Yeni Safak: Европа повернулась к Африке: поиск альтернативы российской энергии

11:43 08.07.2022

Yeni Safak

Турция



Европа повернулась к Африке: поиск альтернативы российской энергии



Запад в попытке "наказать" Россию за спецоперацию на Украине начал искать новых экспортеров энергоресурсов. Америка и ее СПГ не устраивают Европу из-за географической удаленности и дополнительных затрат. Африка – другое дело.



На фоне спецоперации России на Украине во всем мире и прежде всего в Европе меняются переменные в энергетическом уравнении. Западный мир, желая наказать Москву, начал искать новых экспортеров энергоресурсов.



Несмотря на давно известное желание США экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу, географическая удаленность и вызванный ею рост затрат заставляют европейские страны обращаться к другим альтернативам. В этой связи на ум приходят страны Северной и Западной Африки в силу величины запасов ресурсов и территориальной близости.



Выделяются Алжир и Египет



В докладе REPowerEU, который представляет собой план Европейской комиссии по прекращению зависимости от российского ископаемого топлива, особое внимание обращается на Египет и Западную Африку в качестве потенциальных источников. Согласно статистическим данным Еврокомиссии, Алжир в настоящее время является крупнейшим поставщиком африканского природного газа в Европейский союз, и в 2021 году на долю Алжира пришлось 12,6% газового импорта.



Нигерия занимает второе место с долей в 3,5%, а Египет, который за последние четыре года увеличил импорт энергоносителей в ЕС в четыре раза, занимает третье место с долей в 2,5%. Вице-президент по исследованиям в области газа и СПГ Wood Mackenzie, международной исследовательской и консалтинговой компании в области энергетики, Массимо Ди-Одоардо (Massimo Di Odoardo), говоря о поисках Евросоюзом альтернативных источников, отметил: "Африка находится в выгодном положении, учитывая ее близость. Африканские страны должны действовать быстро, если хотят стать основным поставщиком Европы во время попыток отдалиться от России".



Лидеры по передаче энергии



Алжир и Египет выделяются как наиболее удачливые производители с точки зрения удовлетворения растущих потребностей ЕС. Алжирская государственная национальная нефтяная компания Sonatrach и египетская EGAS стали компаниями, которые больше всего увеличили свои доли на европейском рынке после санкций, введенных против России, благодаря своим давним отношениям с итальянским энергетическим гигантом Eni.