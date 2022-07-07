 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Юкатане найдена сокровищница артефактов Империи Майя
08:32 08.07.2022

Археологи обнаружили сокровищницу артефактов майя
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили тысячи артефактов майя в районах Виста-Алегри и Конил на северном побережье полуострова Юкатан.

Источник: PhilippN/CC BY-SA 3.0
Исследование было опубликовано в журнале Journal of Island and Coastal Archeology.

По словам ученых, некогда Виста-Алегри был шумным торговым портом. В этой местности были обнаружены до 40 платформ, которые служили фундаментом для строений. Самое большое из них представляет собой пирамидальную структуру высотой около 13 метров и, вероятно, служило храмом или смотровой площадкой для наблюдения за морем.

Исследователи также нашли остатки пищи, которые говорят о рационе местных жителей, и десятки тысяч артефактов. Так, было найдено множество гончарных изделий и сотни кусочков обсидиана. Это свидетельствует о том, что древние майя были вовлечены в морскую торговлю с другими народами.

Ранее археологи выяснили, что древние майя использовали для пломбирования зубов и закрепления украшений смолу и битум.

Источник - Газета.Ру
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