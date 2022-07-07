Окно в Россию: на миграционный учет встали 450 тыс. граждан Украины, ДНР и ЛНР

11:27 08.07.2022 Правозащитники предлагают меры, которые упростят их легализацию и интеграцию в общество



Ксения Набаткина



В феврале-июне этого года 450 тыс. граждан Украины, ЛНР и ДНР встали на миграционный учет в России, их обращения рассматриваются в приоритетном порядке, сообщили "Известиям" в МВД. В то же время в Совете по правам человека при президенте РФ рассказали, что беженцы и перемещенные лица сталкиваются с проблемами при легализации в России и дальнейшей интеграции в общество. Этим людям необходимо оформлять документы не в общем порядке, а в отдельном окне в миграционных центрах, считают в СПЧ. Соответствующие предложения направлены в Совет безопасности. А в Общественной палате РФ предлагают создать единое окно в МФЦ для помощи в решении вопросов с медициной, образованием, трудоустройством и социальными выплатами.



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Широкие возможности



В период с 19 февраля по 23 июня этого года на миграционный учет в России поставлено 450 тыс. граждан Украины, ЛНР и ДНР, сообщили "Известиям" в пресс-службе МВД. Отмечается, что они живут как в пунктах временного размещения, так и в частном секторе.



"В отношении граждан Украины, ДНР и ЛНР действуют меры, предусматривающие возможность пребывания в России неограниченное время даже при отсутствии разрешительных документов, определяющих их правовой статус, а также постановки на миграционный учет. Территориальные органы МВД России ориентированы на оказание госуслуг в сфере миграции без применения к гражданам Украины, ДНР, ЛНР мер административного воздействия за нарушение правил пребывания в РФ и миграционного учета", - заверили в МВД.



Чтобы получить документы для проживания и работы в России, граждане Украины, ДНР и ЛНР должны обратиться в органы внутренних дел с заявлениями - о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, о выдаче патента или разрешения на работу в качестве высококвалифицированного специалиста, о предоставлении статуса беженца или временного убежища.



Любая из этих процедур потребует пройти дактилоскопическую регистрацию, сфотографироваться и заполнить анкету в информационных системах.



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- Действующее законодательство предоставляет гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик широкие возможности для получения в упрощенном порядке разрешительных документов на право временного или постоянного проживания в России, а также приобретения гражданства РФ, - заверили в МВД.



Граждан Украины, ДНР и ЛНР органы внутренних дел незамедлительно ставят на учет по месту пребывания при поступлении соответствующего уведомления от принимающей стороны, подчеркнули в ведомстве.



- Кроме того, названные категории граждан вправе обратиться с заявлением о предоставлении временного убежища, прием и рассмотрение которого осуществляется в минимальные сроки - в течение трех рабочих дней, - отметили там.



Как правило, после этого они подают заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, добавили в МВД.



Координация и информация



Оформление документов и другие необходимые процедуры для обустройства в России проходят не так гладко, как хотелось бы, считают в СПЧ. Граждане Украины, ЛНР и ДНР периодически сталкиваются с проблемами, от них регулярно поступают жалобы, отметил член совета Кирилл Кабанов.



- У нас есть две категории. Первая - перемещенные лица из зоны специальной военной операции. Они находятся в лагерях для перемещенных лиц. Для этой категории оформление документов затягивается по многим причинам, в том числе из-за отсутствия общей базы, доступа к ней, - пояснил он.



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Те, кто пересекает границу с Россией самостоятельно и, как правило, живет у родственников, вынуждены оформлять документы в общем потоке мигрантов из разных стран, что занимает много времени, подчеркнул Кирилл Кабанов.



- Люди в тяжелом психологическом состоянии приезжают в миграционные центры чуть ли не по 10–15 раз. У нас есть пример многодетной семьи, потерявшей пятерых детей, вынужденной здесь много раз приезжать на оформление документов. Никто не может или не хочет помочь им правильно заполнить бумаги, - рассказал правозащитник.



В МВД признали, что возникают ситуации, которые усложняют процедуру постановки на миграционный учет. "Например, отсутствие документа, удостоверяющего личность, отсутствие принимающей стороны", - отметили в пресс-службе МВД. Находить решения в таких ситуациях призваны действующие в регионах оперативные штабы, а также горячие линии по приему обращений граждан, прибывших на территорию России из Украины, ДНР и ЛНР.



В помощь беженцам и перемещенным лицам СПЧ подготовил ряд инициатив, рассказал Кирилл Кабанов.



- Категория лиц, перемещенных из зоны СВО должна быть определена отдельно. Потому что в отношении них современное законодательство работает медленно, - пояснил он.



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Также, по его словам, важно обеспечить этим людям оформление миграционных документов не в общем порядке с другими мигрантами, а в отдельном окне в миграционных центрах. Возможно даже в круглосуточном режиме.



В целом координировать работу с беженцами и перемещенными лицами следует на федеральном уровне, отметил Кирилл Кабанов.



- Крайне важно, чтобы был координирующий штаб, а не межведомственная группа, которая собирается время от времени. Должен быть один центр и один ответственный человек. Поскольку проблема серьезная, мы считаем, что это уровень вице-премьера, потому что пересекается ответственность нескольких министерств: МВД, Минздрава, Минтруда, Минпросвещения, Минобразования, - подчеркнул он.



Инициативы СПЧ, по словам Кабанова, уже сформулированы и переданы в Совет безопасности.



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От ручного режима к централизации



Сложности возникают у приехавших с Украины, из ЛНР и ДНР и после оформления первичных документов. С долгим оформлением необходимых бумаг для уехавших из Мариуполя родственников столкнулась жительница Подмосковья Евгения Смолянская. Ее родной брат и пожилые родители приехали в Россию еще в марте и с тех пор пытаются получить все необходимые документы и положенные выплаты. По словам женщины, на получение статуса беженцев у родителей Евгении Смолянской ушло около трех месяцев.



- Уже после подачи документов на получение статуса беженцев им нужно было пройти медицинское освидетельствование. Они там просидели, наверное, чуть ли не сутки. На третий раз уже взяли с собой туда бутерброды, чай. Потому что для получения результатов медосмотра снова надо было сидеть почти весь день, - рассказала женщина.



Теперь ее родители пытаются оформить пенсию - и ближайшая возможная дата для приема оказалась лишь через месяц после обращения.



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Граждане Украины, ЛНР и ДНР сталкиваются в России с трудностями и в случае смерти кого-то из родственников, подчеркнул Кирилл Кабанов.



- Среди людей, которые сами пересекли границу и не успели оформить документы, много пожилых. И они ведь умирают. А их даже похоронить не могут. Люди как-то договариваются, чтобы им отдали тела в морге, а потом везут в регионы и на каком-то сельском кладбище хоронят. Это истории из реальных заявлений, поступающих к нам в совет, - пояснил он.



Решать различные вопросы, связанные с оформлением документов и другими жизненными ситуациями, таким гражданам сильно помогла бы централизованная горячая линия, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.



Она обратила внимание, что люди часто не понимают, в чем особенности временной регистрации, как получить временный полис ОМС, на какие услуги при этом можно рассчитывать. Требуют разъяснения и вопросы того, как пересекать границу.



- Ведь если человек получает временное убежище для того, чтобы потом претендовать на гражданство, разрешение на работу, в этом случае у него есть определенные льготы, но и нужно выполнить ряд условий, связанных с восстановлением документов, выездом за территорию страны. Здесь также важно проактивное информирование, памятки, которые делают разные общественники, - пояснила Юлия Зимина.



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По ее мнению, в сложившейся ситуации наиболее актуальным было бы также единое окно в МФЦ и для беженцев, и для эвакуированных граждан, которые статус беженцев не получили.



- Когда человек приезжает, ему нужно решить вопросы с документами, медициной, образованием, соцзащитой, выплатами. Я уже назвала минимум четыре ведомства, которые человек должен так или иначе посетить, чтобы понять, что дальше делать: как прикрепиться к поликлинике, на основании чего, как ребенок поступает в школу или садик, нужна ли ему временная регистрация, где ее взять, как устроиться на работу. Биржа вакансий - это пятая структура, о которой мы можем говорить, - подчеркнула член ОП.



Единое окно могло бы не только объединить все органы власти, которые работают с беженцами и эвакуированными, но и предоставить им волонтерскую, бытовую помощь.



- Человеку можно было бы помочь оформить банковскую карту, симкарту, сразу же выдать какую-то элементарную гуманитарную помощь. Там могут выдавать те продуктовые, гигиенические, детские наборы, которые сейчас собирают волонтеры. Здесь же должен быть человек, который проконсультирует по образованию, по медицине, если надо, прикрепит к поликлинике, даст все адреса, скажет, кто как работает, поможет, если надо, зарегистрироваться на госуслугах, - полагает Юлия Зимова.



Там же, по ее словам, можно разместить информацию про сервисы волонтеров, пункты выдачи гуманитарной помощи, про вакансии, про технические средства реабилитации. Собрать базу людей, которым нужна та или иная помощь, для дальнейшей рассылки, если появляются новые сервисы или услуги для них. Источник - Известия

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