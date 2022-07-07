 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Туркменистан намерен взыскать $911 млн у белорусского "Белгорхимпрома"
13:46 08.07.2022

Правительство Туркменистана в лице Госконцерна "Туркменхимия" оценило ущерб от сотрудничества с ОАО "Белгорхимпром" в размере 911 миллионов долларов США. Такие данные приводятся в закрытых документах, попавших в распоряжение turkmen.news. Туркменскую сторону в Арбитражном институте торговой палаты Стокгольма представляет одна из крупнейших в мире юридических клиник Squire Patton Boggs. Ее власти Туркменистана наняли за $9 миллионов.

В документах говорится, что 28 мая 2018 года договор между ГК "Туркменхимия" и "Белгорхимпромом" был расторгнут Туркменистаном в одностороннем порядке, а в декабре подан иск на рассмотрение в стокгольмский арбитраж. На основе технического и финансового аудита, проведенного специалистами SRK Consulting и PricewaterhouseCoopers, юристы компании Squire Patton Boggs предъявили иск к "Белгорхимпрому" в размере $911 миллионов.

При этом стоимость контракта на строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который и возводил "Белгорхимпром", составляла $1 миллиард.

Согласно документам, белорусская сторона туркменские претензии отвергла и 21 декабря 2020 года предъявила встречный иск в размере 418 миллионов долларов. Ранее сообщалось о том, что "Белгорхимпром" недополучил от Туркменистана $150 миллионов.

Арбитражное разбирательство должно было пройти в феврале 2022 года, однако решения ни на сайте юридической компании, ни на сайте арбитража пока нет.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, Туркменистан заплатил юридической компании 9 миллионов долларов за работу над этим делом.

В 1960-х годах близ туркменского поселка Гарлык разведали месторождение калийной руды, однако с применением тогдашних технологий его невозможно было освоить. Лишь в 2009 году власти независимого Туркменистана заключили с Беларусью межправительственное соглашение о строительстве силами "Белгорхимпрома" Гарлыкского горно-обогатительного комбината. В марте 2017 года президенты Туркменистана и Беларуси Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко приняли участие в торжественном открытии комбината.

А в мае того же года вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин заявил, что подрядчику не заплатили за работу. Одновременно независимым журналистам стало известно, что комбинат работает далеко не на полную мощность. В ноябре 2018 года эту информацию в официальном выступлении подтвердил Бердымухамедов. Он пообещал, что страна обратится в международный арбитраж. Вскоре после этого Лукашенко заявил, что Туркменистан до сих пор не погасил долг перед "Белгорхимпромом".

В январе 2019 года белорусская компания озвучила свои требования в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. На тот момент сумма долга за строительство комбината оценивалась в 150 миллионов долларов. Подчеркивалось, что комбинат "построен в соответствии с применимыми требованиями". Неурядицы в работе предприятия подрядчик объяснил тем, что туркменская сторона попыталась запустить производство самостоятельно, без помощи белорусских специалистов. Также отмечалось, что Туркменистан неправомерно удерживает строительную технику, принадлежащую "Белгорхимпрому".

"При правильной эксплуатации Гарлыкский горно-обогатительный комбинат способен обеспечить Туркменистану существенную долю на региональном рынке минеральных удобрений. Ошибки же в эксплуатации комбината приводят к тому, что реализуется лишь малая доля его потенциала", - подчеркивали истцы.

В 2021 году "Белгорхимпром" опубликовал отчетность за 2020 год. В документах говорилось, что аудиторская компания БДО указала на "существенную неопределенность в продолжении деятельности в связи со значительными убытками, долгами, отрицательной стоимостью чистых активов и судебным разбирательством с Туркменистаном".

Источник - CentralAsia
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