Токаев решил реформировать КазЖелдорогу

09:53 08.07.2022

Пришло время трансформировать КТЖ – Токаев



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно модернизировать национальную компанию "Қазақстан темір жолы", сообщает Zakon.kz.

Пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию.

Касым-Жомарт Токаев

По его словам, это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.



Анастасия Стативкина