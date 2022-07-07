Этноцид меньшинств в Европе: евреи - ХХ век, русские - ХХI век, - Александр Гапоненко

11:20 08.07.2022 Александр Гапоненко



Введение



Россия проводит на Украине специальную военную операцию(СВО). Целью СВО является защита проживающего в этой стране русского меньшинства от преследования, дискриминации, уничтожения, а также обеспечение безопасности ядра русской нации в России от агрессии со стороны коллективного Запада.



По окончанию СВО российское руководство вынуждено будет пересмотреть свое отношение ко всем русским, рассеянным на постсоветском пространстве с тем, чтобы тоже защитить их. Однако решение этой важной управленческой задачи наталкивается на слабую теоретическую проработку проблемы. Российские обществоведы дают более-менее подробным описание положения русских в бывших союзных республиках, но ничего не говорят о причинах их преследования, дискриминации, уничтожения, не готовы сформулировать предложения по искоренению этих человеконенавистнических практик.



Отчасти причиной теоретической беспомощности является догматический подход к развитию марксистско-ленинского теоретического наследства, отчасти - робость в переосмыслении теоретических разработок англосаксонских исследователей. Не помогает решению задачи и то, что российское обществоведение финансируется в ключевых своих точках западными фондами, которые накладывают ограничения на развитие нужных руководству страны исследований.



Нам представляется, что для решения возникшей важной управленческой задачи могут быть успешно использованы те концепции, которые разрабатывались англосаксами для решения собственных управленческих задач. Прежде всего, это концепция геноцида и этноцида. Эта концепция была разработана в США еврейским ученым Рафаэлем Лемкиным как ответ на преследование, дискриминацию, а затем массовое уничтожение европейских евреев в первой половине прошлого столетия. Она легла в основу многих решений, принятых руководством США в отношении нацистской Германии, ее союзников и сателлитов.



Последние полсотни лет развитием концепции геноцида и этноцида на Западе заняты сотни исследовательских центров, в которых работают многие тысячи ученых. Они поставляют своим заказчикам рекомендации, которые имеют важное практическое значение. Полученные знания используются в том числе для управления этническими конфликтами на постсоветском пространстве, для дезориентации правящих российских элит.



Применим разработанную Лемкиным концепцию для анализа положения русских в странах Восточной Европы в настоящее время и сравним полученные результаты с положением еврейской диаспоры в Западной Европе перед и во время Второй мировой войной. Основанием для такого рода сравнения является то, что обе выбранные нами этнические группы многочисленны, высокоразвиты в социальном отношении, рассеяны по многим странам и лишены защиты со стороны своего государства. У еврейской диаспоры в первой половине прошлого века вообще не было собственного государства, живущие за рубежом русские на протяжении трех десятков лет после распада СССР не получали реальной защиты со стороны своего "материнского" государства – России. Ввиду многомерности и объемности темы остановимся только на этноциде этих двух меньшинств.



Этносы и их взаимоотношение между собой



Совокупный социум состоит из отдельных этносов – групп индивидов, связанных между собой общими духовными ценностями и вытекающими из них общими социальными практиками. Воспроизводство таких развитых форм этноса, как народ и нация, предполагает использование социальных институтов. Это церкви, школы, университеты, библиотеки, театры, СМИ.



Основная нагрузка в процессе формировании развитых этносов ложится на людей, которые действуют в рамках социальных институтов, управляют через них основной массой людей – социальные элиты.



Этносы создают также институты силовой защиты от разрушительных внутренних и внешних воздействий. У народов и наций это системы силовых институтов - государство. Государством управляют политические элиты.



Для производства и распределения материальных благ этносы создают экономические институты. У народов и наций это мануфактуры, фабрики, торговые заведения, банки, биржи. Ими управляют экономические элиты.



Элиты таким образом распоряжаются основной частью членов этноса - массами. Массы заняты преимущественно производством и обращением материальных благ.



Этносы конкурируют между собой за обладание материальными ресурсами, необходимыми для их существования. При равных силах этносов конкуренция между ними носит характер обмена товарами, духовными ценностями и социальными практиками. Элиты, которые реализуют такого рода политику, можно условно определить, как "белые".



Этносы, которые набирают достаточную силу, зачастую нападают на более слабых соседей с целью поживиться за их счет материальными благами, присвоить чужие территории. Между конфликтующими сторонами возникают вооруженные столкновения - войны.



Победители в войнах первоначально уничтожали своих этнических конкурентов. Политика физического уничтожения конкурирующего этноса носит название геноцид. Элиты, которые проводят такого рода политику, можно условно обозначить, как "черные".



При достижении известного уровня развития производительных сил становится выгодным не уничтожение этнического конкурента, а порабощение или закрепощение его членов с тем, чтобы они на постоянной основе создавали прибавочный продукт для завоевателя. Между этими двумя этносами на длительное время устанавливаются отношения "господство – подчинение". Элиты, которые проводят эту политику, условно можно определить как "коричневые".



Господствующий "коричневые" элиты стремятся закрепить свое привилегированное положение в обществе и поэтому проводят политику подавления и дискриминации покоренного этноса. Эта политика носит название этноцида. Смысл этноцида заключается в уничтожении коллективной идентичности порабощенного этноса и лишении его через это способности к организованному сопротивлению. Результатом политики этноцида является низведение порабощенного этноса на низшие ступени социальной лестницы или его полное растворение в среде господствующего этноса. В первом случае осуществляется стратегия раздельного существования этносов - сегрегация, во втором случае – ассимиляция господствующим этносом подчиненного этноса. Полная ассимиляция позволяет увеличить численность, а соответственно силу господствующего этноса, частичная ассимиляция – удерживать порабощенный этнос в повиновении.



Этнос-"господин" зачастую именуется "титульным этносом", поскольку он дает название–титул своему государству. Порабощенный этнос зачастую именуется меньшинством, хотя это не совсем точно, поскольку господствующий этнос может быть и малым по своей численности, а подчиненный этнос – многочисленным. Например, правящие в Поднебесной империи в начале ХХ века маньчжуры составляли едва 4 млн. человек, тогда, как подконтрольные им ханьцы насчитывали около 400 млн. человек.



Далее в статье мы будем использовать термин "этническое меньшинство" для обозначения этнической группы, которая живет в "чужом" государстве и подвергается преследованию и дискриминации со стороны титульного господствующего этноса.



Этносы, живущие за пределами своего государства или не имеющие государства вообще, часто именуются диаспорами или, по-русски, рассеянием. Диаспоры становятся первыми жертвами этносов агрессоров. В контексте излагаемого материала термин "диаспора" используется нами как синоним термина "этническое меньшинство".



Формы этноцида меньшинств



Этноцид, как мы определили, это уничтожение господствующим этносом порабощенного меньшинствующего этноса как социального образования. Этноцид включает в себя следующего рода действия господствующего этноса по отношению к не имеющему возможность защитить себя силовым образом этническому меньшинству: а) разрушение системы духовных ценностей; б) запрет на использование родного языка в общественном пространстве; в) запрет на обучение детей на родном языке; г) запрет на воспроизводство культуры, обрядов, традиций; д) запрет на личные имена; е) запрет на собственные топографические названия; ж) принуждение к принятию чужой веры, традиций, обрядов; з) принуждение к использованию этнической символики; и) уничтожение памятников культуры, артефактов, книг, других материальных носителей коллективной идентичности; к) разрушение социальных институтов – церкви, школ, университетов, библиотек, СМИ; л) навязывание фальшивого общественного сознания; м) лишение гражданства и доступа к политическому процессу; н) лишение доступа к предпринимательской, профессиональной и другим социально значимым видам трудовой деятельности; о) лишение доходов и имущества; п) террор государства; р) террор негосударственных организаций(погромы); с) уничтожение элит – политицид.



Европа как поле этноцида меньшинств в ХХ и ХХI веках



К началу ХХ в. испанцы, португальцы, англичане, французы, голландцы, бельгийцы, датчане достигли значительных успехов в капиталистическом развитии и установили господство над более слабыми в силовом отношении этносами в других частях света. Завоеванные страны были превращены в колонии. Эксплуатация населения колоний давала метрополиям существенные доходы. Полученные доходы использовались для социального развития населения метрополий и позволили ему перейти от формы этнического развития народ к более высокой форме - нация. Назовем эти первые европейские нации - "старыми" в соответствии со временем их формирования.



Правящие элиты "старых" наций проводили "коричневую" политику в отношении колонизированных народов, но "белую" в отношении своих собственных этнических меньшинств. "Белая" политика сводилась к тому, что проживающие в метрополии меньшинства не подвергались преследованию и дискриминации, а держались в повиновении с помощью эффективных социальных институтов и ассимилировались с их помощью.



Позже вступившие на путь капиталистического развития европейские народы - немцы, австрийцы, итальянцы, румыны, венгры, болгары - захотели повторить опыт "старых" наций. Они попытались силой перераспределить часть колоний и доходы от них в свою пользу, но были разбиты "старыми" нациями во время первой мировой войны. После поражения они были наказаны взыманием репараций, расчленением на части, урезанием территорий, ограничениями на наращивание силовой мощи.



Установленные ограничения вынудили вышеупомянутые народы искать источники развития в дискриминации и эксплуатации подконтрольных им этнических меньшинств. Этим занялись пришедшие к власти "коричневые" элиты. В 20-30-е гг. ХХ в. немцы стали вести "коричневую" политику в отношении проживающих в рамках их государства поляков, итальянцы в отношении словен и немцев, венгры в отношении румын, румыны в отношении венгров, болгары в отношении румын и македонцев. Повсюду в Европе дискриминировались и эксплуатировались евреи и цыгане, не имевшие защитников в лице "материнских"государств.



За счет полученных в результате проведения "коричневой" политики доходов все описываемые титульные народы смогли превратиться в нации, которые мы обозначим, как "молодые" - исходя из времени их появления.



"Молодые" нации, убедившись в легкости обогащения и социального развития за счет "своих" меньшинств, решили продолжить "коричневую" политику в отношении ближайших соседей, которые обладали государственностью. Немцы, а затем австрийцы, итальянцы, венгры, румыны, болгары начали захваты соседних территорий. В 1939 г. эти территориальные захваты привели к началу Второй мировой войны. "Молодые" нации смогли захватить практически всю Европу и установить в ней "коричневые" порядки.



В ходе Второй мировой войны немцы, их союзники, сателлиты и пособники стали проводить уже политику геноцида в отношении своих меньшинств и в отношении порабощенных наций и народов. В наибольшей степени от этой политики в Европе пострадали евреи. Активное участие в политике этноцида, а затем и геноцида евреев приняла часть титульных элит захваченных немцами "старых" наций – французы, бельгийцы, голландцы, датчане.



Проводимая "молодыми" европейскими нациями политика этноцида, агрессии и геноцида была пресечена силовым образом только в мае 1945 г. Сделали это объединенные силы советской, английской, американской наций, правящие элиты которых не соблазнились идеей превратить свои этносы в "высшую расу", как это называлось в трактовке идеологических доктрин тех лет, а продолжили проводить политику равенства в отношении своих меньшинств.



После войны Победители учредили Организацию Объединенных Наций(ООН), которая была призвана пресекать в будущем возможную агрессию со стороны "молодых" наций в отношении своих соседей, не допускать проведение ими политики геноцида. Этим занялся Совет безопасности ООН, сформированный из представителей стран -Победителей.



Представлялось необходимым также не допускать после войны проведения дискриминации и угнетения этнических меньшинств внутри наций - членов ООН. Однако англосаксы, владевшие обширными колониями за пределами Европы с порабощенным населением, воспрепятствовали созданию действенного международного механизма пресечения этноцида. Они ограничились принятием в 1948 г. "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". Преступление этноцида в нормах конвенции прописано не было, и этносы, подвергшиеся преследованию и дискриминации, на помощь со стороны международных организаций рассчитывать не могли. Не решало эту проблему и принятая в 1948 г. "Всеобщая декларация прав человека", а также принятая в 1950 г. "Европейская конвенция по правам человека". Оба документа предполагали добровольное выполнение взятых на себя подписантами обязательств не допускать этноцида в своих странах.



Тем не менее, после окончания Второй мировой войны основные права этнических меньшинств в Европе соблюдались. Происходило это в силу того, что существовала острая конкуренция между СССР и социалистическими странами, с одной стороны, западноевропейскими странами - с другой стороны. Любой внутренний этнический конфликт мог использовать конкурент.



Ситуация коренным образом изменилась в конце 80-х годов ХХ века. В это время рассыпалась социалистическая система. В 1991 г. СССР распался на пятнадцать независимых республик. В каждой из этих вновь образованных республик началось строительство самостоятельных титульных наций. В постсоветской России во многом сохранилась советская модель национального строительства, для которой было характерно равное отношение правящих элит ко всем этносам. В остальных бывших союзных республиках правящие элиты стали использовать образовавшиеся меньшинства как ресурс для развития своих собственных - титульных этносов. Так появились "новые молодые" нации.



Главным объектом преследования и дискриминации титульными элитами в бывших советских республиках стали русские. Общее число русских, оставшихся за пределами своего государства, в рассеянии, достигало 30 млн. человек. Правящие российские элиты не защищали свои неожиданно образовавшиеся диаспоры, предпочитая этому зарабатывание прибылей от сделок с этнократическими режимами в постсоветских республиках. Часть русского рассеяния вынужденно переехала в Россию, часть ассимилировалась, часть стала подвергаться этноциду со стороны правящих титульных элит.



После распада социалистической системы и советской нации англосаксы установили режим монопольного господства в мире. В качестве одного из инструментов реализации этого господства они выбрали поощрение в постсоветских республиках этнократических режимов, поскольку ими было легче управлять извне. В наибольшей степени успеха англосаксы добились во внешнем управлении Латвией, Литвой, Эстонией, Украиной, Молдавией, Грузией и Арменией.



В этих условиях "старые" нации не спешили установить в Европе высокие стандарты равенства этносов. Созданный в 1998 г. при Совете Европы Европейский суд по правам человека взял под свою защиту индивидов, но не коллективные субъекты - этнические меньшинства. Само наличие этнических конфликтов в Европе ее властями категорически отрицалось. Оно отрицалось даже после проведения в 2017 г. в Каталонии референдума, на котором 90% участников проголосовало за выход из состава Испании. Еврокомиссия объявила референдум незаконным. В 2002 г. начал свою работу Международный уголовный суд. Он должен был преследовать лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Преступление этноцида не попало в его компетенцию. Даже преступления геноцида, совершаемые на территории, не попали в компетенцию МУСа. Дела о геноциде русских на Донбассе суд не стал рассматривать.



Рассмотрим, как шел этноцид русских меньшинств в нынешнем столетии и сравним его с этноцидом евреев в первой половине прошлого столетия. Проведем этот анализ по отдельным формам этноцида.



Отстранение этнических меньшинств от политической власти



Евреи, ХХ в.



В 1935 г. в Нюрнберге был принят закон "О гражданине Рейха". В соответствии с этим законом вводился статус "подданный". К подданным отнесли всех тех постоянных жителей Германии, кто не принадлежал к "немецкой или родственной им крови", прежде всего евреев. Подданные не имели избирательных прав и прав на публичную деятельность, включая политическую. Всех евреев уволили с государственной службы.



В 1938 г. Австрия была присоединена к Германии. На проживавших в ней евреев был распространен статус "подданные", они были уволены с государственной службы, отстранены от политической деятельности.



В 1938 г. в Италии также был принят закон, лишавший евреев политических прав. Он практически дословно повторял текст немецкого закона "О гражданине Рейха". Евреи были отстранены от службы в армии и флоте, уволены из государственного и муниципального аппарата управления.



Аналогичные законы были вскоре приняты в Венгрии, Румынии, Болгарии. После оккупации немцами в 1940 г. Франции, Бельгии, Дании, Голландии в них также были приняты законы, делившие людей по расовому признаку.



Русские, ХХI в.



В Латвии и Эстонии в 1993 г. три четверти русских были лишены прав гражданства и получили статус "неграждане". Этот статус полностью исключал русских из политического процесса: они не могли участвовать в выборах органов власти, быть членами партий.



По официальной версии лишение прав на политическую деятельность индивида происходило по причине того, что он (его наследники) попал в страну после лета 1940 г., когда эти прибалтийские республики вошли в состав СССР. Присоединение к СССР определялось как насильственное, а приехавшие после него люди нарекались "оккупантами". По факту гражданства лишались только те, кто жил на русской культурной и языковой основе – русские в широком смысле этого слова.



В Литве русское население гражданства не лишалось, поскольку значительная часть территории республики (Вильнюс и Вильнюсский край, Клайпедский край) вошла в ее состав как раз в результате присоединения к СССР. Кроме того, многочисленное польское меньшинство жило на присоединенных территориях задолго до того, как была образована республика Литва.



Во всех трех прибалтийских республиках русские не допускались к занятию каких-либо политических постов.



На Украине институт негражданства законодательным образом не вводился, однако после 2014 г. жители Донбасса были лишены прав избирать и быть избранными в государственные и муниципальные органы власти, быть членами партии, занимать политические посты.



Лишение этнических меньшинств права на родной язык и культуру



Евреи, ХХ в.



В начале прошлого века в Германии, Австрии, Италии основная часть евреев была практически полностью интегрирована в языковую и культурную жизнь титульных народов. Свою этническую идентичность евреи поддерживали через исповедание иудаизма, посещение синагог, обучение детей в религиозных иешивах, талмуд-торах, хедерах. В этих заведениях изучался еврейский язык - иврит. Эмигранты из Восточной Европы в этих странах говорили и учли детей на идише. Евреи соблюдали свои народные традиции. Выпускалось большое число книг, газет и журналов на идише и иврите.



Еврейская интеллигенция составляла значительное число писателей, музыкантов, артистов, преподавателей, издателей, преподавателей Германии, Австрии, Италии. Они писали и издавали книги, статьи еврейских авторов на языках титульных народов, ставили на этих языках спектакли еврейских авторов, исполняли музыку еврейских композиторов, еврейские художники писали и выставляли свои картины. Все это также обеспечивало поддержание коллективного этнического самосознания евреев, хотя и не было напрямую связано с использованием иврита или идиша.



В Венгрии, Румынии, Болгарии евреи также воспроизводили свою идентичность через синагоги и религиозные школы, но имели свои светские школы. В своей среде они говорили на идише, издавали на нем книги, газеты и журналы. Евреи стремились получить хорошее образование и составляли значительную часть учеников в школах и студентов в университетах, занимали ключевые позиции в образовательных и культурных институтах этих стран.



С введением расовых законов правящие "коричневые" элиты "молодых" наций перестали допускать еврейских детей в светские школы, в которых учились дети титульного происхождения. Были введены квоты на обучение евреев в высшей школе, в соответствии с их долей в составе населения. Евреи были уволены со службы в государственных школах, университетах, театрах, филармониях, попали под этнические квоты в частных редакциях газет и журналов, книжных изданиях, могли учить только еврейских детей, исполнять музыку и играть в театрах только для своих соплеменников.



Русские, ХХI в.



Во всех постсоветских республиках русский язык изначально свободно использовался наряду с титульными языками. Повсеместно также наряду с системой обучения титульных этносов изначально существовали детские сады, школы и университеты с обучением на русском языке. Русские составляли около 50% населения Латвии, 40% населения Эстонии, 15% населения Литвы, 65% населения Украины. В результате понуждения правящих элит к эмиграции удельный вес русских в этих республиках за 30 лет независимости значительно сократился.



В конце 90-х гг. власти всех европейских постсоветских республик объявили русский язык иностранным и запретили его использование в общественном обороте. Те, кто нарушал это ограничение, подвергались административному наказанию, увольнению с работы в государственном и частном секторе.



С начала 2000-х гг. стало поэтапно сокращаться, а затем и ликвидироваться образование на русском языке в государственных детских садах, школах и университетах. Детей полностью лишали доступа к родной литературе, культуре и истории. Вслед за государственными этнические ограничения распространились на частные учебные заведения.



В рассматриваемых странах из репертуаров театров и кинотеатров исключались спектакли и фильмы, которые напоминали о существовании русского этноса. Тем самым, дети, да и взрослые, обрекались на утрату своего языка, своей культуры. Русских не принимали на работу в государственные музеи, филармонии, дома культуры.



Уничтожение памятников материальной культуры этнических меньшинств



Евреи, ХХ в.



Главными памятниками материальной культуры евреев в Западной Европе в начале прошлого века были синагоги, иешивы, хедеры, надгробные камни на кладбищах. Главными артефактами – Тора, другие священные тексты, религиозный инвентарь и одежды, книги, которые были сочинены евреями, написанные евреями картины.



В 1933 г. в 70-ти немецких городах состоялись акты публичного сожжения книг, которые были сочинены еврейскими авторами. После присоединения Австрии к Германии в 1938 г. в ней также прошли чистки библиотек и уничтожение изъятых книг еврейских авторов.



В 1937 г. в Мюнхене открылась выставка "Дегенеративное искусство", на которой демонстрировались 650 произведений, конфискованных в 32 музеях Германии. Это были произведения, созданные еврейскими художниками. Содержание выставки широко критиковалось в немецкой прессе, и это служило действенным инструментом возбуждения ненависти немцев к "дегенеративному" еврейскому народу. Произведения этих художников не уничтожали, но тайно продавали западным коллекционерам, а полученные деньги пускали на закупку вооружений. В дегенеративные художники в это время записали также ряд еврейских музыкантов и писателей.



Правящие "коричневые" элиты Германии в 1938 г. показательно сожгли 1400 синагог, иешив, хедер вместе с находившимся в них религиозным инвентарем и священными текстами. Было разорено 1700 еврейских кладбищ, а могильные камни использовались для строительства домов, разбивались на щебень и пускались на дорожное строительство.



Вслед за Германией волна разрушений еврейских памятников материальной культуры прошла в Австрии. Например, в Вене было сожжено 42 синагоги.



В Италии, Венгрии, Румынии, Болгарии разрушение синагог и разорение еврейских кладбищ носило единичный характер.



Русские, ХХI в.



В постсоветских республиках в настоящее время в массово сносят памятники советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом. После распада советской нации русские признали эти памятники своими. Где-то памятники возведены над могилами павших воинов, где-то являются кенотафами, то есть возведены для совершения поминальных ритуалов. Кенотафами могут быть собственно памятники, курганы, надгробия, бюсты, стелы, обелиски, памятные камни, военная техника.



В случае сноса памятников советских воинов происходит надругательство над их прахом. В памятные дни, например 9 мая, русские не могут подойти к памятникам, чтобы выполнить поминальный обряд возложения цветов, поклониться павшим героям. За приближение к памятникам советским воинам ближе, чем на 200 метров, и возложение цветов в Латвии, например, применяются административные штрафы, а при повторном нарушении начинается уголовное преследование.



Уничтожая памятники советским воинам, власти ссылаются на то, что они являются символами "проклятого" советского прошлого, полного "угнетения и преследования" русскими титульных народов, символами милитаризма "плохой" русской нации.



Целью сноса памятников советским воинам на деле является демонстрация безнаказанности преследования и дискриминации русских, демонстрация того, что можно попирать русские духовные ценности, оскорблять прах их павших героев. Задним числом наносится поражение советским воинам, которые победили нацизм. Тем самым возвеличивается сам нацизм – порядок, основанный на порабощении и уничтожении "высшими" этносами "низших" этносов.



Библиотеки во всех постсоветских странах последние 30 лет не пополнялись новыми книгами, журналами и газетами на русском языке, а старые русские фонды варварским способом уничтожались. Это не было публичное сожжение книг русских авторов на центральных городских площадях, но массовая сдача русских книг из библиотек на макулатуру или вывоз их на мусорные полигоны.



В мае 2022 г. правительство Украины приняло решение изъять из библиотек 100 млн. книг, изданных на русском языке или написанных русскими авторами. Таким образом планируется покончить с воспроизводством русского общественного сознания.



Из музейных экспозиций "коричневыми" элитами "новых молодых" наций были изъяты все экспонаты, свидетельствующие о самом существовании русского этноса, из картинных галерей убрали картины, которые написали русские художники.



В постсоветских странах запретили гастроли российских артистов, если они исполняли произведения с намеком на русское этническое содержание. В этом отношении характерен запрет на гастроли Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Гастроли были запрещены из опасения, что песни и пляски русских военных могут разрушить государственность титульных постсоветских наций.



Манипуляция "коричневыми" правящих элит с этнической символикой



Евреи, ХХ в.



Принятый в Германии в 1935 г. "Закон об охране германской крови и германской чести" запрещал евреям поднимать флаги Рейха и земель, пользоваться цветами государственного флага в одежде. Одновременно он обязывал евреев пользоваться цветами еврейской символики. Таким образом евреи отделялись на уровне символики от немцев.



В 1939 г. в Германии и Австрии, а затем и в других европейских странах на евреев наложили обязанности носить на одежде нашивку в виде желтой шестиконечной звезды Давида с надписью Jude. В 1942 г. этот знак стали в обязательном порядке использовать для выделения жилищ евреев.



Эта символика отделяла евреев от других этнических групп населения. "Чужие" этнические символы евреям не навязывались, поскольку ставилась задача не ассимилировать их, а выделить, эксплуатировать, депортировать, а затем и уничтожить.



Русские, ХХI в.



На постсоветском пространстве в настоящее время широко распространены запреты на использование символики, которая позволяет русским осуществлять самоидентификацию. Первоначально это были запреты на применение советской символики: красного флага, звезды, серпа и молота, советского герба и гимна. Таким образом на символическом уровне разрушили советскую идентичность, которая была общей и для русских, и для представителей титульных этносов. Затем запретили использовать на публичных мероприятиях советскую военную форму, советские воинские знаки отличия, ордена и медали. Наконец, был наложен запрет на демонстрацию в публичном пространстве георгиевской ленточки, которую русские выбрали своим этническим символом, поскольку она использовалась на наградных воинских знаках Российской империи и СССР.



В последнее время под запрет попало использование российского флага, герба, гимна, а также знаков "Z" и "V", которые используют российские военные в ходе СВО. В части постсоветских стран этот запрет законодательно оформлен, в части реализуется исполнительными властями самостийно.



Кража и искажение личных имен этнических меньшинств



Имя человека имеет определенное смысловое значение и в силу этого определяет его жизнь в той культурной среде, к которой он принадлежит. Человек обладает исключительным правом на свое личное имя, которое позволяет отделить его от других людей.



Смена имени происходит в случае желания человека изменить свою судьбу, например, при крещении и принятия христианского имени, а вместе с ним принятия христианского образа жизни. Закреплению связи индивида со святым, в честь которого он наречен, служит празднование дня ангела-хранителя, иначе -дня имени. Монахи, полностью посвящающие себя служению Богу, принимают еще одно новое имя.



При вступлении в брак и изменении образа жизни с холостяцкого на семейный возможно принятие фамилии супруга. Это в символическом плане означает переход под его покровительство. Становясь публичной, и в этом смысле другой личностью, артист, певец, художник, писатель может принять другое имя - псевдоним.



Насильственная смена имени происходит в случае попадания человека в рабское состояние. Тогда его личное имя хозяин заменяет кличкой. Кличку – прозвище - получает человек вступающий в уголовную банду и отдающий контроль над своей жизнью в руки главаря этой банды.



Евреи, ХХ в.



В 1938 г. немецких и австрийских евреев обязали вписывать во все официальные документы родовое имя – Израиль для мужчин и Сара для женщин, если их основные имена не были "достаточно еврейскими". На паспортах евреев стали печатать красную букву "J" от немецкого слова Jude. Новые родовые имена и знаки в паспорте служили для обозначение приниженного, фактически рабского положения евреев в немецком обществе.



Русские. ХХI в.



Полное русское имя состоит из трех частей – имя, отчество и фамилия. Отчество образуется от имени отца и позволяет определить принадлежность человека к семье. Величание по отчеству выражает уважительное отношение к человеку, признание значимости его семьи. Фамилия употребляется у русских для обозначения их принадлежности к определенному роду.



Насильственное изменение имени, запрет на употребление отчества, искажение фамилии для каждого русского означают неуважение к нему, его семье, его роду, оценивается как попытка разрушить те социальные связи, которые у него существуют с окружающей его этнической средой.



На постсоветском пространстве русские имена стали переиначиваться в соответствии с правилами, принятыми у титульных этносов. Из общественного оборота были полностью исключены отчества. Детей запретили называть русскими именами, если у них не было аналогов в традиции титульных этносов. Так, в Латвии Александр Иванович Шишкин стал Александрс Сиськин, а Мирон Петрович Пышкин – Миронис Писькин. Это при том, что "миронис" по-латышски значит мертвец. Аналогичные правила были установлены и в других рассматриваемых нами странах. Так, на Украине Александр превратился в Олександра, а Михаил в Мыхайло, в Молдавии Иван – в Иона, в Литве Андрей в Андреаса, в Эстонии Михаил в Микхеля, а Алексей - Алекса.



Подобного рода искажение имен привело к потере русскими людьми духовной связи со своими с православными святыми, в честь которых они был наречены.



Целью политики искажения и запрета имен повсюду являлось уничтожение русской этнической идентичности, насильственное перемещение их в чужое культурное пространство, а в конечном счете - ассимиляция.



Лишение этнических меньшинств своих средств массовой информации



Воспроизводство таких развитых форм этнической общности как народ или нация невозможно без средств массовой информации, которые распространяют духовные ценности этноса, поддерживают его язык и культуру.



Евреи, ХХ в.



Все "молодые" европейские нации в 20-е-30-е гг. прошлого столетия ввели ограничения или полные запреты на деятельность периодических изданий, которые публиковали материалы на иврите или идише, распространяли духовные ценности евреев на языках титульных народов. Евреям запрещалось быть редакторами газет и журналов, евреям-авторам – публиковаться даже под псевдонимами.



После прихода к власти "коричневых" элит принадлежавшие евреям периодические издания попадали в собственность государства и управлялись министерствами пропаганды или эквивалентными им комитетами правящих партий. Под руководство этих партийных органов попадали и все частные издания, радио, кинематограф. Все СМИ были обязаны вести антиеврейскую пропаганду, разрушать таким образом коллективную еврейскую идентичность.



Русские, ХХI в.



В рассматриваемых нами постсоветских странах все принадлежавшие государству электронные СМИ прекратили вещание на русском языке. Частные электронные СМИ были поставлены под контроль различных "Комитетов", которые ограничили время вещания на русском языке, следили за тем, чтобы в эфир не попадал "русский" контент. Точно такой же контроль был установлен над частными периодическими изданиями. За нарушение цензурных требований и электронные, и типографские издательства штрафовались, а при повторном случае лишались лицензий и закрывались.



Властями законодательно был очерчен широкий круг тем, которые раскрывались только по сформулированным антирусским шаблонам. К таким темам относятся, например, репрессии против местных коллаборационистов перед, в годы и после окончания Великой Отечественной войны, участие коренных этносов в революции и их роль в образовании СССР, жизнь в советский период, "голодомор" на Украине, "культурное угнетение" титульных жителей союзных республик русскими, экономическая эксплуатация союзных республик русскими, борьба с фашизмом. Нарушение идеологических запретов каралось в уголовном порядке.



Первое время после распада СССР русское рассеяние жило в информационном поле российских электронных СМИ, прежде всего телевидения, затем они получали информацию от русских электронных сетевых изданий, существовала возможность получать по подписке российские газеты и журналы.



После 2014 г. на постсоветском пространстве было запрещено распространение всех значимых российские электронных и печатных СМИ.



После ликвидации СМИ на русском языке на постсоветском пространстве коллективный Запад, чтобы не терять контроль над русским населением, стал создавать свои собственные СМИ. Он перекупил ряд электронных и сетевых изданий, например, TV3, TV5, Delfi, открыл финансирование для таких бежавшие из России оппозиционных изданий, как – Медуза*, Дождь*, Эхо Москвы. Увеличились объемы вещания ВВС, Голоса Америки* на русском языке, открылся русскоязычный телеканал Настоящее время*, активнее стала работать русскоязычная служба Euronews.



Уничтожение элит этнических меньшинств



Евреи, ХХ в.



После прихода "коричневых" элит к власти в странах Западной Европы они первоначально принуждали евреев к эмиграции. Прежде всего эмигрировала еврейская элита: писатели, художники, журналисты, артисты, музыканты, ученые, предприниматели. Не эмигрировавшие руководители еврейских общин старались наладить отношения с властями, но все погибли. Так, например, руководитель "Союза национально-немецких евреев" Макс Науман выступал за интеграцию в немецкое общество, даже на условии занятия низших социальных позиций. В 1935 г. Союз был распущен, а его руководитель арестован и помещен в тюрьму, в которой и умер через четыре года. Одной из самых многочисленных и влиятельных еврейских организаций Германии был "Союз евреев-фронтовиков", основанный в 1919 году. Возглавлял его капитан, доктор Лео Левенштайн. В 1938 г. Союз направили Гитлеру послание по еврейскому вопросу в Германии, написанное в верноподданническом национал-патриотическом духе. В 1939 г. гестапо распустило Союз, его имущество национализировало, Левенштайн, несмотря на свои многочисленные связи и заслуги, был депортирован в концлагерь Терезиенштадт. В 1933 году из еврейских художников, музыкантов, актеров, уволенных из немецких государственных институтов культуры, был учрежден "Еврейский культурбунд". Организация получила разрешение властей на организацию концертов, театральных представлений, выставок для своих соплеменников. В 1941 году, распоряжением гестапо, "Культурбунд" был распущен. Многие из его членов, в том числе его основатель Курт Зингер, были депортированы в концлагеря и погибли.



Русские, ХХI в.



С 1991 г. русская интеллигенция начала активно эмигрировать из постсоветских республик в Россию, поскольку не имела возможность работать и получать в них хоть какие-то средства существования. Русские общины лишились части своей элиты



С 2014 г. в Прибалтике и на Украине власти стали нейтрализовать русских активистов путем отправки в заключение или физического устранения. В 2022 г. в Литве в тюрьму на шесть лет отправили общественного деятеля Альгирдаса Палецкиса, на четыре года – издателя Андрея Грейчуса, присудили трехлетний срок условно писателю Валерию Иванову. В Эстонии уже почти два года в тюрьме находится без судебного решения ученый юрист Сергей Середенко. В Латвии полтора года реального тюремного заключения назначено журналисту и редактору Юрию Алексееву, три года тюрьмы условно ученому Александру Гапоненко, заключен под стражу публицист и правозащитник Владимир Линдерман. Кроме того, в Прибалтике за последний год возбуждены четыре десятка уголовных дел против русских журналистов, писателей, ученых, учителей, деятелей культуры.



На Украине после 2014 г. установление националистической диктатуры сопровождалось террором парамилитарных организаций – нацбатов. Они преследовали русских политиков и активистов, уничтожали тех, кто осмеливается сопротивляться. Так, в 2015 г. нацисты показательно казнили писателя Олеся Бузину. В этом же году в тюрьму на три года был отправлен журналист Руслан Коцаба. Общее число русских, попавших под уголовное преследование на Украине в это время насчитывало около тысячи человек. После начала СВО их количество стало исчисляться десятками тысяч, многие из преследуемых были убиты без суда и следствия нацистами или спецслужбами.



С началом СВО СБУ похитила гражданскую активистку Елену Бережную, политологов Дмитрия Джангирова, Юрия Дудкина, Михаила Погребинского, журналиста Дмитрия Скворцова, телеведущего Яна Таксюра.



В 2021 г. властями Казахстане на длительный срок заключения был осужден блогер Ермек Тайчибеков, который выступал за равенство всех этносов, против дискриминации русских в республике.



Автор называет фамилии только тех пострадавших русских активистов, которых знает лично. Из знакомства с материалами обвинений, судебными процессами он сделал вывод, что все доказательства в уголовных дела грубо сфабрикованы спецслужбами, к обвиняемым применялись пытки, судьи не принимают доводы подсудимых и свидетелей, решения принимаются не по нормам закона, а из желания осуществить расправу над значимыми для русской общины лидерами.



Выводы



1.Европейские правящие элиты после распада СССР полностью сняли с повестки дня вопрос о соблюдении коллективных прав этнических меньшинств, защите их от этноцида.



2.Восточноевропейские "новые молодые" народы в ходе строительства своих наций в начале XXI в. полностью воспроизводят по отношению к русским меньшинствам те практики этноцида, которые западноевропейские" молодые" народы в начале ХХ в. применяли в ходе своего национального строительства в отношении евреев.



3.Англосаксы подталкивают элиты "новых молодых" наций к установлению "коричневых" режимов правления для того, чтобы ослабить русское рассеяние и нанести тем самым ущерб русской нации в целом.



4.Русские меньшинства в постсоветских странах были исключены из политического процесса точно так же, как евреи в Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Румынии, Болгарии за сто лет до этого. Присвоенный недавно русским статус "негражданин" является калькой со статуса "подданный", присваиваемый евреям в Европе перед войной.



5.Живущие в рассеянии русские в течении последних тридцати лет лишились права на использование своего языка в официальном обращении, обучения на нем детей, освоения своей культуры, сохранения своей коллективной памяти. Русские образовательные и культурные институты были разрушены. В результате целое поколение русских по рождению людей, оказалось исключенными из этнической общности, попало под риск превращения в мамлюков-русофобов.



В Европе 20-30-х гг прошлого века подобного рода манипуляции правящих "коричневых" элита "молодых" наций было преддверием политики геноцида евреев – Холокоста.



6.В последний год в Восточной Европе началось массовое уничтожение объектов русской материальной культуры – памятников и кенотафов воинам, погибшим в борьбе с нацизмом, глумление над останками героев. Это происходит под фальшивыми лозунгом борьбы с символами "плохой" советской нации, а зачастую и откровенно под лозунгами подавления и дискриминации русских меньшинств. С этой же целью уничтожаются книги на русском языке и книги русских авторов.



Осуществляемые на постсоветском пространстве практики в отношении русских, как две капли воды, похожа на практики разрушения еврейских синагог и надгробий, сжигания еврейских книг в Германии, Австрии и в других государствах "молодых" наций в прошлом веке.



7.В прошлом веке этническая символика использовалась "коричневыми" элитами в Европе для отделения евреев от титульных наций с тем, чтобы их в дальнейшем физически уничтожить. В этом веке этническая символика ими запрещается для того, чтобы облегчить ассимиляцию русского меньшинства.



8.Во всех постсоветских странах русские имена в настоящее время запрещаются или существенным образом искажаются ради унижения русских и их скорейшей ассимиляции. Перед войной искажение имен евреев имело целью выделение их из массы титульного населения, сначала дискриминации, затем организации депортаций, наконец, физического уничтожения.



9.Русские меньшинства в Восточной Европе в нынешнем века оказались лишенными своих средств массовой информации так же, как евреи в Западной Европе сто лет тому назад. В обоих случаях речь шла об ускорении этноцида этнических меньшинств.



10.Сто лет тому назад происходила нейтрализация и физическое уничтожение правящими "коричневыми" элитами "молодых" наций еврейских активистов, а в настоящее время правящие элиты "новых молодых" наций нейтрализуют и физически уничтожают русских активистов. Это не отдельные эксцессы, а важный элемент политики этноцида.



11.Этноцид евреев в прошлом веке в Западной Европе закономерно перерос в их геноцид. Еврейское меньшинство не было способно самостоятельно себя защитить. В этом веке этноцид русских в Восточной Европе "коллективный Запад старается перевести в геноцид. Только вмешательство "материнского" государства России позволио его остановить в 1992 г. в Приднестровье, в 2008 г. в Южной Осетии и Абхазии, в 2014 г. в Крыму. В 2022 г. опасения геноцида русских на Донбассе и этноцид русских на Украине вызвали СВО.



12.Русские на постсоветском пространстве не способны самостоятельно защитить себя от этноцида и геноцида. Их судьба решается в ходе СВО на Украине. При осознании Европой сути проблемы она будет решаться в ходе переговоров, в случае отказа от признания субъектности русской нации – военным путем. Практически это будет силовая акция России по выходу из колониального состояния.



*cредства массовой информации, признанные в РФ иностранными агентами Источник - завтра

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