Сколько не штопай... Почему казашкам актуально восстанавливать девственность, - Диана Кырыкбай

12:09 08.07.2022

Телеведущая советует девушкам восстанавливать девственность перед замужеством



Популярная телеведущая Диана КЫРЫКБАЙ в очередной раз выступила с неоднозначным заявлением на тему отношений между мужчиной и женщиной.



В частности, КЫРЫКБАЙ в компании нескольких молодых девушек обсуждала тему восстановления девственности, сообщает Экспресс К.



По словам телеведущей, сейчас немало девушек, которые прибегают к услугам специалистов по гименопластике и тем самым обманывают своих избранников, но ничего зазорного КЫРЫКБАЙ в этом не видит.



Сегодня очень много лайфхаков, если вы хотите выйти замуж. Достаточно восстановить девственность, найти молодого человека и сообщить ему, что вы девственница. Это наш менталитет,

- заявила КЫРЫКБАЙ.







Пользователи TikTok, где был опубликован фрагмент выступления телеведущей, категорически не согласны с ее мнением насчет менталитета.



"Она врет и не краснеет. Это не наш менталитет", "Сколько ни зашивай, все равно сама себя не обманешь", "Лучше сказать правду и жить честно", "Если в вашем кругу есть такие люди, это не значит, что все наши девушки такие", - пишут разгневанные комментаторы.



Ранее Экспресс К писал о заявлении Дианы КЫРЫКБАЙ, когда она упрекнула мужчин в том, что они не могут удовлетворить сексуальные потребности казашек.