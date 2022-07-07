В финале женского Уимблдона сойдутся русская (выступает за Казахстан) Лена Рыбакина и арабка из Туниса Онс Жабер

10:46 08.07.2022

Что известно о сопернице Рыбакиной по финалу Wimbledon – Онс Жабер



9 июля на центральном корте Лондона состоится финал в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Англии по теннису между казахстанкой Еленой Рыбакиной и Онс Жабер из Туниса. Для обеих теннисисток это будет первый их финал на турнирах "Большего шлема", сообщает Zakon.kz.

Что же из себя представляет 27-летняя тунисская теннисистка? Онс - одна из четырех детей Самиры и Ридхи Жаберов, у нее есть два брата и сестра. Она замужем за фехтовальщиком Каримом Камуном, который помогает ей в качестве фитнес-тренера. К данному часу Онс Жабер является второй ракеткой мира, за карьеру заработала более шести миллионов долларов призовых.



Онс Жабер стала первой арабкой и представителем африканского континента, которая сумела вписать себя в историю, выйдя в финал Уимблдона в женском одиночном разряде. В полуфинале английского первенства она обыграла свою близкую подругу из Германии Татьяну Марию - 6:2, 3:6, 6:1.

Это исполнение мечты, очень рада, что долгие годы труда и жертв приносят результат. Но впереди еще один матч. Не понимаю, как Татьяна вернулась после рождения двух детей. Физически она просто зверь. Я думала, что по ходу матча она устанет, но нет. Даже дропшоты ее не брали. И ее тонкость, подача... На корте она всем впечатляет, но больше играть с ней не хочу. Мне пока хватило (смеется).

Онс Жабер

Жабер является чемпионкой трех турниров WTA в одиночном разряде и победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции-2011.



Финал Уимблдона-2022 между Еленой Рыбакиной и Онс Жабер состоится 9 июля и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

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Куандык Шынасилов