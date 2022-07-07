После нас обязательно наступит... "потом", - Иван Охлобыстин

11:16 08.07.2022

А потом…

Мы сейчас должны сохранить свое человеческое достоинство и не поддаться сомнению

Иван Охлобыстин



Слышу часто - а потом?



А потом длинная счастливая жизнь. Счастливая ровно настолько, насколько мы сами себе позволим.



Вглядываясь в прошлое, я объективно констатирую, что самые счастливые мгновения пришлись на самые сложные периоды. А вот периоды стабильности запомнились больше досадными ошибками. Оно понятно - на контрасте так и должно быть.



Так и должно.



Не важно что будет потом, важно, что мы делаем сейчас. Кем себя ощущаем? Хватает ли нам любви на ближних?



Потом мы отстроим тысячи городов, проложим дороги в самые дальние точки страны, изобретем тысячи новых железок и порадуем вкусовые сосочки миллионом новых комбинаций.



Для этого "потом", мы сейчас должны сохранить свое человеческое достоинство и не поддаться сомнению.



Внятно выбрать сторону и мужественно следовать генеральной линии. Не бродить с унылыми мордами и фигами в карманах.



Конечно - хорошо бы, что бы эта линия была внятной и вела к цели, а не замыкалась в круг. Но это уже на совести вождей.



Тот кто считает себя нашим врагом, чаще всего просто заблуждается. Обманут изощренной ложью или запуган. Убежден, что мы кровавые твари, жаждущие крови и несущие смерть.



Если бы это было так, у нашего врага вообще не было бы шанса выжить, а он его есть.



В отличии от нас, кстати. Нас-то заранее приговорили. Смертоносных вирусов наварили, диких родственников настроили против, ракетками со всех сторон обложили, голодом уморить мечтают проказники.



Так что главное, чтобы это "потом" было.



И если будет, то уже хорошо.