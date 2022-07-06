 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.07.2022
00:47  Рынок нефти взбудоражен: что замышляют США и союзники
00:45  На Украине вводят военное крепостничество. Новый вид "контроля за мясом"
00:43  Казахстан ограничивает вывоз пшеницы, муки и семян
00:36  Сирийская армия встает под огонь турецкой спецоперации, - НГ
00:07  Джонсона из Бритпремьеров решено гнать немедленно. Промежуточным (на 3 месяца) премьером станет Брейди или Уоллес
00:01  Раскрыта подоплека нефтяной битвы России и Казахстана, - МК
00:00  Раненые в Нукусе рассказывают. Кто, в кого и зачем стрелял...

Четверг, 07.07.2022
19:26  Безобразный крах Бориса Джонсона: премьера отправил в отставку сексуальный скандал, - А.Яшлавский
14:19  В Алмате в день рождения столицы и экс-президента прошла акция "Преступления Назарбаева за 30 лет"
14:05  В автокатастрофе в день рождения погиб прокурор Чаткальского района Киргизии Бакирдин Жанузаков
14:04  Срок за перепост: Именем "Нового Казахстана"…
14:02  "Ползучее развенчание культа личности" - о закате эпохи Назарбаева
13:59  Голодные игры: Казахстан в зерновых раскладах
13:56  Die Welt: Россия способна полностью перекрыть Германии газ. Чем это грозит немцам
13:35  К историческим корням. Как живут синоязычные мусульмане в Узбекистане
13:32  Повторение - мучение: реинфекция COVID-19 вдвое повышает риск смерти
13:27  Bloomberg: Природный газ подорожал на 700% и стал движущей силой новой холодной войны
13:24  Американский расизм XIX века: истоки мирового нацизма, - Синьхуа
13:19  Демографический капкан: какие риски и угрозы поджидают Казахстан? - Жанна Аубакирова
13:06  ТОО "КазРосГаз" возглавил Нурлан Абдрасулов
12:15  Британского премьера Б.Джонсона уговорили уйти в отставку
12:10  Талибы ищут обстрелявших узбекский Термез с японского микровэна "торговцев овощей"
11:55  Токаев поручил наладить продажи нефти в обход России
10:52  Казахстанские сенаторы... Кладбище слонов, - Бауыржан Маханов
10:48  Сезон охоты на президента Токаева: начался третий этап, - Айгуль Сарбасова
10:38  Мирзиеев обвинил в каракалпакском бунте "иностранные силы". "Годами готовили..."
10:34  Деградация европейского среднего класса. Чего лишают людей на некогда цивилизованном Западе?, - А.Кренгель
10:31  Новые рынки быта. РосРитейлеры оценили холодильники из Узбекистана
10:29  Как-то КТК. Россия воспитывает Казахстан экологией, - Къ
10:22  Из Афганистана в Нидерланды: КНБ Казахстана ликвидировал международный наркосиндикат
09:15  Заместитель посла Британии Уитакер задержан в Иране за шпионаж
09:01  Нужна ли Эрдогану ядерная бомба? - Павел Фельгенгауэр
08:48  Кошмар безводья... Засуха на пороге Европы, - Осман Сагырлы
08:24  Реджеп и НАТО, - Дмитрий Солонников
00:37  Уйдет ли Борис Джонсон в отставку, - Екатерина Постникова
00:35  США идут к новому реализму на Ближнем Востоке - Foreign Affairs
00:32  Выстрел в ногу: Литва может добиться жесткого ответа со стороны России
00:29  Китай в мировых геополитических раскладах: история и современность, - В.Павленко
00:28  Опять заболевают тысячами: мир решил сдаться новой волне коронавируса
00:25  Дерутся из-за наркотика… (о сахарном ажиотаже в Казахстане и немного о ведической и суфийской теории питания), - Н.Нуртазина
Среда, 06.07.2022
22:03  Страны Организации тюркских государств решили создать инвестиционный фонд
21:41  Воевавшая за укров бразильская снайперша задохнулась в бункере
21:22  Вернется ли Россия в Ливию? - Антон Веселов
12:18  В России призвали "по-английски" ответить на конфискацию своих активов в Англии
12:10  Сбавить обороты: Москва может наказать Запад в нефтяной игре, - О.Белкина
12:06  Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо
12:03  The Hill: Антироссийские санкции вышли Западу боком?
11:57  Washington Times: Байдену пора пойти по стопам Никсона - в отставку
11:55  Как Донбасс и Украина воюют почтовыми марками
11:50  Коллективный Запад и Незападный мир, - Булат Султанов
08:45  Казахстан и Туркменистан построят элеватор для экспорта зерна в Афганистан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рынок нефти взбудоражен: что замышляют США и союзники
00:47 08.07.2022

Игорь Галактионов

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" рассказал, что происходит на рынке нефти.

Цены на нефть в середине текущей недели (11-17 июля) продолжили снижаться из-за опасений по поводу мировой рецессии. Накануне в МВФ не исключили, что данный сценарий может реализоваться в 2023 году. Доллар США не перестает укрепляться, указывая тем самым на отток из рисковых активов и уверенность инвесторов в ужесточении денежно-кредитной политики ФРС. Кроме того, давление на нефтяные котировки оказали сообщения из Китая, где началась очередная волна ограничений из-за вспышек коронавируса.

Между тем мировой рынок сталкивается с ограничением поставок сырья. Так, экспорт казахстанской нефти может упасть на 1 млн б/с из-за закрытия трубопровода КТК. В то время как запасы нефти в США, по-видимому, сократились на минувшей неделе (4-10 июля), что указывает на сохраняющийся дефицит.

Фьючерсы Brent торгуются вблизи $100 за баррель. Снизу сильная зона поддержки расположена в районе $97–99. Зона $107–108 за баррель может выступить зеркальным сопротивлением. Полагаем, что котировки Brent на какое-то время закрепятся между этими рубежами.

По данным западных СМИ, США и союзники обсуждают предельную цену на российскую нефть в диапазоне $40–60 за баррель. Страны внимательно изучают возможные последствия таких опций, чтобы нивелировать потери для собственных экономик. Реализовать идею планируется путем запрета на страхование и транспортные услуги, если стоимость нефти превысит предельный уровень, "согласованный международными партнерами".

На наш взгляд, инициатива неоднозначная. Для того чтобы мера была эффективной, потребуется участие всех стран ЕС, а также Китая и Индии, которые пока никак не комментируют инициативу США. В противном случае мера будет формальной, ведь страны G7 уже почти не покупают нефть из РФ, а ЕС планирует отказаться от морских поставок Urals к концу 2022 года.

Еще одна интересная новость - Саудовская Аравия начала продавать отдельные экспортные сорта со скидкой, чтобы составить конкуренцию российской нефти. Речь идет о сортах Arab Heavy и Arab Medium, которые ближе по своему химическому составу к Urals, чем "флагманский" сорт Arab Light. Цены на Arab Light с поставкой в августе, наоборот, были повышены.

Ранее стало известно, что скидки на свои сорта также увеличили Иран и Венесуэла. Конкуренция на рынке тяжелой сернистой нефти обострилась именно в азиатском регионе, куда активно перенаправляются российские баррели, от которых отказываются в Европе. Данные отслеживания судов отражают явное смещение морских поставок из России в сторону азиатского региона.

Мы считаем, что дисбалансы со временем будут сглаживаться за счет того, что Саудовская Аравия и другие экспортеры сырья Персидского залива будут отправлять больше нефти в Европу. При этом находящиеся под санкциями Иран и Венесуэла не имеют такой возможности. Пока конкуренция в Азии сохраняется, причин для сужения дисконта в стоимости российской нефти к Brent не просматривается. По последним данным, этот дисконт остается на уровне $30 за баррель.

Вернемся к теме казахстанской нефти. По решению суда деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была приостановлена на 30 суток. Этот трубопровод соединял казахстанские месторождения с новороссийским портом, откуда нефть отгружалась на танкеры, следующие в страны Южной Европы и США. В прошлом году объем поставок составлял около 1,2 млн б/с. Примерно третья часть этого объема может отгружаться альтернативными маршрутами, а оставшиеся 0,8 млн б/с могут на время уйти с рынка.

Это может ужесточить проблемы с доступностью топлива в мире, особенно в странах Европы. Южноевропейские потребители пока продолжают активно импортировать российскую нефть, поэтому выпадение казахстанских объемов может привести к временному росту морских поставок Urals. Эмбарго вступит в силу только в конце года, так что пока покупатели отечественного сырья не скованы ограничениями.

Мировые цены на нефть пока не реагируют на приостановку КТК. В среду, 6 июля, поставки по трубопроводу шли в обычном режиме, компания намерена обжаловать решение суда.

Как уже было отмечено выше, фактором давления на нефтяные цены стали новости из КНР. Китай сообщил о росте случаев заболеваний COVID-19, возвращаются ограничения на перемещения населения в 11 городах. В сумме на эти регионы приходится порядка 15% ВВП Поднебесной. Это усиливает опасения из-за спроса на топливо в стране, являющейся вторым крупнейшим в мире потребителе нефти.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" в отношении COVID-19. Это означает, что на малейшие вспышки заболевания Пекин отвечает жесткими мерами по социальному дистанцированию. В 2020–2021 гг. такая стратегия неплохо себя зарекомендовала, но в этом году она кажется явно неэффективной по отношению к новым, более заразным штаммам. Китай борется с заболеванием на протяжении всего II квартала, однако вспышки инфекции продолжают отмечаться в разных регионах. Несомненно, ограничения позволяют ограничить число пострадавших от коронавируса, но вместе с тем экономический ущерб от них очень серьезен.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657230420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- В Актау состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам экологической безопасности
- О реформе академии
- Не угробит ли ОСИ жилищный фонд?
- В Казахстане вводятся ограничения на вывоз пшеницы и муки
- Нацкурултай – реальный инструмент для общества влиять на качество государства
- Лицензирование дошкольных организаций обсудили в Совете при "AMANAT"
- В Казахстане вводятся ограничения на вывоз семян подсолнечника
- Т. Дуйсенова провела переговоры с активистками Движения женщин за снижение пенсионного возраста
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  