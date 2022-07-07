Археологи обнаружили в Иране один из крупнейших храмов огня. Времен династии Сасанидов

13:03 08.07.2022

Археологи обнаружили в Иране один из крупнейших храмов огня

Он существовал во времена династии Сасанидов.



Археологи обнаружили на северо-востоке Ирана руины третьего по величине зороастрийского храма огня. По всей видимости, он существовал во времена династии Сасанидов, то есть около 224−651 годов. Среди находок оказались коллекция лепнины, а также надписи, оставленные пехлевийским письмом. Об этом сообщает издание Tehran Times.



В 224−651 годах на Ближнем Востоке существовала империя Сасанидов. Эта династия была основана Ардаширом I Папаканом после победы над парфянским царем Артабаном V. Первые Сасаниды установили свою власть на Иранском плато и присоединили обширные земли к востоку и западу от него. В конце VI - начале VII века империя включала территории от современных Египта и Турции на востоке до Афганистана и Индии на западе, а также от Кавказа на севере до земель на Аравийском полуострове на юге. В середине VII века империю Сасанидов уничтожил и поглотил Арабский халифат.



При Сасанидах зороастризм стал государственной религией Ирана. Так, еще основатель династии Ардашир I после коронации принял новый зороастрийский царский титул, а также основал коронационный храм огня, который стал общегосударственным святилищем. Стремясь усилить авторитет зороастризма, Ардашир сделал его более универсальным, объединив и иные культы, которые были распространены в других регионах страны. Правитель придавал особое значение культу солнечного божества Митры. Он строил повсюду новые святилища огня, а также ставил жертвенники-пиреи. После арабского завоевания многие подобные храмы огня были разрушены или превращены в мечети.



Археологи под руководством Мейесама Лаббафа-Ханики (Meysam Labbaf-Khaniki) из Тегеранского университета проводили раскопки неподалеку от деревни Робат-э-Сефид, расположенной на северо-востоке Ирана. На пятый по счету сезон работ исследователям удалось обнаружить руины третьего по величине храма огня, существовавшего во времена империи Сасанидов.



Ученые обнаружили коллекцию лепнины, которой были украшены венчающие части колонн (капители) главного зала храма. Кроме того, среди находок оказались надписи, сделанные пехлевийским письмом. После того как их упорядочат и классифицируют, лингвисты смогут приступить к их дешифровке.



Михаил Подрезов