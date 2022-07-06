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На Украине вводят военное крепостничество. Новый вид "контроля за мясом"
00:45 08.07.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ

После того как украинским мужчинам запретили выезжать из страны, затем начали вручать воинские повестки на улице, в местах отдыха и т. п., у Зеленского придумали новый вид "контроля за мясом".

5 июля в СМИ появилась фотокопия подписанного главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным документа, где указано, что согласно законодательству с момента объявления мобилизации в Украине и в военное время "основанием для выезда за пределы места проживания (места пребывания) для призывников, военнообязанных и резервистов является разрешение районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (в народе по прежнему называемого "военкоматом") по месту пребывания на воинском учете".

Скандальный указ

Говоря проще, военные для облегчения задачи набора в армию и пресекая многочисленные попытки скрыться от мобилизации в других областях Украины, решили запретить мужикам передвигаться между областями без разрешения военкома. Этакая демократия от "95-го квартала"…

Причем, как известно, друг Зеленского и коллега по фрик-шоу Эвген Кошевой, обычно именуемый Лысым, цинично заявил в интервью, что в ВСУ он не пойдет, потому что от него на войне нет толку и его сразу убьют. А потому он спокойно пересекает границу, выступая в Европе на корпоративах и шоу. Запреты – это для украинцев, а не для друзей еврейского криворожца.

Новость о запрете на передвижение буквально взорвала украинские соцсети, где сразу возник вопрос: является ли законным такое ограничение прав людей.

"Крепостным теперь без разрешения господ уже и из города выезжать запретили. А господам и в Лугано на отдых можно", "Хочется быть грубым. Нет цензурных слов. У нас во дворе туалет. Нужно ли мужчине разрешение на посещение?", "То есть отвести в другой город муж свою семью уже не может?", "Понимаю, что война требует определенных ограничений, но это уже не ограничение прав, а их отсутствие. Очень нелепое решение, которое будет иметь только негативные последствия", – пишут в социальных сетях.

В соцсетях бунтуют

Возмущения добавило заявление нардепа Украины Роксоланы Пидласы о том, что женщинам на Украине тоже запретят выезжать за границы своей области без разрешения военкомата. А с 1 октября 2022 года женщин определенных специальностей будут ставить на воинский учет.

Идиотскую инициативу Генштаба резко раскритиковали депутаты от партии Зеленского. Та же Роксолана Пидласа написала в "Фесбуке": "Решение о том, что без разрешения военкома мужчинам (а вскоре и женщинам) нельзя выезжать за пределы города проживания, – это ерунда, которая повлечет за собой социальный взрыв и крах экономики. Как полноправная и дееспособная гражданка, я лично не вижу необходимости получать разрешение у кого-то на передвижение в пределах моей страны. Я бы вообще хотела, чтобы государство никогда обо мне не упоминало... Как депутат, приложу максимум усилий, чтобы изменить законодательство, которое сделало принятие этого бреда возможным".

Нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук констатировал, что запрет уже вызвал в соцсетях "бунт". Грищук отметил: "Это выглядит максимально не "ок", и это понимают все. Потому что если мы говорим не о проживании, а о пребывании, то это станет полностью экономика страны... Вопрос точно необходимо будет урегулировать и внести изменения в закон".

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что приказ Генштаба ущемляет свободу передвижения и права на труд, а кроме этого порождает коррупцию.

Однако главком Залужный, обращаясь к "перспективному мясу" заявил: "Уважаемые граждане – призывники и военнообязанные! Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК".

Его коллега, спикер ВСУ Александр Мотузяник, сообщил: "Такой вопрос как учет военнообязанных… может быть, по крайней мере на первых шагах, частично переведен в цифровой режим с использованием "Дии". "Дия" – это государственное приложение с госуслугами, которое установлено в смартфоне практически каждого украинца. Теперь внедряемое приложение явно будут сносить, а то и вовсе избавляться от смартфонов, по триангуляции которых можно искать тех, кого хотят отправить под пули.

В итоге Зеленский, взбодренный ростом недовольства, сообщил, что разберется, и указал Залужному, чтобы тот без его разрешения больше подобных решений не принимал.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657230300


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