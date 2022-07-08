 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Европарламент осудил "репрессии" таджикистанских властей в Горном Бадахшане
09:45 08.07.2022

08.07.22

Европейский парламент осудил жестокие репрессии властей Таджикистана в отношении протестующих, журналистов, блогеров, юристов и активистов после демонстраций в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), прошедших в ноябре 2021 года и мае 2022-го. Соответствующую резолюцию Европарламент принял на заседании 7 июля.

Он также выразил серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации с правами человека в регионе и призвал к прекращению репрессий в отношении местного населения.

"Депутаты Европарламента напоминают властям Таджикистана, что законная борьба с терроризмом и насильственным экстремизмом не должна использоваться в качестве предлога для подавления деятельности оппозиции, а также напоминают, что должны быть гарантированы основные свободы всех граждан Таджикистана и верховенство закона", - говорится в заявлении Европарламента.
Европейские депутаты призывают Таджикистан предоставить международным гуманитарным и правозащитным организациям немедленный и безоговорочный доступ в ГБАО для наблюдения за ситуацией, полностью восстановить связь и обеспечить полноценный доступ к интернету в регионе.

Европарламент требует немедленного освобождения произвольно задержанных и снятия с них всех обвинений. Кроме того, он считает необходимым провести независимое расследование ожесточенных столкновений, которые произошли в ГБАО в ноябре прошлого года и в мае нынешнего, и обеспечить по связанным с ними делам справедливое судебное разбирательство.

Резолюция принята 520 голосами за, против выступили 24 депутата, 31 воздержался. Власти Таджикистана на нее не отреагировали.

Напомним, осенью 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился "покончить с криминалом" на территории ГБАО, разрешив "при необходимости" использовать войска. Это решение усугубило напряженность между центром и тяготеющим к автономности регионом, в котором в 2012 году уже проводилась военная операция, жертвами которой стали несколько десятков человек.

В ноябре прошлого года в результате жестокого подавления протестов в административном центре области городе Хорог погибли три местных жителя. В результате "спецоперации" силовых ведомств Таджикистана, которая проводилась в мае-июне нынешнего года, были убиты, по официальной версии, 16 человек, по неофициальной - около 40 жителей Горного Бадахшана.

Источник - ИА "Фергана"
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