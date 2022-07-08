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"Порабощенные народы" против Российской Федерации, - Алина Инсанова
09:00 08.07.2022

АЛИНА ИНСАНОВА | 08.07.2022

Пан Бугайский и Штепа рассуждают, как исчезнет само слово "Россия"

Прага, похоже пытается оспорить у Варшавы сомнительный статус самой антироссийски настроенной восточноевропейской столицы. На днях телеграм-канал Форум Свободных Народов России – орган "платформы коммуникации лидеров региональных движений и представителей коренных народов России" – "официально" объявил, что 22-24 июля в Праге пройдет второй одноименный форум (первый состоялся 8 мая в Варшаве, следующие должны пройти в Клайпеде, Хельсинки и… в Стамбуле). Организаторы готовы к сотрудничеству "со всеми конструктивными движениями и людьми, которые разделяют мнение о необходимости полной и структурной деимпериализации, деколонизации, депутинизации, декоммунизации, денацификации, люстрации и реконструкции России".

Аномальность мероприятия очевидна, и оно вряд ли заслуживало бы упоминания, если бы не гораздо более серьезные силы, стоящие за попытками разжигания сепаратизма в РФ.

Несмотря на то, что на канал, описание которого гласит: "Каждый народ, каждый регион со своей историей, самобытностью, культурой и экономикой имеет право на самоопределение, на суверенность, субъектность и независимость", подписано всего 280 человек, он пользуется растущей популярностью в национал-сепаратистских кругах. Этот телеграм-канал, возможно, самый маленький из сетки аналогичных, в которую входят Лига Свободных Наций/League of Free Nations ("Мы боремся за реализацию народами и территориями РФ права на самоопределение", 512 подписчиков), Свободный Кавказ/Free Kavkaz (1,37 тысячи подписчиков) и ряд других. Все они постоянно ссылаются друг на друга, репостят одни и те же материалы и скоординированно продвигают идеологию национал-сепаратизма.

На канале Форум Свободных Народов России публикуются карты и "паспорта" граждан государственных образований, на которые, согласно мечтам и планам идеологов "деколонизации" России, вскоре распадется (!) Российская Федерация. Среди них Сибирская федерация, конфедерация Идель-Урал, Балтийская республика, Ингрия, федерация Дона и Поволжья, федерация Югра-Тюмень и многие другие произвольно отрисованные будущие "независимые государства".

Все это дословно совпадает с прожектами старшего научного сотрудника вашингтонского The Jamestown Foundation*** (признанного в РФ нежелательной организацией за поощрение регионального сепаратизма) Януша Бугайского. В последнее время пан Бугайский проявляет особую активность. Совсем скоро, в июле, в США выйдет его книга "Несостоявшееся государство: руководство по распаду России", отрывок из которой оперативно опубликовал украинский интернет-журнал Arc.ua.

Осенью 2022 года это издание обещает представить украинский перевод полного "труда" американского пропагандиста "о неизбежном и скором распаде Российской Федерации". Такая синхронность еще раз доказывает тесную связь между украинскими исполнителями и американскими заказчиками планов по расчленению нашей страны. Кстати, употребление авторами русскоязычных национал-сепаратистских каналов слов вроде "визия" и "фундатор" или фраз наподобие "возьмет участие" выдает в них украинцев, вероятнее всего диаспоральных.

Бугайский считает Россию "несостоявшимся государством с неполной национальной идентичностью", которая вскоре распадется из-за экономического кризиса, борьбы за власть региональных элит и роста национал-сепаратистских движений. Триггером этого процесса станет "военное поражение или длительный военный тупик" в ходе осуществления специальной военной операции на Украине.

Дальнейшие описания Бугайским массовых беспорядков на этнической почве и гражданской войны в России можно спокойно пропустить. Конкретными направлениями подрыва российской государственности, разрабатываемыми нашими геополитическими противниками, являются Северный Кавказ, Поволжье, богатые полезными ископаемыми Саха-Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ, а также регионы, на основе которых "будут создаваться" Сибирская, Уральская и Дальневосточная республики.

Представляет интерес перечень наций, которые, по оценкам Януша Бугайского, "будут отстаивать исторические прецеденты государственности, делая акцент на периоды независимости до имперского завоевания Россией": это татары, башкиры, карелы, удмурты, мокша, эрзя, марийцы, черкесы, балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, хакасы, алтайцы, буряты, тувинцы и саха.

Собственно, прямой американский интерес во всем этом никто не скрывает. "США должны разработать эффективную стратегию управления распадом России путем поддержки регионализма и федерализма, признания права на самоопределение новых государств, продвижения в них трансатлантических ценностей, а также укрепления безопасности российских соседей", – пишет Януш Бугайский в синопсисе своей книги, опубликованной 1 июля русскоязычным национал-сепаратистским сайтом Регион. Эксперт (главный редактор – Вадим Штепа, с 2015 года живущий в Эстонии).

"Ликвидация империи возможна лишь в случае развития регионалистских движений в "русских" краях и областях, – заявил Штепа на майском форуме сепаратистов в Варшаве. – Эти движения есть уже сегодня, хотя подавлены кремлевской властью – в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Поморье, в Калининграде и т. д. Национальным движениям в республиках надо налаживать с ними прямые взаимоинтересные связи… Возможно, в процессе трансформации этого пространства исчезнет и само слово "Россия"". Это квинтэссенция того, чего добиваются "регионалисты".

Бугайский и Штепа примут участие в пражском форуме наряду с рядом бежавших из России, мягко говоря, сомнительных фигур, не представляющих никого, кроме себя. Среди них – татарские братья-националисты Нафис и Рафис Кашаповы, башкирский национал-сепаратист (отсидевший за убийство) Руслан Габбасов, авантюристка-навальнистка из Бурятии Евгения Балтатарова, фанатка "свободной Ичкерии"* Инна Курочкина и другие. Всем им уготована роль одноразового гигиенического средства на службе у врагов России. И всем нужно демонстрировать "бурную деятельность", иначе жить за границей станет не на что. Приходится проявлять изобретательность.

Телеграм-канал Лига свободных наций делает особый акцент на борьбе за права "порабощенных Россией народов". Специальная военная операция на Украине рассматривается авторами канала как "новая колониальная война", в которой "империя использует солдат из ранее завоеванных колоний". Эти словоформы также имеют западное происхождение, как и сама идеология "деколонизации" России.

Лига не скрывает конкретных планов по дестабилизации внутриполитической обстановки в стране: 23 июля она намерена провести в различных регионах России "мирные уличные акции" под псевдоантивоенными лозунгами и требованиями вывода российских войск "с оккупированных украинских территорий, включая Крым и Донбасс", а также "предоставления суверенитета народам и территориям Российской Федерации". Показательна просьба к "правительствам демократических стран поддержать право народов Российской Федерации на самоопределение".

Настораживает, что соответствующий пост собрал примерно в три раза больше просмотров, чем число подписчиков канала. Именно таким образом формировалось в недавнем прошлом околоколумбайнерское (запрещенная в России террористическая организация) сообщество. Наиболее осторожные – а значит, наиболее опасные – его представители лишь просматривали информационно-агитационные материалы "колумбайнерских" пабликов, избегая подписок, репостов и лайков.

Еще месяц назад Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) отметило возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России, которое усиливается параллельно с ухудшением дел у украинских военных на фронтах СВО. Соответствующие показатели с прошлого года выросли более чем в 10 раз. "Можно сказать, что чем хуже положение ВСУ, тем активнее попытки коллективного Запада спровоцировать недовольство и противоречия на межнациональной и межрелигиозной почве в субъектах Российской Федерации", – пояснили в пресс-службе ФАДН.

Среди основных продвигаемых фейков – попытки преувеличить российские потери из числа представителей национальных республик РФ, распространение идеологии сепаратизма и русофобии. "Наши оппоненты ведут целенаправленную политику по дестабилизации ситуации внутри России и развалу страны путем стравливания наших народов, пропаганды "деколонизации" и эксплуатации старого заезженного мифа об "империи зла"", – констатировали в ФАДН.

Все подобные попытки должны немедленно пресекаться, в том числе блокировками подстрекательских телеграм- и иных каналов массовой информации, а также широкой просветительской работой как в национальных республиках, так и в русских краях и областях.

Бугайские и Штепы единству России не помеха, но врага, умело использующего интернет-коммуникации и рассчитываюшего на молодежь, надо знать в лицо.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657260000


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