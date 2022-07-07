Турки отпустили казахстанский сухогруз с украинским зерном

09:47 08.07.2022

Сухогруз "Жибек Жолы", арендованный Россией у казахстанской компании, который, по мнению Украины, перевозил украденное зерно, выпустили из турецкого порта Карасу, где он был ранее задержан. Об этом заявили в МИДе Украины.



Министерство выразило разочарование решением турецкой стороны, а посол Турции в Киеве приглашен в диппредставительство.



"Проигнорировав обращение украинской стороны, вечером 6 июля судно отпустили", - говорится в заявлении украинского МИДа.

Министерство обратилось к турецкой стороне с "настоятельной просьбой провести расследование данной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем".



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В Карасу сухогруз был задержан по запросу властей Украины, заявивших, что перевозимое им зерно было украдено с оккупированных Россией территорий. Турция обещала провести расследование происхождения груза и траекторию его транспортировки. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 4 июля, что "груз шел по контракту между Эстонией и Турцией".



В национальной компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги") сообщили, что владельцем "Жибек жолы" является ТОО KTZ Express Shipping. В октябре 2021 года ТОО заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года.



В свою очередь, "Грин-Лайн" заключила долгосрочный контракт по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU. Руководитель Mangelbert OU сообщил, что 28 июня судно "Жибек жолы", загрузившись в Бердянском морском торговом порту пшеницей (6927,8 тонн), вышло в турецкий порт Карасу. По информации КТЖ, он утверждает, что зерно является украинским, и перевозка осуществляется по согласованному гуманитарному коридору по просьбе украинской стороны.