экономического союза, так и третьих стран.



Ограничения вступят в силу 8 июля и будут действовать до 30 сентября 2022 года.



Количественные ограничения на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности Республики Казахстан,

- говорится в сообщении.



С той же формулировкой введены ограничения и на вывоз семян подсолнечника.



Квота составит 15 000 тонн, ограничение также вводится на период с 8 июля по 30 сентября.



При этом квотированные товары, помещенные и выпущенные до введения приказа в действие, могут вывозиться из Казахстана беспрепятственно.