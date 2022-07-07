Уволен непотопляемый глава Администрации президента Узбекистана Зайнилобиддин Низомиддинов

12:42 08.07.2022

Мирзиеев освободил от должности руководителя Администрации президента Узбекистана

Зайнилобиддин Низомиддинов покинул пост руководителя Администрации президента Узбекистана. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев, сообщает 8 июля пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.



Указом президента Низомиддинов Зайнилобиддин Шахоббидинович освобожден от должности руководителя Администрации президента.



Такое решение принято в связи с его переходом на другую работу по состоянию здоровья.



Зайнилобиддин Низомиддинов руководил Администрацией президента с августа 2018 года. Ранее он был помощником Шавката Мирзиеева, когда он занимал пост премьер-министра страны. В частности, он работал заведующим секретариатом премьер-министра Узбекистана.