Русский Аркаим. Возникает новая компоновка мира, - Александр Проханов

11:12 08.07.2022 ОРУЖИЕ "АРКАИМ"



7.07.2022

Александр Проханов

Возникает новая компоновка мира, чреватая новой перестройкой, новой упаковкой народов

Земной шар упакован народами и государствами. Народы и государства стиснуты так, что нет ни клочка ничейной земли. Народы и государства замирают в своих границах. И вдруг начинают взбухать, шевелиться, границы лопаются, как кожа, из которой выступает живая кровоточащая плоть. Войны, революции, переселения, рождение и исчезновение царств. И вот новая упаковка - история вновь упаковывает народы, готовя для каждого свою клетку, усмиряя их бурное кипение вплоть до следующего трясения, когда падают пограничные столбы, и народы набрасываются один на другой, изнуряя землю сражениями, пролитием крови, строительством новых империй и низвержением старых. Возникает новая компоновка мира, чреватая новой перестройкой, новой упаковкой народов.



Весь XX век шла великая упаковка народов. Гитлер по-своему, по-фашистски, перекраивал Европу, ломал границы, исключая евреев, цыган и русских из числа народов, создавал новую - фашистскую - этнографию, когда танки Гудериана, Мантейфеля, Роммеля перемещали германские пограничные столбы до Волги, до Парфенона, до пирамид.



После разгрома Гитлера произошла новая упаковка мира. Сталин был великий упаковщик, создавший новый глобус, покрасивший его в красный цвет с хрупкими пунктирами эфемерных границ.



Крушение Красной империи взорвало сталинский глобус, породило множество государств-осколков с ошеломленными, не ведающими своей доли народами. Россия как нелепый, самый большой осколок этой великой исчезнувшей империи была замурована западными упаковщиками в своих ломаных, наспех прочерченных границах, которые провел для русских надменный американский чертежник.



Россия корчилась, страдала на расшатанном ложе отведенных ей изуродованных территорий. Очнулась и стала строить себе новое ложе - между трех океанов, на котором было удобно разлечься богатырскому народу так, чтобы эта кровать не проседала и не скрипела под его непомерной тяжестью.



Наука, изучающая конфигурацию стран и народов, направления дорог и течения рек, многоцветие культур, исторических побуждений, эта наука о великих пространствах земли зовется геополитикой. Геополитика - это наука побеждать в великой, длящейся тысячелетия схватке народов. Геополитика - это оружие, ведущее народы к победе в великой схватке континентов.



Сегодня Россию, покинувшую стойло, куда ее загнали англосаксонские коноводы, не просто хотят вернуть в это стойло. Ее хотят уничтожить как страну, пространство, великую обитель русского народа и сам русский народ во всех его проявлениях - земных и небесных.



Русофобия - это элемент геополитики. Юдофобский проект Гитлера предполагал тотальное уничтожение евреев. Запад хочет превратить Россию в гигантскую печь, в которой русских сожгут, как в XX веке сжигали евреев в печах Бухенвальда. Сегодня в Россию стреляет не только американское оружие на Украине. Ее душат не только американскими санкциями. В нее не просто пуляют информационными снарядами, пробивающими в миросознании русских зияющие дыры. С ней воюют геополитическим оружием.



Ее стирают ластиком с чертежа, ей говорят, что она упырь, варвар, первобытный зверь, неодухотворенная свирепая тварь, посягающая на великую цивилизацию Запада - восхитительную, несравненную, существовавшую испокон веков в благословенной Европе. Россия пятится, обороняется сверхточным оружием, заслоняется специальной военной операцией, не ведая, что у нее в руках есть мощнейший геополитический ответ, великое геополитическое оружие, имя которому - Аркаим.



Аркаим - таинственное место на Южном Урале, загадочная матка, родившая восхитительных ариев - богооткровенный народ, исчисляющий время по движению светил, исповедующий религию Солнца, несущийся в пространствах на двухколесных боевых колесницах. Урал - как гигантский тритон, голова которого ныряет в Ледовитый океан, выныривает на Новой Земле и касается Северного полюса с его небесными сияниями и Полярной звездой. Хвост тритона, проходя по кручам Урала, погружается в казахстанские степи и теряется в песках Аравийских пустынь. Аркаим - это чаша, куда сливается полярная энергия Севера, вливаются огненные бури экватора.



Аркаим был забыт человечеством. О его существовании вещали ясновидцы. Его следы открывались в персидской "Авесте" и индийской "Ригведе". Он ждал, когда появится человек - светлый духом, ясный умом, с благородными помыслами, чтобы открыться ему. Таким человеком стал чудесный русский археолог Геннадий Борисович Зданович, которого, быть может, сам Бог посадил на двукрылый сельскохозяйственный самолетик. Облетая на нем гигантские пустоши южноуральских степей, он с высоты птичьего полета обнаружил бессчетные останки былых городов, кругами расходившиеся к горизонтам. Это был Аркаим.



Зданович опустил свой самолетик на эти холмистые пустоши. Он был русским Колумбом, открывшим новый континент - Аркаим. От Аркаима повелось человечество. Арии потоками изливались из аркаимской чаши. Одни из них создали великую Индию, другие - великую Персию, третьи, уйдя на Запад, сложились в народы Европы, превратились в славян и германцев. Небожители Аркаима - прародители множества земных народов, основателей великих культур и царств.



По-прежнему из Аркаима тянутся невидимые пуповины, питающие мистической энергией народы Индии, Ирана и Европы. Эти пуповины, как таинственные световоды, сообщают народам волшебные исторические энергии, сберегая их среди великих потрясений мира.



Эта матка народов находится в России. Россия стережет эти земли, является стражем мистических донных ключей, из которых множество мировых народов по-прежнему пьют сокровенную влагу жизни, живую воду истории.



Кичливые европейцы, гордящиеся Кельнским собором, Эйфелевой башней, Вестминстерским аббатством, высокомерно называющие русских варварами, не ведают, что Россия для них - мать родная, в России - колыбель, откуда они вышли в мир. Россия есть тот мировой диспетчер, который из Аркаима в состоянии управлять мистическими потоками жизни. Не газоносные трубы оплетают Европу, поставляя топливо европейской цивилизации, а трубопроводы Аркаима насыщают Европу творящей энергией. Не дай Бог, Россия перекроет эти таинственные световоды, отсечет Европу от питающей ее сокровенной матки. И Европа зачахнет, увянет, как цветы на клумбе, что перестали поливать.



Европа, не целься в Россию. Как бы не попасть в Аркаим.



Грядет проект "Аркаим" - огромное начинание XXI века. Когда история покидает изнуренную Европу и перемещается с Запада на Восток, под шатром Аркаима, в этой обсерватории, где расположены солнечные часы человечества, сойдутся лучшие представители Индии, Ирана, России, таджики, аланы и вспомнят свою прародину, узрев свое историческое гнездо. Создадут союз культур, экономик, верований, мощнейшее экономическое, политическое, культурное единство, озаренное солнцем Аркаима.



Вы видели, как восходит в Аркаиме солнце в дни летнего солнцестояния? Когда множество народов, паломников со всех концов земли приезжают в Аркаим и ждут этого таинственного космического явления. Еще в темноте по дорогам они двигаются на священную гору, с которой открывается окрестность, окрашенная алой зарей. Часами ждут, когда скрытое за горизонтом солнце выплывет, наконец, из-за кромки холмов. И когда его огненное око сверкнет над горой, пришедший люд огласит окрестность своими песнопениями и молитвами. Вы услышите здесь христианский "Отче наш", пушкинский "Да здравствует солнце, да скроется тьма!", стихи из "Авесты", буддистские мантры и суры Корана. Вы почувствуете, как ликует Аркаим. Ликуют воды, травы, небеса, явившиеся сюда народы, образуя вселенское братство - братство "Аркаим". Источник - zavtra.ru

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