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|Казахстану необходим материнский капитал, - Акбопе Абылкасымова
10:42 08.07.2022
Казахстану необходим материнский капитал
08.07.2022 11:00
Владислав ЮРИЦЫН
Депутат маслихата Алматы от НПК Акбопе Абылкасымова о важности государственной поддержки многодетности