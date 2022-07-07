На Ближнем Востоке может появиться "новая НАТО". Но есть проблема, - Ахмед Ясир

12:14 08.07.2022 Raseef22

Ливан



"Ближневосточная НАТО" как средство противовоздушной обороны. Кому выгодно: арабам или Израилю?



США готовят почву для создания на Ближнем Востоке нового военного альянса против Ирана, пишет ливанская Raseef22. Автор статьи отмечает, что до формирования нового блока пока далеко, поскольку между потенциальными союзниками в регионе слишком много противоречий.



Ахмед Ясир (حمد ياسر)



В последнее время активно распространяются слухи о создании нового военного альянса на Ближнем Востоке под эгидой США. Его цель - противостоять общим врагам, о которых прямо не говорится, но аналитики считают, что речь идет об Иране и его марионетках.



Новый альянс, скорее всего, ограничится созданием коллективной системы противовоздушной обороны, установкой радаров и разработкой системы раннего оповещения в Персидском заливе. О сухопутных, военно-морских или воздушных силах пока ничего неизвестно.



Создание "ближневосточной НАТО" требует формирования единых взглядов. Израиль, например, классифицирует палестинское движение "ХАМАС" как террористическую организацию, но большинство арабских стран считают его "движением сопротивления". А Соединенные Штаты, Иордания и другие государства, в свою очередь, не считают "Братьев-мусульман"* террористической организацией, как это делают Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.



"Ближневосточная НАТО"



Король Иордании Абдалла II заявил в интервью CNBC: "Я буду одним из первых, кто поддержит ближневосточную НАТО".



Министр обороны Израиля Бенни Ганц, со своей стороны, сообщил, что Тель-Авив и Вашингтон работают над созданием "ближневосточного альянса противовоздушной обороны".



Представители США в марте провели в Шарм-эш-Шейхе (Египет) тайную встречу с представителями высшего военного командования Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна для обсуждения сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.



Аналитики утверждают, что в оборонный альянс, скорее всего, войдут государства, нормализовавшие отношения с Израилем. Имеются в виду страны, подписавшие "Соглашения Авраама" (ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко), а также Иордания и Египет, которые давно имеют дипломатические контакты с Тель-Авивом.



Еще две страны официально не объявили о нормализации отношений с Израилем, но их представители присутствовали на встрече с высшим военным командованием страны в Шарм-эш-Шейхе, а это означает, что Саудовская Аравия и Катар находятся в шаге от достижения мирного соглашения с Тель-Авивом.



Не были упомянуты еще три арабские страны: Кувейт, который заявил, что будет "последним, кто нормализует отношения с Израилем"; cултанат Оман, всегда выступавший в качестве посредника между Ираном и его региональными и международными противниками; и наконец, Ирак, чей парламент проголосовал за криминализацию всех форм отношений с Тель-Авивом.



Характер альянса



Бывший бригадный генерал иракской армии Исмаил аль-Искандерани сказал Raseef22: "Этот альянс, о котором так много говорят, не является полноценным военным союзом. Он призван защищать исключительно от воздушных атак и ударов беспилотников".



Со своей стороны, Синтия Бьянко, внештатный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, заявила: "Обсуждения до сих пор были сосредоточены на техническом сотрудничестве в области противовоздушной обороны, установке радаров и разработке системы раннего оповещения".



Бекка Вассер, научный сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности, заявила, что создание этого альянса в значительной степени носит сдерживающий характер и призвано убедить страны региона в том, что они находятся в безопасности перед лицом Ирана и его марионеток.



Иорданский политолог Мунзир аль-Хаварат сказал Raseef22: "О создании этого альянса ходило много разговоров, но маловероятно, что он увидит свет в ближайшем будущем. Причина кроется в разных целях, интересах и проблемах в регионе".



"Целью создания этого альянса является противостояние Ирану. Израиль всячески это поощряет и хочет, чтобы страны региона были вовлечены в конфронтацию с Тегераном, а нормализация и "американский зонтик" - приманка для тех, кто ищет поддержки и защиты", - добавил он.



Увидит ли он свет?



В 1950-х годах была создана Организация центрального договора (СЕНТО), также известная как "Багдадский пакт", для противодействия советской экспансии в регионе, но она не показала своей эффективности и была распущена в 1979 году. Бывший президент США Дональд Трамп продвигал создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA), но он так и не увидел свет.



Президент США Барак Обама предлагал создать на Ближнем Востоке военно-политический альянс, заявив, что жители должны защищать свой регион при поддержке Вашингтона, что и произошло в 2014 году, когда велась борьба с ИГИЛ*.



У арабских государств Персидского залива есть альянс под названием "Щит полуострова" с 40 тысячами военнослужащими и современной военной техникой, но за последние годы он не показал никаких успехов в перехвате ракет и беспилотников, запущенных хуситами по Саудовской Аравии и ОАЭ. Ему также приписывают подавление шиитских демонстраций в Бахрейне во время "арабской весны".



На саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в 2015 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил создать объединенные арабские силы по борьбе с терроризмом. Начальники штабов арабских армий даже провели несколько встреч, но они ни к чему не привели.



Стоит упомянуть еще два важных события в регионе. Во-первых, Израиль нормализовал отношения с некоторыми арабскими странами и движется к аналогичным договоренностям с другими государствами. Во-вторых, угроза со стороны Ирана стала еще серьезнее, потому что он близок к созданию ядерного оружия, а его самолеты и ракеты уже давно наносят удары по Саудовской Аравии и ОАЭ.



Анас аль-Кассас, египетский эксперт по международным и стратегическим вопросам, сказал Raseef22: "Есть много проблем, мешающих созданию этого альянса, включая участие Израиля. Военная доктрина Египта отличается от израильского аналога. Страны являются "врагами", которые не смогут быть ни в каком военном союзе, несмотря на заключение мирного соглашения".



"Разговоры утихнут после визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Никакого реального прогресса не будет достигнуто, и этот альянс так и не увидит свет", - добавил он.



Иракский военный эксперт Исмаил ас-Судани сказал Raseef22: "Иран, безусловно, постарается помешать созданию этого альянса и будет искать лазейки в системе противовоздушной обороны".



В чем интерес арабов?



Египет, как и Израиль, может извлечь выгоду из этого альянса. Речь идет об обеспечении безопасности Суэцкого канала и близлежащих городов благодаря системе раннего предупреждения в Персидском заливе и американским ПВО типа "Пэтриот". Но египетские аналитики считают, что их страна в "ближневосточном НАТО" участвовать не будет.



По словам Анаса аль-Кассаса, Египет не вступит в альянс, который ухудшит его отношения с Ираном. Он в этом не заинтересован. У Каира есть другие приоритеты и проблемы в области безопасности. Саудовская Аравия, скорее всего, больше заинтересована, так как неоднократно подвергалась атакам со стороны Тегерана.



Исмаил ас-Судани, в свою очередь, предупреждает, что создание "ближневосточного НАТО" погрузит регион в новые кризисы и конфронтации. Оно не приведет к установлению баланса сил или сдерживанию иранской угрозы.



"Есть еще один чувствительный момент, а именно присоединение Израиля. Иран непременно этим воспользуется, чтобы воздействовать на общественное мнение в регионе, создать разрыв между правительствами и народами, сыграть роль жертвы", - добавил он.



Все сложно



"Хезболлах" (проиранская ливанская группировка) добивается примирения между палестинским движением "ХАМАС" и сирийским режимом, поскольку считает, что это пойдет на пользу "Оси сопротивления" в свете продолжающихся попыток сформировать антииранский альянс в регионе.



По словам Мунзира аль-Хаварата, в регионе существует геополитический вакуум, который вынуждает сильные страны бороться за слабые, включая Иорданию. То, что мы наблюдаем, - это турецко-израильско-иранский конфликт из-за отсутствия сбалансированной арабской политики. Есть еще оккупация Палестины и иранская угроза.



"Этот альянс не принесет никакой пользы арабам. Амман не заинтересован в участии в каком-либо блоке. Иордания - маленькая страна, а ее экономика зависит от региональной и западной помощи, поэтому она не может проводить самостоятельную политику", - добавил он.



Он продолжил: "Тегеран угрожает Иордании через Сирию, на территории которой присутствуют проиранские ополченцы. Они занимаются контрабандой оружия и наркотиков, а также создают напряженную обстановку в регионе, что представляет угрозу безопасности Иордании. Вопрос в том, поддержит ли альянс Иорданию и поможет ли он обеспечить безопасность ее границ."



"Чтобы получить на него ответ, необходимо сначала узнать о стратегии, военно-политических аспектах и интересах стран-участниц", - считает иорданский политолог.



*террористическая организация, запрещенная на территории России



**террористическая организация, запрещенная на территории России Источник - ИноСМИ

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